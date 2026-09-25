Colombia

El Ejército recuperó a Salomé Vásquez, una niña de dos años reportada como desaparecida en Ubaté: su padre la entregó voluntariamente

La familia de la menor desconocía su paradero desde el 20 de septiembre de 2026. Fue hallada en Paime, Cundinamarca

El Ejército Nacional, en alianza con el CTI de la Fiscalía, encontró a la menor de dos años que había sido reportada como desaparecida el 20 de septiembre - crédito @COL_EJERCITO/X
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El Ejército Nacional de Colombia logró hallar y recuperar a una niña de dos años que había sido reportada como desaparecida el 20 de septiembre de 2026, en Ubaté, Cundinamarca. La menor, identificada como Salomé Vásquez Sánchez, estaba en Paime, Cundinamarca.

La institución indicó que el operativo fue adelantado por tropas del Comando Gaula Militar de la Quinta División del Ejército, en coordinación con el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación.

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En su cuenta de X, el Ejército compartió un video del procedimiento, en el cual se muestra la llegada de los uniformados a una vivienda ubicada en zona rural, la cual recorrieron hasta encontrar a la menor. De acuerdo con las imágenes difundidas por la institución, la niña se encontraba en inmediaciones de la vivienda, no en su interior.

Salomé Vásquez Sánchez, niña de dos años, apareció en Paime, pero había sido reportada como desaparecida en Ubaté - crédito Ejército Nacional y @escriboconlaizq/X
Salomé Vásquez Sánchez, niña de dos años, apareció en Paime, pero había sido reportada como desaparecida en Ubaté - crédito Ejército Nacional y @escriboconlaizq/X

La menor estaba con su padre, que la entregó a las autoridades de manera voluntaria: “Queremos dar parte de tranquilidad que, por voluntad propia, el papá de Salomé Vásquez entregó a la niña (sic)”, informó el alcalde de Paime, Luis Felipe Romero Díaz, en declaraciones públicas difundidas por el medio comunitario cundinamarqués Zipa Exiliados.

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Luego de que fue recuperada, fue puesta a disposición de personal médico especializado del hospital municipal de Paime para verificar su estado de salud y, según el mandatario local, la Comisaría de Familia asumió su caso.

“Ya la niña se encuentra en custodia de la Comisaría de Familia, y queríamos comunicar que ya tenemos en poder a la niña con toda la ruta de la Comisaría de Familia que vamos a iniciar en este momento (sic)”, precisó el funcionario.

La Fiscalía compartió un afiche para buscar a Salomé Vásquez Sánchez - crédito @escriboconlaizq/X
La Fiscalía compartió un afiche para buscar a Salomé Vásquez Sánchez - crédito @escriboconlaizq/X

Las autoridades habían estado buscando a la menor y difundieron una fotografía de ella, junto con información personal y características que permitieran identificarla e informar de inmediato a los uniformados. En el afiche de la Fiscalía que fue publicado para adelantar las labores de búsqueda de la niña, se indica que tiene una altura aproximada de 80 centímetros, es de tez blanca, contextura media, cabello liso, largo y de color negro, ojos negros y pestañas largas. Luego de cuatro días, fue recuperada.

Tras el desarrollo de la exitosa operación, el Ejército informó que continuará velando por la seguridad de los menores de edad en Colombia. “Seguimos trabajando por la protección de nuestros niños y la seguridad de las familias”, indicó el Ejército en su cuenta de X.

El Ministerio de Defensa informó que la operación hace parte de una ofensiva contra el secuestro y la extorsión que ejecutan las autoridades en el país. Aseguró que la prioridad del Gobierno nacional es proteger a los niños, niñas y adolescentes.

El Ejército y el Ministerio de Defensa entregaron detalles del rescate de Salomé Vásquez Sánchez - crédito @COL_EJERCITO/X y @mindefensa/X
El Ejército y el Ministerio de Defensa entregaron detalles del rescate de Salomé Vásquez Sánchez - crédito @COL_EJERCITO/X y @mindefensa/X

El caso de Ana Lucía González

La desaparición de menores de edad en Cundinamarca ha acaparado los titulares de la prensa en las últimas semanas. El caso más reciente reportado por los medios de comunicación y por las autoridades corresponde a Ana Lucía González Mendoza, una niña de ocho años que fue reportada como desaparecida el 14 de septiembre en Mosquera.

El cuerpo de la menor fue hallado en una alcantarilla de Ciudad Bolívar, en Bogotá. Las autoridades adelantan las investigaciones pertinentes para esclarecer los hechos que derivaron en la desaparición y muerte de la niña. En medio de las indagaciones, capturaron a un hombre, señalado como responsable de lo ocurrido con la menor.

Así lo confirmó la Alcaldía de Mosquera en su momento: “Mediante el sistema de vigilancia dispuesto en el sector de Porvenir Río se logró individualizar al responsable de la desaparición y establecer su ruta de acción en articulación con las autoridades de la localidad de Fontibón, en Bogotá”.

La Alcaldía de Mosquera confirmó la captura de un hombre señalado como presunto responsable de la desaparición de Ana Lucía González, una niña de 9 años - crédito@AlcMosquera/X
La Alcaldía de Mosquera confirmó la captura de un hombre señalado como presunto responsable de la desaparición de Ana Lucía González, una niña de 9 años - crédito@AlcMosquera/X

En la comunicación oficial, la alcaldía informó que el caso se encuentra en manos de la Policía Judicial de Bogotá.

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Salomé Vásquez SánchezNiña desaparecidaNiña rescatadaUbatéColombia-Noticias

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