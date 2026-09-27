Colombia

Abren al público nuevo puente peatonal frente al centro comercial El Edén de Bogotá: incluye rieles en sus escaleras para bicicletas

La rampa para bicicletas y patinetas se fabricó para evitar que usuarios de estos medios de transporte puedan usar las escaleras con vehículo en mano

El puente incluye una estructura que servirá para movilizar bicicletas y patinetas - crédito @javierpumpkins/X

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Más de 92.000 personas se beneficiarán con la entrada en servicio del nuevo puente peatonal sobre la avenida Boyacá con calle 12B, justo frente al centro comercial El Edén, ubicado en la localidad de Kennedy (occidente de Bogotá).

La estructura comenzó a operar este domingo 27 de septiembre de 2026, construida como parte del Plan de Implantación Alsacia y con acompañamiento del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU),.

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Esta obra fue puesta en marcha con numerosos objetivos en mente. En particular, retirar el paso semafórico temporal instalado en ese punto desde 2019 —que generó complejidades en el flujo vial del corredor—. Por ende, la Alcaldía de Bogotá estima que la medida mejorará el tránsito de cerca de 127.000 vehículos diarios en el sector.

Así se ven el puente y el funcionamiento del riel especial para bicicletas - crédito Alcaldía de Bogotá -
Así se ven el puente y el funcionamiento del riel especial para bicicletas - crédito Alcaldía de Bogotá -

El puente metálico cuenta con 170 metros de longitud, incluidas las rampas, 5,60 metros de altura y un ancho útil de 6,74 metros. Incluso, una de las particularidades es que cuenta con señalización por colores, así: la azul delimita el recorrido peatonal y el acceso al centro comercial, mientras que la franja roja está destinada a personas con discapacidad y a ciclistas que lleven sus bicicletas de la mano.

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La obra beneficia principalmente a los habitantes de los barrios de Villa Alsacia, Nuevo Techo y sectores cercanos.

Aún hay un tramo que no se ha finalizado

La rampa definitiva del costado occidental aún no se ha construido debido a la ocupación ilegal de espacio público por tanques y pozos de monitoreo asociados a una estación de servicio ubicada en la zona, según informó el IDU.

Como medida provisional, el centro comercial instaló un ascensor con capacidad para 20 personas o 1.500 kilogramos, además de canaletas metálicas en las escaleras para facilitar el paso de bicicletas.

El director del IDU, Orlando Molano, afirmó que la entidad adelanta acciones legales para recuperar el predio, retirar los tanques, sanear el suelo y completar la infraestructura pendiente.

En un par de meses esperamos que la estación de servicio nos entregue, en un fallo de segunda instancia, lo que nos corresponde, un espacio para que podamos construir con el privado la rampa que falta” explicó

La obra del Plan de Implantación Alsacia conecta el sector de El Edén y ofrece accesos diferenciados para peatones, personas con discapacidad y ciclistas - crédito Alcaldía de Bogotá

Comenzaron oficialmente las obras de la ALO Sur

Por otra parte, los trabajos de construcción de la Avenida Longitudinal de Occidente (ALO) Sur comenzaron tras alcanzar la disponibilidad predial requerida para el proyecto, que busca mejorar la conexión entre el suroccidente y el centro de Bogotá.

Según confirmó la Alcaldía de Bogotá, la iniciativa, liderada por la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) con apoyo del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) y la Gerencia para Bogotá, beneficiará a más de dos millones de habitantes de Bosa, Kennedy y Fontibón y prevé la generación de más de 16.000 empleos.

La construcción tendrá un plazo de cuatro años y se habilitará de forma gradual. Durante los dos primeros años entrará en servicio la calzada oriental, que funcionará de manera bidireccional mientras se completa la calzada occidental en los dos años siguientes.

Las obras completas durarían cuatro años, según el IDU - crédito Alcaldía de Bogotá

La intervención inicial se concentrará en tres unidades funcionales. La primera contempla el mejoramiento y rehabilitación de 9,5 kilómetros entre la intersección Canoas y el puente sobre el río Bogotá, además de un enlace a desnivel en Canoas.

La segunda incluye 6,1 kilómetros entre el puente sobre el río Bogotá, la proyección de la avenida Bosa y la avenida de las Américas. En ese tramo se rehabilitarán 1,8 kilómetros y se construirán 4,3 kilómetros de vía nueva.

La tercera unidad comprende 3,3 kilómetros de calzada oriental entre la avenida de las Américas y la calle 13, junto con la primera etapa del enlace entre la ALO y ese corredor.

De acuerdo con la ANI, la ALO Sur incluirá una doble calzada de 24,5 kilómetros entre la intersección Chusacá, en Sibaté, y la calle 13, en Fontibón, además de la rehabilitación de los tramos existentes.

- crédito Alcaldía Bogotá
En enero de 2026, la CAR reactivó la construcción de la ALO Sur tras actualizar licencia ambiental: estos son los nuevos avances- crédito Alcaldía Bogotá

La obra tendrá 46 puentes y dos intersecciones a desnivel: una en la conexión con la calle 13 y otra en Canoas, Soacha. La inversión estimada para la construcción asciende a $ 1,25 billones y los costos de operación y mantenimiento se calculan en $ 0,76 billones, en pesos de diciembre de 2025.

El proyecto también contempla una alameda de 9,5 kilómetros, cerca de 153.000 metros cuadrados de andenes, zonas verdes y ciclorruta, además de una ciclorruta de 3,2 kilómetros en el costado occidental. El diseño deja prevista una reserva para una futura conexión con un sistema de transporte masivo tipo TransMilenio.

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