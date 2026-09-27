Colombia

Envían a prisión a presunto responsable del asesinato de Roxxi Vanessa Astaiza, reconocida lideresa trans en Popayán

La Fiscalía informó que un juez ordenó la medida de aseguramiento en centro carcelario contra Johnny Stheban Salamanca Reyes, imputado por homicidio agravado por el crimen ocurrido el 17 de septiembre de 2026

La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías a Johnny Stheban Salamanca Reyes, posible responsable de la muerte de Roxxi Vanessa Astaiza Mosquera - crédito Fiscalía
Guardar

La Fiscalía General de la Nación informó que un juez de control de garantías impuso una medida de aseguramiento en centro carcelario contra Johnny Stheban Salamanca Reyes, señalado como posible responsable del asesinato de Roxxi Vanessa Astaiza Mosquera, lideresa trans y defensora de los derechos de la población Lgbt+ en Cauca.

Según el comunicado de la entidad, el crimen ocurrió el 17 de septiembre de 2026 en Popayán, Cauca. Un fiscal de la Unidad Especial de Investigación (UEI) imputó a Salamanca Reyes por el delito de “homicidio agravado”, cargo que el procesado no aceptó durante la audiencia.

PUBLICIDAD

“La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías a Johnny Stheban Salamanca Reyes, posible responsable de la muerte de Roxxi Vanessa Astaiza Mosquera, líder y defensora de los derechos humanos de la población LGBTIQ+, ocurrida el pasado 17 de septiembre en Popayán (Cauca)”, se lee en el comunicado.

Fiscalía - crédito Fiscalía
La Fiscalía General de la Nación informó que un juez de control de garantías impuso una medida de aseguramiento en centro carcelario contra Johnny Stheban Salamanca Reyes - crédito Fiscalía

Así mismo, el ente acusatorio recordó que integrantes de la Policía Nacional capturaron al investigado antes de que fuera presentado ante el juez, que ordenó su reclusión preventiva. La medida no implica una declaración de responsabilidad penal, que deberá definirse dentro del proceso judicial.

La Fiscalía indaga amenazas previas contra la lideresa trans

De acuerdo con la hipótesis expuesta por la Fiscalía, Roxxi Vanessa Astaiza Mosquera transitaba por una vía del barrio Pandiguando de Popayán cuando fue abordada por Salamanca Reyes y su compañera sentimental. Los elementos recogidos por los investigadores apuntan a que ambos la siguieron hasta acorralarla y luego la atacaron con un arma cortopunzante.

PUBLICIDAD

“La víctima transitaba por una vía pública del barrio Pandiguando cuando fue abordada por Salamanca Reyes y su compañera sentimental. Según las evidencias recopiladas, ambos la habrían perseguido hasta acorralarla y, posteriormente, atacado con un arma cortopunzante”, señaló la Fiscalía.

El ente acusador también reportó que, antes de la agresión, la mujer que acompañaba al imputado habría contactado a la víctima. Según la información oficial, le exigió abandonar la zona donde trabajaba y le advirtió que, si permanecía allí, “sería asesinada”.

Astaiza Mosquera integraba un colectivo de defensa de los derechos humanos y era candidata al Consejo Consultivo Departamental de Mujeres de Cauca. La Fiscalía afirmó que las labores de policía judicial continúan para establecer si otras personas participaron en el homicidio.

Manos de un hombre con piel morena tras los barrotes metálicos de una celda, sujetas con esposas.
El ente acusador también reportó que, antes de la agresión, la mujer que acompañaba al imputado habría contactado a la víctima - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

“Salamanca Reyes fue capturado por uniformados de la Policía Nacional. Un fiscal de la Unidad Especial de Investigación (UEI) le imputó el delito de homicidio agravado, cargo que no aceptó. Por disposición del juez de control de garantías deberá cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario. Las labores de policía judicial continúan para dar con otros posibles involucrados en el crimen”, indicó el ente acusador.

Detalles de lo sucedido

Roxxi Vanessa Astaiza, lideresa Lgbt+ e integrante de Mariposas Negras, murió el 17 de septiembre de 2026 en Popayán, Cauca, tras un hecho que permanece bajo investigación. El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) advirtió que podría tratarse de un presunto transfeminicidio.

Astaiza integraba una organización de mujeres trans dedicada a la defensa de derechos y a la prevención de violencias. Además, aspiraba al Consejo Consultivo Departamental de Mujeres del Cauca para el período 2026-2029.

Murió Roxxy Vanessa Astaiza, lideresa trans y candidata en Cauca - crédito @Indepaz/X
Murió Roxxy Vanessa Astaiza, lideresa trans y candidata en Cauca - crédito @Indepaz/X

Según Indepaz, la activista resultó herida durante un episodio que inicialmente fue descrito como una riña. Luego la trasladaron a un centro asistencial, donde murió debido a la gravedad de las lesiones.

El crimen ocurrió mientras la Defensoría del Pueblo mantenía alertas sobre riesgos para la población de Popayán. La Alerta Temprana 018 de 2026 identifica amenazas específicas en áreas rurales y urbanas del municipio.

El documento advierte sobre la presencia de grupos armados y disputas por el control territorial en zonas rurales. En el área urbana, señala que distintas estructuras buscan refugio, recursos y capacidad de incidencia.

