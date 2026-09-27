Video| Hombre se salvó de atentado sicarial en Barranquilla: al criminal le falló el arma cuando intentaba dar el disparo final

La víctima sobrevivió al ataque y recibió traslado inmediato a un centro asistencial de la ciudad - crédito Colombia Oscura/X

Guardar

Un hombre sobrevivió a una persecución armada y recibió atención médica después de que dos ocupantes de una motocicleta le dispararan mientras circulaba por el barrio Recreo de Barranquilla durante la mañana del sábado 27 de septiembre.

El ataque ocurrió después de las 11:00 a. m. en la calle 54 con carrera 41 de la capital del Atlántico, una zona con circulación de vehículos y peatones. La identidad de la víctima y el estado de sus heridas no se han establecido públicamente.

PUBLICIDAD

La grabación de una cámara de seguridad muestra que el hombre corría por la vía pública mientras los dos atacantes lo seguían en motocicleta. El acompañante sacó un arma, disparó contra la víctima y esta cayó tras recibir los impactos.

Tras los disparos, el presunto atacante bajó de la motocicleta y se aproximó al hombre herido, según se observa en las imágenes registradas en el sector.

Un hombre resultó herido tras sufrir un ataque a tiros en el barrio Recreo de Barranquilla - crédito Captura de video

Al parecer, intentó efectuar otro disparo a corta distancia, pero el arma habría fallado. Entonces volvió al vehículo y huyó junto con el conductor.

La secuencia generó pánico entre quienes estaban cerca del lugar. Varias personas que permanecían en una tienda próxima corrieron al escuchar las detonaciones.

El hombre fue llevado a un centro asistencial luego del atentado. La información disponible indica que sobrevivió, aunque no se conocieron detalles oficiales sobre su evolución médica.

PUBLICIDAD

Las autoridades iniciaron las indagaciones para reconstruir las circunstancias del ataque, identificar a los dos hombres que escaparon en motocicleta y establecer los motivos que habrían llevado a la agresión.

El parrillero de la motocicleta disparó contra la víctima e intentó un remate a corta distancia que falló - crédito Captura video

Las reacciones en las redes sociales no se hicieron esperar, “El plomo bajito más que nunca”; “anquilla la imparable, pero en homicidios”; “Pero según los paneros prepagos y char , la delincuencia ha bajado un 60%”; “Vayan para la casa tempranito... No hay sitios públicos seguros”; “La patria milagro”; “Ni un policía. Pero ponte a medio discutir con alguien, con tu esposa, con un vendedor o a joder por ahí y te llegan 15 motorizadas”: fueron algunos de los mensajes.

PUBLICIDAD

Otro ataque sicarial en la ciudad

De otro lado, un hombre escapó de un presunto atentado sicarial en la avenida Las Torres, una vía que conecta sectores de Barranquilla y Soledad, luego de advertir la aproximación de un sujeto que, según una cámara de seguridad, habría intentado sacar un arma de fuego.

El registro comenzó a circular en redes sociales y muestra la reacción de la aparente víctima, que abandonó el lugar antes de que el desconocido lograra acercarse lo suficiente.

El video sitúa el hecho a las 5:45 p. m. del viernes 25 de septiembre. El relato inicial menciona que ocurrió un jueves, pero esa referencia no coincide con la fecha consignada en la grabación.

PUBLICIDAD

El hombre conversaba con otra persona sobre una acera y permanecía recostado sobre un vehículo. La zona, de alto tránsito peatonal y vehicular, no parecía anticipar lo que ocurriría segundos después.

La grabación muestra el momento en que un presunto sicario se acerca a un hombre, no logra alcanzarlo y escapa en motocicleta - crédito captura video

Un sujeto se aproximó caminando hacia ambos hombres. A medida que reducía la distancia, llevó una mano hacia la pretina de su pantalón, un movimiento que habría alertado al presunto objetivo.

La aparente víctima reaccionó de inmediato y corrió para alejarse. La persona que lo acompañaba también se retiró del sitio ante la amenaza.

El desconocido aceleró su marcha e inició una persecución que se extendió durante varios metros. No logró alcanzar al hombre que escapaba y detuvo su avance poco después.

PUBLICIDAD

Las imágenes indican que el presunto agresor apuntó hacia personas que estaban en los alrededores. Al parecer, buscó impedir que alguien interviniera o lo siguiera.

Una motocicleta llegó luego al lugar y recogió al sospechoso. El hombre subió al vehículo y ambos huyeron antes de que las autoridades arribaran al sector.

El material audiovisual podría ser determinante para identificar al responsable y establecer si se trató de un intento de homicidio por encargo. La investigación también deberá precisar quién era el objetivo y cuáles habrían sido los motivos detrás del ataque frustrado.