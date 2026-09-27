Así quedó la selección Colombia en el ranking FIFA luego del empate ante México en primer partido amistoso post-Mundial

El entrenador de Colombia admitió dificultades en la presión alta y en la salida desde el fondo durante la primera parte - crédito FCF

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Colombia empató 1-1 con México en Baltimore y se mantuvo en el puesto 11 del ranking FIFA, aunque ambos equipos perdieron 0,14 puntos tras su primer amistoso de preparación para el ciclo posterior al Mundial de 2026. El duelo se disputó en el estadio M&T Bank y dejó al seleccionado de Néstor Lorenzo sin cambios de posición.

El único cambio en el top 10 fue el de Marruecos, que ascendió al quinto lugar después de vencer 2-0 a Gabón en las eliminatorias de la Copa Africana de Naciones, mientras que Brasil descendió al sexto puesto tras igualar con Australia, 1-1.

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España encabeza la clasificación, seguida por Argentina y Francia. La selección española amplió a 30 puntos su diferencia sobre Argentina luego de derrotar a Inglaterra en la Nations League.

Entre las confederaciones asociadas a la Conmebol, la Tricolor es tercera por detrás de Argentina y Brasil. Después en el puesto 20 está Uruguay, en el 26 Ecuador, que perdió un puesto tras el debut de Marcelo Gallardo y el top 50 lo cierran Paraguay, puesto 34, y Venezuela, puesto 47:

España 2002.34 puntos. Argentina 1970.37 puntos. Francia 1951.92 puntos. Inglaterra 1916.38 puntos. Marruecos 1806.87 puntos. Brasil 1802.90 puntos. Portugal 1791.77 puntos. Bélgica 1784.80 puntos. Países Bajos 1774.83 puntos. México 1754.16 puntos. Colombia 1740.03 puntos. Alemania 1726.22 puntos.

Néstor Lorenzo afirmó que la selección Colombia mostró señales de futuro luego de empatar 1-1 frente a México en Baltimore - crédito FCF

Luis Javier Suárez adelantó a Colombia en el primer tiempo, cuando el equipo presionó alto y encontró eficacia en el área rival. La formación incluyó al extremo Carlos Andrés Gómez por la banda derecha y a Álvaro Angulo como lateral izquierdo, en lugar de Johan Mojica.

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El entrenador colombiano evaluó el desempeño con una autocrítica y destacó a los futbolistas que ingresaron: “En el primer tiempo, México nos superó; llegábamos tarde a las presiones. Ya en el segundo tiempo, emparejamos. Ahora, conforme con la entrega. Los jugadores dieron lo mejor, más que fue un partido intenso. Cometimos muchos errores, pero son corregibles. El debut de los chicos que entraron estuvo bien y hay futuro”.

Así se calcula el ránking FIFA

Posición de Colombia en el ránking FIFA luego de los primeros partidos de la fecha FIFA de septiembre-octubre - crédito FIFA

El nuevo sistema de cálculo del Ránking FIFA introduce una metodología basada en el modelo Elo, con el objetivo de ofrecer una clasificación más precisa, transparente y equitativa para todas las selecciones nacionales, independientemente de su confederación. Esta revisión, desarrollada durante dos años y tras la evaluación de numerosos algoritmos, responde a la necesidad de superar las limitaciones del modelo anterior, como la devaluación de puntos con el tiempo y la dificultad de ascenso para equipos fuera de Europa o Sudamérica.

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A diferencia del sistema previo, el algoritmo denominado SUM suma o resta puntos tras cada partido, en lugar de promediar resultados. La cantidad de puntos ganados o perdidos depende tanto del resultado como de la diferencia de fuerza entre los equipos, medida por su posición en el ranking. Así, se espera que un equipo mejor posicionado obtenga mejores resultados frente a uno de menor rango, ajustando la ganancia o pérdida de puntos en consecuencia. Según la información de FIFA, este método ya se empleaba, con modificaciones, en el ranking femenino.

La selección Colombia empató 1-1 contra México en un amistoso internacional en Baltimore, México - crédito @miseleccionmx/X

El algoritmo SUM incorpora ponderaciones específicas para cada tipo de partido. Los encuentros amistosos tienen menor peso, especialmente si se disputan fuera de las ventanas oficiales del calendario internacional (valor de importancia igual a 5), mientras que los partidos de fases finales de la Copa Mundial de la FIFA pueden alcanzar un valor de importancia de 60. Los partidos de eliminación directa en torneos finales reciben mayor valoración que los de fase de grupos, y las derrotas en estas rondas no restan puntos, una medida diseñada para proteger a los equipos que avanzan en las etapas decisivas.

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Entre las condiciones adicionales, los partidos definidos por penales se consideran un empate para el perdedor y “media victoria” para el ganador, asignando un valor de resultado de 0,75 en lugar de 1,0. Si un equipo pierde puntos en una ronda de eliminación directa, ya sea por derrota o por ganar en penales ante un rival más débil, su puntaje no disminuye respecto al valor previo al partido. Esta protección busca evitar penalizaciones injustas a equipos que han alcanzado instancias avanzadas. El método también favorece a los países anfitriones de torneos, que suelen disputar menos partidos competitivos antes de la competición principal