La mitad de los latinoamericanos no encuentra sentido a su vida: Estudio liderado por un colombiano reveló qué lo aumenta y qué puede reducirlo hasta un 46%

Solo el 2% de las 10.142 personas evaluadas en América Latina afirmó vivir plenamente con sentido - crédito Visuales IA

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Encontrar sentido en la vida está relacionado con la manera en que las personas experimentan sus vínculos, sus actividades cotidianas y aquello que consideran valioso. Una investigación liderada por el psicólogo e investigador colombiano Efrén Martínez y su equipo buscó identificar cuáles son los factores que se relacionan con la presencia o ausencia de sentido vital en la población latinoamericana.

El estudio evaluó a 10.142 personas entre los 18 y los 70 años, más de 5.000 de ellas colombianas. Entre sus principales resultados encontró que solo el 2% de los participantes considera que vive plenamente con sentido, mientras que el 50% afirma no encontrarlo.

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En entrevista con Infobae Colombia, el psicólogo explicó que no encontrar sentido de vida no necesariamente significa que una persona deje de cumplir con sus actividades cotidianas, sino que puede continuar trabajando y funcionando mientras mantiene una baja conexión con aquello que considera valioso.

“Así es, cerca del 2% de los latinoamericanos considera que viven plenos de sentido, que se sienten totalmente conectados a la vida. Pero el tema más poderoso es que la mitad de los latinos consideran que no, lo que significa que no están conectados a cosas que les hagan experimentar que su vida es valiosa. Podrán funcionar, podrán trabajar, podrán hacer cosas, pero no tienen el disfrute de la vida porque sus conexiones de valor son pobres. Sus vínculos no son amplios, sus acciones no les agregan valor, no están ocupando escenarios, espacios o relaciones que les hagan sentir que la vida vale la pena”.

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El trabajo aparece entre los factores relacionados con la pérdida de sentido

Percibirse como una persona de bajo rendimiento o sentirse fracasado en el trabajo puede reducir significativamente el sentido de vida, según los resultados del estudio - crédito Imagen ilustrativa Infobae

Uno de los hallazgos de la investigación está relacionado con la percepción que tienen las personas sobre su desempeño laboral. De acuerdo con los resultados, percibirse como alguien de bajo rendimiento o sentirse fracasado en el trabajo puede reducir el sentido de vida hasta en un 46%.

El estudio también encontró que no encontrar significado en lo que se hace disminuye el sentido de vida en un 24%, mientras que encontrarlo lo aumenta en un 10%.

Sobre la relación entre identidad, trabajo y sentido de vida, Martínez explicó que las pérdidas asociadas con la actividad laboral también pueden presentarse después de la jubilación. “Uno de los graves temas con depresiones en la adultez mayor o con pérdidas de sentido están relacionadas con la jubilación precisamente. Cuando tú paras tu actividad laboral y no logras encontrar en dónde colocar tu tiempo o tu ocupación de forma útil o al servicio de otros, vienen deterioros cognitivos, viene mayor probabilidad de sufrir de temas de salud mental”, señaló Martínez a este medio.

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Y agregó: “Y esto sucede no solamente cuando paras tu actividad laboral y te jubilas, sino cuando te desconectas de aquellas cosas que son importantes para ti. Y si lo único importante que tienes es el trabajo, pues imagínate el impacto que tiene en la vida personal no encontrar que el mismo se realiza”.

Martínez también señaló que el estudio diferencia entre el éxito entendido desde los parámetros sociales y la percepción de sentido de vida. “Hoy confundimos fácilmente éxito con sentido de vida y hay gente que tiene éxito, pero no le encuentra un sentido a su vida. Hay gente que tiene sentido a su vida y no tiene el éxito socialmente establecido de los aplausos, las cifras o los reconocimientos, pero vive plenamente. Por supuesto que hay algunos que tienen el éxito socialmente establecido, que contribuye a la autoestima y a la identidad que la sociedad plantea, y también viven con sentido, que es un cuadrante súper interesante de este planteamiento”, precisó.

