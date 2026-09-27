El influencer ‘MrStivenTc’ fue denunciado penalmente por presunto abuso sexual contra una menor de edad

Stiven Tangarife Caicedo, conocido en redes sociales como MrStivenTc, fue denunciado penalmente por un presunto delito contra una menor de 14 años - crédito @MrStivenTc1616/X

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La firma Víctor Mosquera Marín Abogados informó que presentó una denuncia penal contra el influenciador Stiven Tangarife Caicedo, conocido en redes sociales como “MrStivenTc”, por el presunto delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años.

Según el comunicado divulgado el 27 de septiembre de 2026, la acción judicial fue radicada el 17 de junio de 2026 y el expediente está asignado a una fiscalía especializada que adelanta las actuaciones correspondientes.

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La denuncia está en etapa de investigación. A través de un comunicado, la firma señaló que acudió a las autoridades luego de un análisis jurídico y de una valoración realizada por profesionales con experiencia en violencia contra niños, niñas y adolescentes.

El delito señalado en la denuncia está contemplado en el artículo 208 del Código Penal. La responsabilidad de establecer los hechos y definir si hay lugar a imputaciones corresponde a la Fiscalía General de la Nación, dentro de un proceso sujeto a las garantías del debido proceso.

Esta es la notificación de la denuncia contra el creador de contenido - crédito @MrStivenTc/X

De la misma manera, se conoció que la identidad de la presunta víctima permanecerá bajo reserva. La firma de abogados indicó que mantendrá reserva sobre la identidad, intimidad y derechos de la menor de edad involucrada, debido a la naturaleza del caso.

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Reacción de Mr. Stiven Tc

En cuanto al creador de contenido, sus últimas publicaciones dejarían ver que el investigado conoce la situación de la denuncia en su contra, en medio de una pelea que se ha desarrollado a través de redes sociales con Kris R, actual pareja y padre del hijo de Karina García.

“Ahora resulta que tengo una investigación jajajaj y yo viajando por todo el mundo sin problemas que risa mapamundi, no sabe que mas decir. Lo que yo conté si es real y la gente me cree sin necesidad de decir quién me contó (si me dan luz verde digo quien fue) porque usted cabeza de tractomula no tiene criterio y nadie le cree lo que canta ahora mucho menos lo que dice”, escribió el 25 de septiembre de 2026 en su perfil de X.

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Este fue un mensaje publicado por el creador de contenido sobre "una investigación" - crédito @MrStivenTc1616/X

Una siguiente publicación, subido a su perfil en la mañana del 27 de septiembre, es un video protagonizado por Tangarife Caicedo, en el que aparece en medio de una fiesta, acompañado por su pareja sentimental.

En el video, el creador de contenido figuró fumando y bailando en medio de una fiesta - crédito @MrStivenTc1616/X

‘MrStivenTc’ y sus polémicas con las autoridades

Este creador de contenido que, junto a Westcol, forman la dupla de los “streamers” más exitosos de Colombia, ha estado rodeado de numerosas polémicas, incluso, por problemas de movilidad.

Uno de ellos, en junio de 2025, incluyó al secretario de Movilidad de Medellín, Mateo González, que denunció haber recibido amenazas de muerte después de un operativo en la vía Las Palmas que terminó con la inmovilización de un automóvil conducido por el creador de contenido.

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El funcionario informó que presentó denuncias penales contra varios perfiles desde los cuales recibió mensajes intimidatorios. También responsabilizó al influenciador por el ambiente de hostilidad que, según afirmó, surgió tras el procedimiento.

El operativo dejó dos carros y ocho motos inmovilizados

La intervención ocurrió luego de alertas sobre una rodada promovida en redes sociales. La Secretaría de Movilidad informó que inmovilizó dos automóviles, incluido el de Tangarife, y ocho motocicletas, además de imponer 26 comparendos por diferentes infracciones.

El popular influenciador perdió el control de su motocicleta mientras conducía a alta velocidad, lo que desencadenó una caída violenta y reacciones negativas en redes sociales - crédito redes sociales

González indicó que las autoridades detectaron modificaciones en los sistemas de escape de los vehículos, que habrían generado niveles excesivos de ruido.

“Nadie, por más plata que tenga, está por encima de la ley”, expresó el secretario al referirse a los controles en Las Palmas.

Poco antes, “MrStivenTc” había sufrido un accidente de motocicleta en la vía Las Palmas, en Medellín, luego de perder el control del vehículo mientras se desplazaba a alta velocidad con un acompañante.

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El hecho quedó registrado en un video que circuló en redes sociales y generó críticas por los riesgos de la conducción imprudente en ese corredor vial. No se informó sobre el estado de salud del streamer ni de su copiloto. Esta situación le costó la licencia de conducción al creador de contenido.