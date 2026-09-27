Los presuntos chats entre Olmedo López y Vladimir Fernández que mencionan a Gustavo Petro en gestiones de la Ungrd: “El ‘pre’ confía en ti”

Los presuntos chats entre Olmedo López y el magistrado Vladimir Fernández forman parte del expediente judicial sobre la corrupción en la Ungrd - crédito redes sociales

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En medio de las críticas a la Fiscalía General de la Nación por la presunta omisión sobre el supuesto vínculo entre en el magistrado de la Corte Suprema Vladimir Fernández y el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), se siguen conociendo nuevos detalles del expediente en el que reposan las presuntas pruebas.

De hecho, en la mañana del domingo 27 de septiembre se conocieron los chats entre el exdirector de la Ungrd Olmedo López y el hoy magistrado, en lo que se habría hecho mención de forma repetida sobre el entonces presidente Gustavo Petro.

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Según el expediente que reposa en la Fiscalía General de la Nación en el que se conservan los chats del exdirector, se registran alusiones repetidas al exmandatario colombiano en decisiones sobre cargos, reuniones e informes vinculados con la entidad.

La conversación más comprometedora no explica qué sabía el entonces presidente sobre las irregularidades posteriores. Pero, según la reconstrucción de la revista Cambio basada en una extracción forense, los mensajes muestran que su nombre habría sido involucrado para revocar un nombramiento, llamar a reuniones y reportar asuntos relacionados con recursos públicos.

La revocatoria de la designación de Olmedo López en la Superintendencia de Economía Solidaria respondió a una orden atribuida al presidente Gustavo Petro - crédito @PizarroMariaJo/X

El 7 de diciembre de 2023, el entonces secretario Jurídico de la Presidencia Vladimir Fernández le habría escrito a López: “Ya le conté todo al jefe”. Cinco días después, cuando faltaban tres semanas para que asumiera como magistrado de la Corte Constitucional, le habría remitido una resolución del Ministerio de Hacienda que asignó 700.000 millones de pesos a la Ungrd.

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La Fiscalía investiga contratos para carrotanques y jagüeyes en La Guajira que se financiaron con parte de esos recursos. Por este caso, varios exfuncionarios de la entidad y un exministro de Hacienda enfrentan procesos ante la justicia.

Sin embargo, los mensajes no precisan el contenido de aquel reporte. Tampoco permiten establecer si Fernández informó al mandatario sobre una gestión presupuestal regular o sobre los hechos que luego derivaron en el escándalo de corrupción.

La revocatoria de un cargo fue atribuida a una orden presidencial

Las primeras alusiones al expresidente Gustavo Petro aparecieron el 4 de abril de 2023. Según información conocida por la revista Cambio, esa mañana, Fernández, entonces secretario jurídico de la Presidencia, le habría enviado a López el decreto que lo designaba superintendente de la Economía Solidaria.

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Horas más tarde, el secretario general del Ministerio de Hacienda le comunicó a López que existía una orden para revocar aquella designación. El funcionario consultó a Fernández, quien le respondió: “El jefe dio la orden por un tema de la súper financiera”.

Olmedo López asumió la dirección de la Ungrd luego de supuestamente gestionar su vinculación tras la cancelación de su nombramiento anterior. - Colprensa

La alusión al “jefe” aparece como una referencia a Gustavo Petro. De acuerdo con la información publicada por la revista, el exmandatario también fue mencionado en tercera persona en los intercambios como “el señor presidente” y, en un mensaje posterior, como “el pre”.

Trece días después de la revocatoria, López negociaba otro destino dentro del Gobierno. En una conversación con Fernández, señaló que Luis Fernando Velasco, entonces director encargado de la Ungrd, lo había contactado “a nombre del señor presidente”.

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“Buenas tardes estimado. Velasco me llamo (tema ingresar UNGRD), termine reunión con él en la mañana. Le dije que donde el Señor Presidente me necesite, y pueda llegar con equipo de trabajo. Y le informe del proceso que se llevaba en la supersolidaria. Un abrazo”, se lee en el presunto mensaje de Olmedo López.

La propuesta inicial consistiría en un contrato y luego en una asesoría en la Alta Consejería para las Regiones. López habría rechazado esas opciones porque consideraba que no correspondían con su anterior aspiración de ocupar la Supersolidaria.

El exfuncionario escribió que la suspensión de su designación era “provisional” y atribuyó esa frase al presidente. Fernández respondió: “Entendido”.

Once días después, López fue nombrado director de la Ungrd. Los mensajes muestran la presión que habría ejercido para conseguir un cargo directivo, aunque no describen una orden directa de Gustavo Petro para que asumiera esa función.

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Una convocatoria urgente y una frase sin explicación

Los mensajes examinados registran convocatorias urgentes a reuniones bajo la figura de instrucciones del mandatario nacional - crédito @SenadoGovCo/X

El 9 de octubre de 2023, Fernández habría usado una segunda línea telefónica para escribirle a López. “Q vengas dice el jefe”, se lee en el chat.

López respondió que ya se dirigía al lugar. Poco después envió una frase que quedó sin contexto: “Ya hice la vuelta, pero siento que la embarramos”.

El interlocutor presuntamente identificado como Vladimir Fernández insistió en que llegara pronto: “Llegue. Hágale”. La conversación no aclara cuál era la gestión a la que se refería López ni identifica a los asistentes de una eventual reunión.

Tampoco existe en esos chats una confirmación de que Petro hubiera participado en el encuentro. El registro solo deja constancia de que la convocatoria fue presentada como una instrucción presidencial.

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El 19 de diciembre, una semana después de la resolución que trasladó fondos a la Ungrd, López le habría comentado a Fernández que llevaba desde la víspera “con el jefe” en agenda presidencial.

Esa noche, la Contraloría ratificó una decisión que podía afectar la permanencia de López al frente de la entidad. El entonces director pidió orientación al recién posesionado magistrado.

El contacto entre Olmedo López y Vladimir Fernández habría continuado de manera posterior a la posesión del jurista como magistrado de la Corte Constitucional - crédito Colprensa

Fernández habría propuesto hablar al día siguiente “pa’ decirle al jefe qué hacemos”. La respuesta mantuvo el mismo patrón de comunicación: las decisiones relevantes aparecían relacionadas con la posibilidad de informar o consultar al presidente.

El último intercambio citado ocurrió el 16 de enero de 2024. Una semana antes, Sneyder Pinilla había llegado al apartamento de la abogada Solangel Torres, cuya dirección Fernández había enviado a López.

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El director de la Ungrd habría escrito que ajustaría algunos nombramientos de acuerdo con una “nueva mirada del país progresista”. El usuario presuntamente identificado como Fernández le contestó: “El pre confía en ti. Mucho juicio”.

Sin embargo, los intercambios revelados no constituyen, por sí mismos, una prueba de que el expresidente Gustavo Petro conociera el destino irregular de los recursos. En la burocracia colombiana, la invocación del respaldo presidencial también puede funcionar como un recurso para abrir puertas o reforzar gestiones internas.