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Además, señaló que cuando las personas logran encontrar el valor a lo que hacen diariamente, esto impacta con fuerza el sentido de vida; de lo contrario, lo disminuye. “Las personas pasan más de la mitad del tiempo trabajando; entonces, imagínate sentir que lo que tú haces no agrega valor ni suma para nada, pues te roba cualquier forma de motivación y hace que el tiempo sea una carga”.

Tener más amigos se relaciona con un 34% más de sentido de vida

Tener más amigos se relacionó con hasta un 34% más de sentido de vida, mientras que participar en actividades valiosas o recreativas se asoció con un 28% más - crédito Imagen ilustrativa Infobae

Las relaciones sociales también aparecen entre los factores identificados por el estudio. Tener más amigos se asocia con hasta un 34% más de sentido de vida, mientras que participar en actividades valiosas o recreativas se relaciona con un 28% más.

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Los resultados incluyen actividades de la vida cotidiana que pueden estar relacionadas con la interacción social, el entretenimiento y la realización de acciones consideradas importantes por cada persona.

Al referirse al papel de las redes sociales y los vínculos, Martínez afirmó: “Quizás una de las principales pérdidas que nos han traído las redes sociales es la fugacidad, lo efímero, aquello que es rápido, instantáneo. Y uno de los aspectos maravillosos que toda la vida han sido parte de la felicidad son los vínculos significativos. Tal vez uno de los elementos más poderosos en las diferentes formas de medir el bienestar, la felicidad y el propósito son los vínculos: vínculos cercanos, de amistad, de familia extensa, vínculos con personas que consideren que eres importante, que vales”.

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Sin embargo, señaló: “Estudios en todo el planeta demuestran que nos estamos alejando de los vínculos significativos. Preferimos estar encerrados en casa en lugar de socializar, y los escenarios de diversión empiezan a disminuir en frecuencia y en intensidad”.

El estudio también encontró asociaciones positivas moderadas entre el sentido de vida y tener hijos, convivir con mascotas, mantener una buena salud física y creer en Dios. “Creo que tiene que ver con cuidarnos y cuidar a otros, así como con sentirnos cuidados por alguna fuerza trascendente. Podría ser este el factor común que nos hace sentir importantes porque solo se cuida lo valioso”, resaltó.

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Vínculos afectivos y redes sociales también aparecen en los resultados

Los bajos niveles de enamoramiento o vínculo afectivo se asociaron con una disminución de hasta el 12% del sentido de vida - crédito Imagen ilustrativa Infobae

De acuerdo con los datos de la investigación, las personas que utilizan redes sociales durante más de tres horas diarias presentan una reducción de hasta el 5% en el sentido de vida.

Los bajos niveles de enamoramiento o vínculo afectivo, por su parte, se asocian con una disminución de hasta el 12%. En contraste, quienes utilizan y disfrutan sus objetos materiales de manera frecuente presentan niveles de sentido de vida hasta un 7% mayores.

El estudio señala que cultivar vínculos significativos, realizar acciones valiosas y coherentes con los valores personales, practicar la gratitud y disfrutar las actividades cotidianas están relacionados con la percepción de sentido de vida.

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Género, educación e ingresos no tuvieron efectos estadísticamente significativos

La investigación encontró que variables como el género, el nivel educativo y los ingresos económicos no mostraron efectos estadísticamente significativos sobre el sentido de vida.

Efrén Martínez se refirió a este resultado y planteó posibles explicaciones relacionadas con la valoración de las cosas cotidianas y los vínculos comunitarios. “Sí, era una paradoja, porque al mismo tiempo nos enfrenta a que hay cosas que pierden valor cuando se vuelven normales. Y, a veces, en medio de la abundancia, normalizamos aquello que es todo un milagro que exista, pudiendo no existir”.

Y agregó: “En algunas condiciones económicas desfavorecidas, la valoración de las pequeñas cosas se vuelve algo muchísimo más común y muchísimo más fuerte. También los tejidos sociales, porque los barrios toman mucho más fuerza, hay sobrevivencia de las comunidades, mientras que en los sectores privilegiados hay niveles de soledad mucho más extensos, mucho más grandes. Luego, suena paradójico, pero podríamos también encontrar hipótesis que nos expliquen algo así”.

