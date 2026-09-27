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Estos serán los rivales del Deportivo Cali y Santa Fe en la Copa Libertadores Femenina 2026: Las Leonas enfrentarán a las vigentes campeonas

Las Azucareras fueron subcampeonas en la pasada edición; mientras que las Cardenales también han terminado en el segundo puesto en dos ocasiones

Melanin Aponzá (i), del Deportivo Cali, disputa el balón con Isis De La Cruz (c), de Independiente Santa Fe, durante el partido de vuelta de la final de la Liga Profesional Femenina de Colombia entre Deportivo Cali e Independiente Santa Fe en el estadio Deportivo Cali, en Cali (Colombia). EFE/Ernesto Guzmán
Melanin Aponzá (i), del Deportivo Cali, disputa el balón con Isis De La Cruz (c), de Independiente Santa Fe, durante el partido de vuelta de la final de la Liga Profesional Femenina de Colombia entre Deportivo Cali e Independiente Santa Fe en el estadio Deportivo Cali, en Cali (Colombia). EFE/Ernesto Guzmán
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El Deportivo Cali y Santa Fe representarán a Colombia en la Copa Libertadores Femenina 2026, que se jugará en Quito entre el 15 y el 31 de octubre, después de disputar la final de la Liga Femenina. Las vallecaucanas encabezarán el Grupo D, mientras que las bogotanas tendrán como principal desafío al vigente campeón, Corinthians, en la zona A.

El torneo reunirá a 16 equipos divididos en cuatro grupos de cuatro clubes. Cada participante disputará tres partidos y los dos primeros de cada zona avanzarán a los cuartos de final; desde entonces, la competencia se resolverá con eliminatorias a partido único, según Claro Sports.

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Cali obtuvo el cupo como Colombia 1 tras conquistar su cuarto título de Liga y convertirse en el equipo con más campeonatos en la historia del certamen nacional. Santa Fe ingresó como Colombia 2, en condición de subcampeón.

Deportivo Cali superó a Santa Fe por 4-2 en Palmaseca y se convirtió en tricampeona del fútbol femenino - crédito @CaliFemenino/X
Deportivo Cali superó a Santa Fe por 4-2 en Palmaseca y se convirtió en tricampeona del fútbol femenino - crédito @CaliFemenino/X

Las Azucareras compartirán el Grupo D con Libertad de Paraguay, Nacional de Uruguay y Universidad de Chile. El equipo dirigido por Jhon Alber Ortíz debutará el 16 de octubre ante Libertad, jugará el 19 contra Nacional y cerrará la fase inicial frente a Universidad de Chile el 22.

Santa Fe integrará el Grupo A junto a Corinthians de Brasil, Colo-Colo de Chile y Caracas de Venezuela. Su estreno será el 15 de octubre ante Caracas, continuará el 18 frente a Colo-Colo y terminará la primera ronda contra Corinthians el 21.

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El club bogotano afrontará su séptima participación en la Copa Libertadores Femenina, mientras que Cali disputará el torneo continental por quinta vez. Ambos equipos volvieron a clasificarse tras ocupar los dos lugares de la final colombiana.

Historial de los equipos colombianos en la competición

Daniela Garavito criticó la decisión de disputar la final de la Liga Femenina fuera del estadio El Campín-crédito @LeonasSantaFe/X
Daniela Garavito criticó la decisión de disputar la final de la Liga Femenina fuera del estadio El Campín-crédito @LeonasSantaFe/X

La primera final llegó en 2021, cuando Santa Fe cayó ante Corinthians. Tres años después, el equipo volvió a alcanzar el partido decisivo, otra vez frente al club paulista, que se impuso por 2-0.

La campaña de 2024 había llevado a las bogotanas nuevamente hasta la instancia final después de un recorrido destacado. Sin embargo, el resultado fue el mismo ante las más veces campeonas de la competencia internacional.

Corinthians defenderá el título continental conseguido en 2025, cuando venció a Deportivo Cali en la final disputada en Argentina. Los estadios que acogerán la competencia son el de Independiente del Valle y el Rodrigo Paz Delgado.

En Colombia, el único club campeón de la Libertadores Femenina fue Atlético Huila en 2018, derrotando a Santos de Brasil. Aquel club era liderado por Yoreli Rincón, Carmen Rodallega y las extranjeras Aldana Cometti, Fabiana Vallejos y Eliana Stabile.

Así fue la final de la Liga Femenina 2026 entre Deportivo Cali e Independiente Santa Fe

Deportivo Cali se convirtió en el club más veces campeón del fútbol femenino en Colombia al levantar su cuarto trofeo en 2026 - crédito Deportivo Cali
Deportivo Cali se convirtió en el club más veces campeón del fútbol femenino en Colombia al levantar su cuarto trofeo en 2026 - crédito Deportivo Cali

El Deportivo Cali se consagró campeón de la Liga Femenina BetPlay tras vencer 4-2 a Independiente Santa Fe en el partido de vuelta de la final y sellar un marcador global de 7-4.

Cali comenzó con presión alta y generó al menos tres ocasiones claras en los primeros minutos, pero la arquera Wendy Martínez evitó la desventaja. Santa Fe igualó la serie con un remate de Mariana Zamorano, aunque Melanin Aponzá restableció la ventaja local tras un tiro de esquina.

Antes del descanso, Ingrid Guerra recibió una asistencia de Karla Viancha y puso el 2-1. El VAR revisó una posible mano de la delantera y confirmó el tanto. En la segunda parte, Izabella Cortés marcó en su propio arco al intentar despejar y amplió la diferencia.

Zamorano volvió a descontar para las visitantes tras una asistencia de Garavito, pero Guerra anotó nuevamente para completar su doblete y sentenciar la final a favor del Cali.

Con el triunfo, las azucareras llegaron a cuatro títulos y se convirtieron en el equipo más ganador del torneo. Las cuatro finales las disputaron ante Santa Fe.

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