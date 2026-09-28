Colombia

Esto fue lo que le pidió Abelardo de la Espriella al Ministerio de Salud para implementar el plan de choque en el sistema: “Seguimiento paciente por paciente”

El presidente colombiano afirmó que durante su gobierno no permitirá “que el dinero se pierda” mientras se atiende la crisis del sistema de salud en el país

Abelardo de la Espriella - crédito Presidencia
Abelardo de la Espriella - crédito Presidencia
Guardar

En una alocución presidencial, el mandatario Abelardo de la Espriella se refirió nuevamente al plan de choque que realizará su gobierno para superar la crisis del sistema de salud en Colombia.

El presidente aseguró que su gobierno dejó atrás los anuncios para concentrarse en la ejecución de medidas destinadas a atender la situación de los pacientes que esperan procedimientos y medicamentos.

PUBLICIDAD

“En salud ya dejamos de anunciar y empezamos a hacer lo que me gusta a mí: ejecutar, resolver”, indicó.

Abelardo de la Espriella aseguró que su gobierno dejó atrás los anuncios para concentrarse en la ejecución de medidas destinadas a atender la situación de los pacientes que esperan procedimientos y medicamentos - crédito Luisa González/REUTERS
Abelardo de la Espriella aseguró que su gobierno dejó atrás los anuncios para concentrarse en la ejecución de medidas destinadas a atender la situación de los pacientes que esperan procedimientos y medicamentos - crédito Luisa González/REUTERS

Según lo expuesto por el jefe de Estado, entre enero y julio de 2026, la Supersalud recibió 220.142 quejas y señaló que más del 90% estuvo relacionado con barreras de acceso, razón por la cual indicó que “eso no es un sistema. Eso es un abandono con formulario”.

Además, señaló que más de 300.000 personas estarían esperando procedimientos y otras 700.000, medicamentos. Entre los pacientes mencionó a personas con cáncer, enfermedades huérfanas, mujeres embarazadas y pacientes que requieren trasplantes, entre otros casos.

PUBLICIDAD

Por ese motivo, el presidente Abelardo de la Espriella afirmó que el plan de choque ya comenzó y pidió a la ministra de Salud, Ana María Vesga, hacer seguimiento a los casos, paciente por paciente.

El jefe de Estado señaló que quiere un registro de las entregas, con información sobre cuántos medicamentos se distribuyeron, cuántos procedimientos se realizaron y en qué departamentos. También pidió a la ministra Ana María Vesga que le informe si surgen obstáculos en la ejecución del plan.

- crédito @MinSaludCol/X
El presidente Abelardo de la Espriella afirmó que el plan de choque ya comenzó y pidió a la ministra de Salud, Ana María Vesga, hacer seguimiento a los casos, paciente por paciente - crédito @MinSaludCol/X

“Ministra, necesito que se haga el seguimiento paciente por paciente. El paso a paso. Quiero número de entregas, cuántos medicamentos salieron, cuántos procedimientos se realizaron y en qué departamentos se cumplen. Y decir si la cosa está enredada”, afirmó De la Espriella.

Asimismo, explicó que se activó un mecanismo de compra de cartera a través de la Adres y advirtió que “no va a permitir que el dinero se pierda”.

“Los recursos serán girados directamente a los proveedores de la red, con el objetivo de destrabar las deudas y garantizar que el dinero llegue a quienes prestan los servicios de salud. A la gente hay que resolverle. Hay que ayudarla, hay que responderle”, aseveró el presidente Abelardo de la Espriella

Detalles del plan de choque

El Gobierno de Abelardo de la Espriella informó que activó un plan extraordinario para resolver más de un millón de atenciones médicas y entregas de medicamentos pendientes en el sistema de salud. La ministra de Salud, Ana María Vesga, presentó las medidas y dijo que la iniciativa busca transformar solicitudes acumuladas en servicios concretos para los usuarios.

El esquema contempla una compra extraordinaria de cartera con recursos de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres). La entidad realizará giros directos a hospitales, clínicas y proveedores que integren la red del plan, con el objetivo de mejorar su liquidez y agilizar la entrega de tratamientos y la realización de intervenciones.

“A través de Adres, mediante el giro directo, los recursos llegarán a los prestadores y proveedores que conformen la red del plan de choque para facilitar la atención de los pacientes y la entrega de los medicamentos y procedimientos pendientes”, explicó Vesga. Añadió que las entidades promotoras de salud tendrán créditos con interés del 0% y un año de gracia para pagar sus deudas.

Frascos de pastillas, blísters de varios medicamentos y billetes de pesos colombianos (10.000 y 50.000) esparcidos sobre una mesa de madera.
Más de 700.000 solicitudes de medicamentos se empezarían a cumplir con el plan de choque en salud, según la ministra Ana María Vesga - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La ministra afirmó que los recursos no cubrirán dos veces servicios ya reconocidos ni supondrán pagos adicionales con fondos públicos.

“Quiero ser muy clara: estos recursos tienen un propósito específico, convertir atenciones pendientes en atenciones efectivamente realizadas”, sostuvo.

La primera etapa tendrá alcance nacional y priorizará a más de 700.000 personas que esperan medicamentos y a más de 300.000 que aguardan procedimientos quirúrgicos o diagnósticos.

