Esto fue lo que le pidió Abelardo de la Espriella al Ministerio de Salud para implementar el plan de choque en el sistema: “Seguimiento paciente por paciente”

Abelardo de la Espriella - crédito Presidencia

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En una alocución presidencial, el mandatario Abelardo de la Espriella se refirió nuevamente al plan de choque que realizará su gobierno para superar la crisis del sistema de salud en Colombia.

El presidente aseguró que su gobierno dejó atrás los anuncios para concentrarse en la ejecución de medidas destinadas a atender la situación de los pacientes que esperan procedimientos y medicamentos.

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“En salud ya dejamos de anunciar y empezamos a hacer lo que me gusta a mí: ejecutar, resolver”, indicó.

Abelardo de la Espriella aseguró que su gobierno dejó atrás los anuncios para concentrarse en la ejecución de medidas destinadas a atender la situación de los pacientes que esperan procedimientos y medicamentos - crédito Luisa González/REUTERS

Según lo expuesto por el jefe de Estado, entre enero y julio de 2026, la Supersalud recibió 220.142 quejas y señaló que más del 90% estuvo relacionado con barreras de acceso, razón por la cual indicó que “eso no es un sistema. Eso es un abandono con formulario”.

Además, señaló que más de 300.000 personas estarían esperando procedimientos y otras 700.000, medicamentos. Entre los pacientes mencionó a personas con cáncer, enfermedades huérfanas, mujeres embarazadas y pacientes que requieren trasplantes, entre otros casos.

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Por ese motivo, el presidente Abelardo de la Espriella afirmó que el plan de choque ya comenzó y pidió a la ministra de Salud, Ana María Vesga, hacer seguimiento a los casos, paciente por paciente.

El jefe de Estado señaló que quiere un registro de las entregas, con información sobre cuántos medicamentos se distribuyeron, cuántos procedimientos se realizaron y en qué departamentos. También pidió a la ministra Ana María Vesga que le informe si surgen obstáculos en la ejecución del plan.

El presidente Abelardo de la Espriella afirmó que el plan de choque ya comenzó y pidió a la ministra de Salud, Ana María Vesga, hacer seguimiento a los casos, paciente por paciente - crédito @MinSaludCol/X

“Ministra, necesito que se haga el seguimiento paciente por paciente. El paso a paso. Quiero número de entregas, cuántos medicamentos salieron, cuántos procedimientos se realizaron y en qué departamentos se cumplen. Y decir si la cosa está enredada”, afirmó De la Espriella.

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Asimismo, explicó que se activó un mecanismo de compra de cartera a través de la Adres y advirtió que “no va a permitir que el dinero se pierda”.

“Los recursos serán girados directamente a los proveedores de la red, con el objetivo de destrabar las deudas y garantizar que el dinero llegue a quienes prestan los servicios de salud. A la gente hay que resolverle. Hay que ayudarla, hay que responderle”, aseveró el presidente Abelardo de la Espriella

Detalles del plan de choque

El Gobierno de Abelardo de la Espriella informó que activó un plan extraordinario para resolver más de un millón de atenciones médicas y entregas de medicamentos pendientes en el sistema de salud. La ministra de Salud, Ana María Vesga, presentó las medidas y dijo que la iniciativa busca transformar solicitudes acumuladas en servicios concretos para los usuarios.

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El esquema contempla una compra extraordinaria de cartera con recursos de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres). La entidad realizará giros directos a hospitales, clínicas y proveedores que integren la red del plan, con el objetivo de mejorar su liquidez y agilizar la entrega de tratamientos y la realización de intervenciones.

“A través de Adres, mediante el giro directo, los recursos llegarán a los prestadores y proveedores que conformen la red del plan de choque para facilitar la atención de los pacientes y la entrega de los medicamentos y procedimientos pendientes”, explicó Vesga. Añadió que las entidades promotoras de salud tendrán créditos con interés del 0% y un año de gracia para pagar sus deudas.

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Más de 700.000 solicitudes de medicamentos se empezarían a cumplir con el plan de choque en salud, según la ministra Ana María Vesga - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La ministra afirmó que los recursos no cubrirán dos veces servicios ya reconocidos ni supondrán pagos adicionales con fondos públicos.

“Quiero ser muy clara: estos recursos tienen un propósito específico, convertir atenciones pendientes en atenciones efectivamente realizadas”, sostuvo.

La primera etapa tendrá alcance nacional y priorizará a más de 700.000 personas que esperan medicamentos y a más de 300.000 que aguardan procedimientos quirúrgicos o diagnósticos.

El Gobierno anunció un seguimiento individual desde la presentación de cada solicitud hasta la confirmación de la atención o entrega. Un comité integrado por el Ministerio de Salud, la Superintendencia Nacional de Salud y la Adres revisará el uso de los recursos y la reducción de las listas de espera en todo el territorio nacional.

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