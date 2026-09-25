Abelardo de la Espriella entregó un apartamento a Stephany Echevarría, la mujer que perdió sus piernas al proteger a su hija en el terremoto

El mandatario acompañó a la mujer que perdió sus dos piernas tras quedar entre los escombros del terremoto del 10 de agosto en Cali - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

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El presidente Abelardo de la Espriella entregó este jueves 24 de septiembre un apartamento nuevo y amoblado a Stephany Echevarría, la mujer que perdió las dos piernas mientras cubría con su cuerpo a su hija bajo los escombros durante el terremoto de magnitud 7,4, del 10 de agosto de 2026, en Cali, pero cuyo epicentro fue en Chocó.

El mandatario calificó el encuentro como “una lección de amor y heroísmo” que, según escribió en su cuenta de X, “jamás voy a olvidar”.

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Echevarría permaneció horas atrapada junto a su hija tras el derrumbe de la estructura donde se encontraban. Según recordó el mandatario en su publicación, la mujer “protegió con su propio cuerpo a su pequeña hija bajo los escombros durante horas, mientras le cantaba para mantenerla con vida y darle fuerzas”.

El episodio le costó la pérdida de ambas piernas, ante lo cual el presidente destacó que “no perdió su sonrisa, su entereza ni sus inmensas ganas de salir adelante”.

El mandatario destacó el acto de valentía de la mujer, que sacrificó sus dos piernas con tal de mantener con vida a su hija entre los escombros - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

El mandatario detalló los alcances de la ayuda entregada a la mujer y su familia. “Hoy quisimos acompañarla en este nuevo comienzo. Le entregamos un apartamento nuevo y completamente amoblado para que, junto a su hija, pueda reconstruir su vida con tranquilidad, dignidad y esperanza”, escribió.

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Adicionalmente, De la Espriella también reivindicó el gesto de Echevarría como un símbolo de la respuesta del país ante la tragedia: “Stephany representa la fuerza de las madres colombianas y el espíritu de un país que, incluso en medio del dolor, se levanta y jamás se rinde ante la adversidad”.

El presidente Abelardo De La Espriella entregó un apartamento completamente amoblado a Stephany Echevarría, víctima del terremoto del 10 de agosto en la ciudad de Cali - crédito Presidencia de Colombia

La visita tuvo lguar en una jornada más amplia del presidente en Cali, donde encabezó la entrega de viviendas a otras ocho familias damnificadas por el sismo. “En Cali viví una jornada profundamente conmovedora, mirando a los ojos a nuestra gente y llevándoles un mensaje claro de esperanza: ninguna familia damnificada por el terremoto caminará sola”, afirmó De La Espriella en otra de sus publicaciones.

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El mandatario vinculó la entrega de soluciones habitacionales con el sector empresarial: “Reconstruir la patria significa convertir la solidaridad en soluciones reales. Por eso, junto al sector empresarial, entregamos soluciones de vivienda para devolverles a las familias la tranquilidad de un techo propio, la dignidad golpeada por el sismo y, sobre todo, la certeza de que estamos a su lado”.

FOTO DE ARCHIVO. Los equipos de rescate trabajan entre los escombros del edificio «Cantabria» tras el terremoto del 10 de agosto, en Cali, Colombia, 16 de agosto, 2026. REUTERS TV/vía REUTERS

El terremoto de magnitud 7,4 ocurrió el 10 de agosto con epicentro en San José del Palmar, en el departamento del Chocó, siendo catalogado como el de mayor magnitud registrado en el país en el siglo XXI, sintiéndose en gran parte del territorio nacional y en países vecinos, luego de lo cual fue seguido por más de 20 réplicas menores.

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El desastre golpeó con particular fuerza a Pereira, Manizales, Quibdó y Cali, donde parte del Hospital Universitario colapsó con pacientes de la Unidad de Cuidados Intensivos bajo los escombros, de acuerdo con la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro. Un mes después de la tragedia, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) confirmó 331 fallecidos, 4.505 heridos, 111 desaparecidos y 466.000 damnificados en 498 municipios del país.

La emergencia se produjo apenas 72 horas después de que De La Espriella asumiera la presidencia en la Arena USC de Cali, el 7 de agosto. El mandatario debió trasladarse de inmediato desde Barranquilla para asumir la coordinación de la crisis, instalar puestos de mando unificado y recorrer las zonas afectadas.

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Nueve días después del sismo, el Ejecutivo firmó el decreto 1261 de 2026, que declaró la emergencia económica, social y ambiental y habilitó la reorganización de recursos estatales por unos 30 billones de pesos colombianos para atender la crisis. El Gobierno también creó el llamado Fondo Patria Milagro, a cargo del empresario Jaime Uribe, destinado a coordinar la ejecución de recursos para la reconstrucción junto con aseguradoras, la banca nacional y constructoras.

Entre las medidas adoptadas se encuentran subsidios mensuales de entre 800.000 y 1.000.000 de pesos por hogar afectado, la habilitación de 24 inmuebles de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) en Cali para damnificados y líneas de crédito de hasta 25.000 millones de pesos para microempresas a través de Bancoldex. Con corte al 9 de septiembre, se habían invertido más de 74.000 millones de pesos en 313 contratos vinculados a la emergencia.

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De La Espriella y la Alcaldía de Cali entregaron viviendas a los damnificados

El mandatario manifestó su intención de condecorar a los empresarios que contribuyan a la reconstrucción de las viviendas de las víctimas del terremoto del 10 de agosto - crédito prensa Abelardo de la Espriella

En la jornada del 24 de septiembre, el alcalde de Cali, Alejandro Eder, acompañó al presidente en la entrega de nueve nuevas viviendas a familias damnificadas.

“Reconstruir a Cali significa devolverles la esperanza a los caleños que lo perdieron todo durante el terremoto”, afirmó Eder en sus redes sociales.

De La Espriella también anunció que ordenará condecorar a los empresarios que colaboraron en la fase de reconstrucción. “Ese gesto merece no solamente reconocimiento del presidente de la República, sino el de la República entera”, dijo el mandatario durante su discurso en la capital vallecaucana.