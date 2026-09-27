Colombia

Capturan en Colombia a la esposa e hija de alias Fito, excabecilla de la sangrienta organización ecuatoriana Los Choneros: así fue el operativo

Las dos mujeres fueron detenidas mediante una notificación roja de Interpol y son requeridas por Ecuador dentro de una pesquisa por presunto lavado de activos relacionada con compañías ficticias destinadas a ocultar fondos de la estructura

La detención de Inda Mariela Peñarrieta Tuárez y Michelle Jamileth Macías Peñarrieta ocurrió en Sabana de Torres mediante una alerta de Interpol - crédito X
La detención de Inda Mariela Peñarrieta Tuárez y Michelle Jamileth Macías Peñarrieta ocurrió en Sabana de Torres mediante una alerta de Interpol - crédito X
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En la mañana del domingo 27 de septiembre, la Policía, el Ejército Nacional y la Fiscalía General de la Nación, junto con la ayuda de agencias internacionales, se logró la captura de dos de los familiares del temido cabecilla de la banda ecuatoriana Los Choneros.

Se trata de Inda Mariela Peñarrieta Tuárez y Michelle Jamileth Macías Peñarrieta, esposa e hija de José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, antiguo jefe de la organización ecuatoriana Los Choneros, hoy detenido en Estados Unidos tras ser extraditado.

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Las dos mujeres fueron detenidas en el municipio de Sabana de Torres, Santander, luego de que la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol, por sus siglas en inglés) emitiera una notificación. Así lo confirmó el presidente Abelardo de la Espriella a través de su cuenta de X.

“En Sabana de Torres, Santander, fueron detenidas mediante notificación roja de INTERPOL Inda Mariela Peñarrieta Tuárez y Michelle Jamileth Macías Peñarrieta, requeridas por la justicia ecuatoriana por lavado de activos”, señaló el mandatario.

Las autoridades ecuatorianas requieren a Peñarrieta Tuárez y Macías Peñarrieta por presunto lavado de activos. La investigación se centra en el supuesto uso de empresas de papel para ocultar recursos de la estructura criminal.

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El presidente Abelardo de la Espriella confirmó la captura de la esposa y la hija de alias Fito en Colombia - crédito X
El presidente Abelardo de la Espriella confirmó la captura de la esposa y la hija de alias Fito en Colombia - crédito X

El operativo también contó con la colaboración del Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI) y de las autoridades de Ecuador, de acuerdo con el mensaje presidencial.

El mandatario informó que las detenidas son familiares de alias Fito, quien dirigió Los Choneros, una organización ecuatoriana vinculada al tráfico internacional de drogas. El jefe criminal ya fue extraditado a Estados Unidos, mientras la justicia ecuatoriana mantiene el proceso contra sus familiares.

Noticia en desarrollo...

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