La relación entre sentido de vida, ansiedad y depresión

Las personas que viven con mayor sentido de vida presentan puntuaciones más bajas en las escalas de depresión y ansiedad, de acuerdo con lo explicado por el psicólogo colombiano Efrén Martínez - crédito Imagen ilustrativa Infobae

Otro de los aspectos abordados en la investigación fue la relación entre sentido de vida y síntomas de ansiedad y depresión. Según Martínez, las personas que viven con sentido presentan puntuaciones más bajas en las escalas utilizadas para medir estos síntomas.

El investigador señaló que sus estudios han encontrado que aumentar el sentido de vida puede disminuir hasta en un 63% la depresión y en un 40% la ansiedad. “Lo que sabemos hoy en día es que la gente que vive con sentido puntúa mucho más bajito en las escalas que miden depresión y en las escalas que miden la ansiedad. Eso no quiere decir que algunas personas con cierto tipo de ansiedad no tengan sentido. Lo que es difícil es que alguien con depresión perciba un sentido en su vida”, señaló Martínez a Infobae Colombia.

Además de la investigación con 10.142 personas, el equipo desarrolló un estudio piloto de intervención digital en 69 adultos iberoamericanos con síntomas de depresión y ansiedad. El programa tuvo una duración de nueve semanas, estuvo compuesto por ocho módulos en línea y contó con acompañamiento de un psicoterapeuta.

Martínez explicó que el equipo desarrolló “una intervención digital en una plataforma de la mano de la inteligencia artificial”, diseñada para que las personas pudieran acceder a ella desde cualquier lugar, en sus propios horarios y avanzar a su propio ritmo".

De acuerdo con los resultados obtenidos, los participantes mostraron mejoras significativas en su sentido de vida, efectos que se mantuvieron dos meses después de finalizar la intervención. Además, el estudio encontró que parte de la mejoría en los síntomas de depresión estuvo asociada con una reducción de la ansiedad.

El investigador destacó que los resultados fueron especialmente relevantes porque el estudio incluyó personas con “procesos difíciles” y distintos niveles de depresión y ansiedad. Para seleccionar a los participantes, utilizaron instrumentos que permitieron identificar estas condiciones y excluir factores que pudieran explicar los cambios en el estado de ánimo, como problemas hormonales conocidos, el uso de medicación psiquiátrica o la participación en tratamientos psicoterapéuticos.

Según explicó, otro de los hallazgos que más llamó la atención del equipo fue el costo de la intervención. Martínez aseguró que los resultados se obtuvieron con una plataforma digital cuyo costo podría ser de 50 a 60 veces más económico que otras alternativas para abordar este tipo de problemáticas.

Para Efrén Martínez, los vínculos, las acciones valiosas, la gratitud y el disfrute de las actividades cotidianas forman parte de los elementos relacionados con la construcción del sentido de vida - crédito Prensa Efrén Martínez

Los resultados hacen parte de la campaña Conectarse a la Vida, liderada por Martínez, que busca sumar un millón de voces y posicionar la salud mental como un tema de salud pública en América Latina.

La iniciativa también contempla un documental y herramientas digitales relacionadas con el sentido de vida. Sobre este trabajo, Martínez explicó: “De eso se trata una campaña que hicimos que se llama conectarsealavida.org. Un documental hermoso que ayuda a las personas a ver cómo lo realmente importante está ahí puesto en la vida y que desde diferentes lugares, diferentes contextos sociales, diferentes lugares de la vida, puedes darle la vuelta a momentos difíciles y conectarte a la vida”.

Ante la pregunta sobre qué podría hacer una persona que no encuentra sentido a su vida y además presenta ansiedad o depresión, Martínez respondió: “Acercarse a las fuentes que lo han conectado a la vida en otras épocas, hacerlo aún sin ganas, tan solo con disposición. Buscar ayuda si es preciso”.