La Defensoría formuló 27 recomendaciones para mejorar la prevención y la respuesta de las instituciones. Indepaz mencionó presencia del Ejército de Liberación Nacional (ELN), del Bloque Occidental Comandante Jacobo Arenas, de Los Comapan y de otras bandas locales.

Temas Relacionados

Roxxi Vanessa AstaizaLideresa trans asesinadaFiscalíaJohnny Stheban SalamancaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Capturan en Colombia a la esposa e hija de alias Fito, excabecilla de la sangrienta organización ecuatoriana Los Choneros: así fue el operativo

Las dos mujeres fueron detenidas mediante una notificación roja de Interpol y son requeridas por Ecuador dentro de una pesquisa por presunto lavado de activos relacionada con compañías ficticias destinadas a ocultar fondos de la estructura

Capturan en Colombia a la esposa e hija de alias Fito, excabecilla de la sangrienta organización ecuatoriana Los Choneros: así fue el operativo

Los presuntos chats entre Olmedo López y Vladimir Fernández que mencionan a Gustavo Petro en gestiones de la Ungrd: “El ‘pre’ confía en ti”

Los mensajes atribuidos al exdirector de la entidad y al actual magistrado de la Corte Constitucional aluden a órdenes, encuentros y reportes supuestamente avalados por el expresidente de la República

Los presuntos chats entre Olmedo López y Vladimir Fernández que mencionan a Gustavo Petro en gestiones de la Ungrd: “El ‘pre’ confía en ti”

El influencer ‘MrStivenTc’ fue denunciado penalmente por presunto abuso sexual contra una menor de edad

Una fiscalía especializada investiga acción judicial, radicada el 17 de junio de 2026, contra Stiven Tangarife Caicedo. El polémico influenciador escribió un mensaje en redes sobre “una investigación”

El influencer ‘MrStivenTc’ fue denunciado penalmente por presunto abuso sexual contra una menor de edad

Así quedó la selección Colombia en el ranking FIFA luego del empate ante México en primer partido amistoso post-Mundial

La Tricolor empató ante el combinado norteamericano, perdió puntos en la clasificación, pero se mantiene en la posición que heredó tras la Copa Mundial de la FIFA 2026

Así quedó la selección Colombia en el ranking FIFA luego del empate ante México en primer partido amistoso post-Mundial

Fue abatido alias Robinson Gutiérrez, mano derecha de Iván Márquez y vinculado al crimen de Miguel Uribe Turbay: Gobierno entregó detalles

El mandatario colombiano aseguró que el sujeto era cabecilla político y financiero de la estructura Teófilo Forero Castro, perteneciente a la Segunda Marquetalia

Fue abatido alias Robinson Gutiérrez, mano derecha de Iván Márquez y vinculado al crimen de Miguel Uribe Turbay: Gobierno entregó detalles
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Con un desfile de motos, así fue el recibimiento de los féretros de alias Cholo y los otros seis sujetos abatidos durante operativo contra Los Pachenca en Santa Marta

Con un desfile de motos, así fue el recibimiento de los féretros de alias Cholo y los otros seis sujetos abatidos durante operativo contra Los Pachenca en Santa Marta

Alias Pinocho estaría escondido en lo alto de la Sierra Nevada: habría sido herido durante el operativo contra Los Pachenca en que se dio de baja a “Cholo”

En videos quedaron los ataques a bala a tiendas que no acataron orden de Los Pachenca de un paro armado de 48 horas: “Pa’ que empiecen a creer”

Policía capturó a cuatro presuntos responsables de terrorismo y otros delitos tras el paro armado de las Acsn en Santa Marta

Terror en Santa Marta por hombres armados en moto que obligaron a cerrar comercios con disparos y amenazas durante el paro armado de Acsn: así está el panorama

ENTRETENIMIENTO

El influencer ‘MrStivenTc’ fue denunciado penalmente por presunto abuso sexual contra una menor de edad

El influencer ‘MrStivenTc’ fue denunciado penalmente por presunto abuso sexual contra una menor de edad

Juan Pablo Raba relató su mala experiencia con el botox y sus implicaciones en la actuación: “Última vez”

Westcol reveló el robot que usará para la pelea contra Blessd en ‘Stream Fighters 5′

Elizabeth Loaiza habló de su experiencia como creadora de contenido para adultos: “Quisieran hacer lo que uno hace y no se atreven”

Cypress Hill anunció el regreso del formato ‘All Stars Arena’ para su concierto en Bogotá: todo lo que debe saber

Deportes

Así quedó la selección Colombia en el ranking FIFA luego del empate ante México en primer partido amistoso post-Mundial

Así quedó la selección Colombia en el ranking FIFA luego del empate ante México en primer partido amistoso post-Mundial

La autocrítica de Néstor Lorenzo tras el primer partido amistoso de su nueva era en la selección Colombia: “México nos superó”

Ingrid Guerra y Jhon Alber Ortiz: la jugadora y el entrenador referentes en el tetracampeonato del Deportivo Cali en la Liga Femenina

Así le fue a Colombia en los Juegos Suramericanos 2026: 63 medallas menos que el evento pasado y terceros por primera vez en 20 años

Jugadores referentes en el fútbol colombiano: cómo aprovechar su experiencia y talento en la parte deportiva y de mercadeo