Este destino del Caribe colombiano fue elegido entre los 20 imperdibles para visitar en 2026 por ‘Travel + Leisure’

Este destino del Caribe colombiano cuenta con playas de arena clara, aguas cristalinas y diferentes paisajes naturales -crédito Procolombia

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Barú deja de ser solo una parada de un día en el Caribe colombiano y empieza a consolidarse como un lugar para quedarse. Esa transformación en su oferta turística fue uno de los elementos que llevó a la revista ‘Travel + Leisure’ a incluir este destino entre los 20 lugares imprescindibles para visitar en Colombia durante 2026.

La publicación destaca que durante años muchos viajeros llegaban desde Cartagena con la idea de pasar unas horas en la zona y regresar el mismo día. Ahora, la posibilidad de encontrar alojamiento y nuevas experiencias permite ampliar la estadía y recorrer el territorio con otro ritmo, más allá de la clásica visita a la playa.

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Playa Blanca es uno de los principales atractivos de la zona por sus aguas turquesas, arena clara y oferta gastronómica -crédito Piamonte Turismo

Una de esas opciones es Acasí Rustic Beach, un espacio con seis cabañas y una playa privada que la revista presenta como una alternativa de ambiente tranquilo y romántico. La evolución de este tipo de oferta ha contribuido a que Barú gane espacio entre quienes buscan disfrutar del Caribe colombiano sin limitar el viaje a una excursión de pocas horas.

Aunque suele ser llamada Isla de Barú, Colombia Travel aclara que geográficamente se trata de una península. El territorio está rodeado por la bahía de Cartagena, el Canal del Dique y el mar Caribe, una ubicación que explica parte de su variedad de paisajes y de las opciones disponibles para los visitantes.

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Las playas son, naturalmente, uno de sus principales atractivos. Sus arenas claras, algunas con tonalidades rosadas, se combinan con aguas cristalinas en las que es posible observar el fondo marino. A esto se suman manglares, canales y ecosistemas submarinos que hacen parte del entorno y amplían las posibilidades para quienes recorren la zona. Entre los lugares más conocidos para disfrutar del mar aparecen Playa Blanca, Cholón, Agua Azul y Agua Tranquila. Cada uno propone una experiencia distinta y permite elegir el plan de acuerdo con el tipo de viaje que se quiera realizar.

Cholón se caracteriza por su ambiente animado y el acceso exclusivamente por vía marítima- crédito @dumek_turbay/X

Playa Blanca es la más extensa de las cuatro y sobresale por su arena clara, sus aguas turquesas y una oferta gastronómica amplia, según Colombia Travel. Por sus características, es uno de los puntos que más fácilmente puede incorporarse a una jornada de descanso frente al mar.

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Cholón plantea un escenario diferente. El acceso se realiza únicamente en bote y el lugar suele concentrar embarcaciones fondeadas, música y visitantes que llegan para compartir y pasar el día. Ese ambiente convierte a esta zona en uno de los puntos más concurridos de Barú para quienes prefieren una experiencia activa y social.

Para quienes buscan tranquilidad, Agua Azul y Agua Tranquila ofrecen otra posibilidad. Allí el plan puede centrarse en descansar junto al mar, tomar el sol y disfrutar con calma de las aguas y del paisaje caribeño, sin necesidad de buscar actividades adicionales. La forma de llegar también permite elegir entre dos recorridos. Barú puede visitarse por tierra o por agua, atravesando la bahía de Cartagena. Cada alternativa plantea una experiencia diferente antes de entrar de lleno en el destino y recorrer sus playas y demás paisajes.

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Agua Azul y Agua Tranquila ofrecen un ambiente más calmado para descansar junto al mar y disfrutar del paisaje. - crédito Parques Nacionales y Naturales de Colombia

Con esta mezcla de acceso sencillo, variedad de playas, ecosistemas y nuevas alternativas de alojamiento, Barú aparece en 2026 como un destino que busca ir más allá de la visita rápida. La recomendación de ‘Travel + Leisure’ pone nuevamente la atención sobre un territorio del Caribe colombiano que conserva sus atractivos naturales mientras amplía las razones para permanecer allí por más tiempo.

Su cercanía con Cartagena es otro de los factores que facilita la visita: el destino se encuentra a menos de una hora de la capital del departamento de Bolívar. Por eso, Barú puede adaptarse tanto a quienes organizan una salida breve como a viajeros interesados en permanecer varios días y conocer con mayor detenimiento sus diferentes playas y paisajes.

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