Varias figuras políticas reaccionaron luego de que Colombia rompiera relaciones con Irán: la embajadora de Israel celebró la medida

El Gobierno colombiano anunció la ruptura formal de las relaciones diplomáticas con Irán - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

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El anuncio oficial de la ruptura de las relaciones diplomáticas entre Colombia e Irán, formalizado por la Cancillería colombiana tras la intervención del Gobierno nacional, representado por el vicepresidente José Manuel Restrepo, ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, desató una fuerte ola de reacciones en redes sociales entre voceros de la oposición, diplomáticos y representantes del partido de gobierno.

La decisión fue adoptada por el presidente Abelardo de la Espriella, bajo el argumento de los presuntos vínculos del régimen iraní con organizaciones terroristas internacionales, violaciones sistemáticas a los derechos humanos en su territorio, bloqueos al comercio marítimo en el estrecho de Ormuz y la desatención a las inspecciones del Organismo Internacional de Energía Atómica sobre su programa nuclear.

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Adicionalmente, el Ejecutivo declaró como organización terrorista al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán e informó que endurecerá los controles migratorios para impedir el ingreso al país de personas asociadas a dicho grupo armado.

La decisión de Bogotá no supone el rompimiento de las relaciones consulares con Teherán. La Cancillería explicó que estas continuarán bajo las disposiciones contempladas en las convenciones de Viena - crédito Cancillería de Colombia

La determinación de Colombia, que consolida un alineamiento diplomático con los gobiernos de Estados Unidos e Israel en sus primeros 50 días de mandato, provocó manifestaciones inmediatas a favor y en contra por parte de diversas figuras de la política nacional e internacional.

Ruptura con Irán divide a políticos colombianos: estas fueron las reacciones

La embajadora de Israel en Colombia, Vivian Aisen, celebró el giro en la política exterior colombiana y aseguró que la medida contribuye a la estabilidad institucional y la seguridad en el territorio nacional.

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“Agradezco y felicito al Gobierno colombiano por la decisión anunciada de romper relaciones diplomáticas con Irán. Confío en que esta medida, incluida la salida del embajador iraní del país, contribuirá a fortalecer la seguridad de la población colombiana”, escribió en X.

Además, la diplomática señaló: “Irán es un país cuyas actividades y vínculos con organizaciones terroristas y el narcotráfico han generado serias preocupaciones de seguridad en Colombia y en la comunidad internacional”.

La embajadora de Israel en Colombia, Vivian Aisen, respaldó públicamente la ruptura y manifestó que esperaba que la medida contribuyera a fortalecer la seguridad de la población colombiana - crédito @VivianAisen/X

En la misma línea de respaldo, la exsenadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal cuestionó las posturas diplomáticas de la administración anterior y calificó como necesaria la salida de la delegación del régimen islámico.

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“Romper relaciones con el régimen iraní es una decisión que Colombia debió tomar hace tiempo. Petro prefirió acercarse a una dictadura que amenaza la paz y la seguridad en Medio Oriente”, se lee en el post de la excongresista.

En ese sentido, al responsabilizar al gobierno anterior de Gustavo Petro, Cabal sostuvo que lo fundamental es que “nuestra política exterior debe defender la libertad y los derechos humanos, no las simpatías ideológicas de un gobernante”.

La exsenadora María Fernanda Cabal celebró la decisión del Gobierno y cuestionó la política exterior de la administración de Gustavo Petro - crédito @MariaFdaCabal/X

Por su parte, el exrepresentante a la Cámara Alejandro Murcia, del Centro Democrático, respaldó las determinaciones del mandato de Abelardo de la Espriella al considerar que responden a imperativos de seguridad hemisférica y soberanía.

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“Respaldo la decisión del Gobierno de Colombia de romper relaciones diplomáticas con la República Islámica de Irán. La defensa de nuestra soberanía, la seguridad nacional y hemisférica, la lucha contra el terrorismo y el crimen transnacional, y el respeto por los derechos humanos deben ser principios fundamentales de nuestra política exterior”, publicó el líder en X.

Y añadió: “Los intereses de Colombia y la seguridad de nuestros ciudadanos deben estar siempre primero”.

El exrepresentante Alejandro Murcia respaldó la decisión y señaló que la política exterior debería priorizar asuntos como la soberanía - crédito @HRAMurciaL/X

Por otro lado, Carolina Gómez, exvocera presidencial del actual Ejecutivo –cargo que fue creado e inspirado en el modelo de comunicaciones de Donald Trump–, reaccionó de manera favorable en sus plataformas digitales al recordar los cambios recientes en la representación diplomática colombiana.

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“Colombia restableció relaciones con Israel y rompió relaciones con Irán. Esto cada vez se pone mejor”, expresó Gómez en X.

La exvocera presidencial Carolina Gómez reaccionó favorablemente a la nueva orientación diplomática - crédito @carogomezsn/X

En contraste con las posturas del oficialismo, el exembajador de Colombia en México Moisés Ninco Daza durante el gobierno Petro rechazó de manera tajante el rompimiento de los lazos bilaterales y criticó la subordinación del poder ejecutivo a los intereses de la política exterior estadounidense.

Sobre todo, después de que el Gobierno de Colombia designara al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica -de Irán- como grupo terrorista.

“Una disculpa a la humanidad a nombre de Colombia. Estados Unidos dirige hoy el poder ejecutivo y su Cancillería. Una decisión absurda y que contraviene directamente el interés nacional de posicionarnos a favor de una guerra de ocupación y exterminio contra Irán”, recriminó el exdiplomático en X.

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El exembajador de Colombia en México Moisés Ninco Daza cuestionó duramente la ruptura diplomática - crédito @MoisesNinco_/X