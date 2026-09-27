Envían a prisión a presunto responsable del asesinato de Roxxi Vanessa Astaiza, reconocida lideresa trans en Popayán

La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías a Johnny Stheban Salamanca Reyes, posible responsable de la muerte de Roxxi Vanessa Astaiza Mosquera - crédito Fiscalía

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La Fiscalía General de la Nación informó que un juez de control de garantías impuso una medida de aseguramiento en centro carcelario contra Johnny Stheban Salamanca Reyes, señalado como posible responsable del asesinato de Roxxi Vanessa Astaiza Mosquera, lideresa trans y defensora de los derechos de la población Lgbt+ en Cauca.

Según el comunicado de la entidad, el crimen ocurrió el 17 de septiembre de 2026 en Popayán, Cauca. Un fiscal de la Unidad Especial de Investigación (UEI) imputó a Salamanca Reyes por el delito de “homicidio agravado”, cargo que el procesado no aceptó durante la audiencia.

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“La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías a Johnny Stheban Salamanca Reyes, posible responsable de la muerte de Roxxi Vanessa Astaiza Mosquera, líder y defensora de los derechos humanos de la población LGBTIQ+, ocurrida el pasado 17 de septiembre en Popayán (Cauca)”, se lee en el comunicado.

La Fiscalía General de la Nación informó que un juez de control de garantías impuso una medida de aseguramiento en centro carcelario contra Johnny Stheban Salamanca Reyes - crédito Fiscalía

Así mismo, el ente acusatorio recordó que integrantes de la Policía Nacional capturaron al investigado antes de que fuera presentado ante el juez, que ordenó su reclusión preventiva. La medida no implica una declaración de responsabilidad penal, que deberá definirse dentro del proceso judicial.

La Fiscalía indaga amenazas previas contra la lideresa trans

De acuerdo con la hipótesis expuesta por la Fiscalía, Roxxi Vanessa Astaiza Mosquera transitaba por una vía del barrio Pandiguando de Popayán cuando fue abordada por Salamanca Reyes y su compañera sentimental. Los elementos recogidos por los investigadores apuntan a que ambos la siguieron hasta acorralarla y luego la atacaron con un arma cortopunzante.

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“La víctima transitaba por una vía pública del barrio Pandiguando cuando fue abordada por Salamanca Reyes y su compañera sentimental. Según las evidencias recopiladas, ambos la habrían perseguido hasta acorralarla y, posteriormente, atacado con un arma cortopunzante”, señaló la Fiscalía.

El ente acusador también reportó que, antes de la agresión, la mujer que acompañaba al imputado habría contactado a la víctima. Según la información oficial, le exigió abandonar la zona donde trabajaba y le advirtió que, si permanecía allí, “sería asesinada”.

Astaiza Mosquera integraba un colectivo de defensa de los derechos humanos y era candidata al Consejo Consultivo Departamental de Mujeres de Cauca. La Fiscalía afirmó que las labores de policía judicial continúan para establecer si otras personas participaron en el homicidio.

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El ente acusador también reportó que, antes de la agresión, la mujer que acompañaba al imputado habría contactado a la víctima - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

“Salamanca Reyes fue capturado por uniformados de la Policía Nacional. Un fiscal de la Unidad Especial de Investigación (UEI) le imputó el delito de homicidio agravado, cargo que no aceptó. Por disposición del juez de control de garantías deberá cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario. Las labores de policía judicial continúan para dar con otros posibles involucrados en el crimen”, indicó el ente acusador.

Detalles de lo sucedido

Roxxi Vanessa Astaiza, lideresa Lgbt+ e integrante de Mariposas Negras, murió el 17 de septiembre de 2026 en Popayán, Cauca, tras un hecho que permanece bajo investigación. El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) advirtió que podría tratarse de un presunto transfeminicidio.

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Astaiza integraba una organización de mujeres trans dedicada a la defensa de derechos y a la prevención de violencias. Además, aspiraba al Consejo Consultivo Departamental de Mujeres del Cauca para el período 2026-2029.

Murió Roxxy Vanessa Astaiza, lideresa trans y candidata en Cauca - crédito @Indepaz/X

Según Indepaz, la activista resultó herida durante un episodio que inicialmente fue descrito como una riña. Luego la trasladaron a un centro asistencial, donde murió debido a la gravedad de las lesiones.

El crimen ocurrió mientras la Defensoría del Pueblo mantenía alertas sobre riesgos para la población de Popayán. La Alerta Temprana 018 de 2026 identifica amenazas específicas en áreas rurales y urbanas del municipio.

El documento advierte sobre la presencia de grupos armados y disputas por el control territorial en zonas rurales. En el área urbana, señala que distintas estructuras buscan refugio, recursos y capacidad de incidencia.

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La Defensoría formuló 27 recomendaciones para mejorar la prevención y la respuesta de las instituciones. Indepaz mencionó presencia del Ejército de Liberación Nacional (ELN), del Bloque Occidental Comandante Jacobo Arenas, de Los Comapan y de otras bandas locales.