El Gobierno anunció un seguimiento individual desde la presentación de cada solicitud hasta la confirmación de la atención o entrega. Un comité integrado por el Ministerio de Salud, la Superintendencia Nacional de Salud y la Adres revisará el uso de los recursos y la reducción de las listas de espera en todo el territorio nacional.

Temas Relacionados

Abelardo de la EspriellaPlan de choqueMinisterio de SaludAlocución de Abelardo de la EspriellaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Más de 10 viviendas resultaron afectadas tras fuerte vendaval en Dabeiba, Antioquia

El fenómeno dejó daños en techos, enseres y cubiertas de eternit, sin personas lesionadas, mientras la administración municipal realiza el censo de pérdidas entre las familias

Más de 10 viviendas resultaron afectadas tras fuerte vendaval en Dabeiba, Antioquia

Víctimas y organizaciones sociales pusieron la lupa a la reducción de presupuesto a la JEP ante la justicia internacional: esta fue su petición

Las tres comunicaciones solicitan acciones de la Cidh y la Corte Penal Internacional frente al presupuesto de 2027 y proyectos de ley en el Congreso que, según los representantes de víctimas, podrían alterar su funcionamiento

Víctimas y organizaciones sociales pusieron la lupa a la reducción de presupuesto a la JEP ante la justicia internacional: esta fue su petición

Dorado Mañana resultados de hoy lunes 28 de septiembre: ganadores del último sorteo

Infobae Colombia te comparte los últimos números y la combinación ganadora de una de las loterías más populares del país

Dorado Mañana resultados de hoy lunes 28 de septiembre: ganadores del último sorteo

‘Gabino’, ‘Antonio García’, ‘Pablo Beltrán’ y otros cabecillas del ELN fueron condenados a 20 años por el reclutamiento forzado de menores de edad: secuestraban niños desde los 8 años

Un juzgado especializado impuso penas de hasta 20 años y cuatro meses por hechos ocurridos en cinco departamentos colombianos, con víctimas de entre ocho y 17 años

‘Gabino’, ‘Antonio García’, ‘Pablo Beltrán’ y otros cabecillas del ELN fueron condenados a 20 años por el reclutamiento forzado de menores de edad: secuestraban niños desde los 8 años

María Claudia Tarazona, la viuda de Miguel Uribe Turbay, le envió mensaje a Abelardo de la Espriella tras la eliminación de implicado en el magnicidio: “Pronto se hará justicia”

La viuda del exsenador publicó un mensaje en Instagram en el que reconoció la determinación del mandatario y pidió que se conozca toda la verdad sobre este magnicidio

María Claudia Tarazona, la viuda de Miguel Uribe Turbay, le envió mensaje a Abelardo de la Espriella tras la eliminación de implicado en el magnicidio: “Pronto se hará justicia”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Con un desfile de motos, así fue el recibimiento de los féretros de alias Cholo y los otros seis sujetos abatidos durante operativo contra Los Pachenca en Santa Marta

Con un desfile de motos, así fue el recibimiento de los féretros de alias Cholo y los otros seis sujetos abatidos durante operativo contra Los Pachenca en Santa Marta

Alias Pinocho estaría escondido en lo alto de la Sierra Nevada: habría sido herido durante el operativo contra Los Pachenca en que se dio de baja a “Cholo”

En videos quedaron los ataques a bala a tiendas que no acataron orden de Los Pachenca de un paro armado de 48 horas: “Pa’ que empiecen a creer”

Policía capturó a cuatro presuntos responsables de terrorismo y otros delitos tras el paro armado de las Acsn en Santa Marta

Terror en Santa Marta por hombres armados en moto que obligaron a cerrar comercios con disparos y amenazas durante el paro armado de Acsn: así está el panorama

ENTRETENIMIENTO

Karina García contó qué pasó en Cartagena tras las dudas sobre la paternidad de su bebé: “Yo jamás estuve con otra persona”

Karina García contó qué pasó en Cartagena tras las dudas sobre la paternidad de su bebé: “Yo jamás estuve con otra persona”

Actriz Nórida Rodríguez recordó a su esposo con la canción ‘Después de ti’ de Karol G: “Cuatro años sin ti”

El debate en las nominaciones de los Latin Grammy 2026: polémicas y preguntas de cara al futuro

Este fue el lujoso regalo que Jhonny Rivera entregó a su hermana como “endulzada” por juego de amigo secreto

El futbolista Johan Mojica aprovechó para conocer a Shakira, tras no ser convocado a la selección Colombia: hizo la “Caminata de la Loba” y le regaló su camiseta

Deportes

Antonio Ardila, dueño de Atlético Nacional, confesó que espera que el “equipo sea cada vez más grande”

Antonio Ardila, dueño de Atlético Nacional, confesó que espera que el “equipo sea cada vez más grande”

Willer Ditta, defensor que hizo parte de la selección Colombia en el Mundial 2026 y juega en Cruz Azul, empujó un árbitro en México

Jhon Ortiz, entrenador campeón con Cali de la Liga Femenina 2026, pidió al gremio en Colombia que dejara de ser ‘mediocre’

Delantero español y de padre colombiano fichó por el Real Madrid y podría jugar en la Tricolor: es hincha del Atlético Bucaramanga

Nelson Deossa, futbolista colombiano, confesó que habló con su mamá para no salir del Real Betis: “El sueño era venir a Europa”