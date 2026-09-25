Colombia

La terminal regasificadora de Cartagena Spec LNG redujo temporalmente su capacidad a 400 Mpcd hasta el 1 de octubre: cuál es la razón

La medida obedece a una condición operativa imprevista en uno de los cuatro trenes de la unidad flotante, donde equipos especializados realizan reparaciones sin detener el procesamiento de gas natural licuado

Vista aérea de la planta de regasificación de Spec LNG en Cartagena, donde se procesa el gas natural que abastece gran parte del país - crédito red social X
La terminal Spec LNG de Cartagena redujo su capacidad de regasificación a 400 Mpcd hasta el 1 de octubre - crédito red social X
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La Spec LNG de Cartagena reducirá temporalmente su capacidad de regasificación a 400 Mpcd hasta el 1 de octubre, tras detectar una condición operativa imprevista en uno de los cuatro trenes de su unidad flotante.

La compañía prevé recuperar la capacidad plena en los próximos siete días mediante trabajos correctivos, sin suspender la operación de la terminal.

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“La Sociedad Portuaria El Cayao S.A. E.S.P. (SPEC LNG) informa que, como resultado de una condición operativa imprevista en la unidad flotante de almacenamiento y regasificación (FSRU, por sus siglas en inglés), se realizan trabajos correctivos en uno de sus cuatro trenes para restablecer plenamente su capacidad en los próximos siete días”, dice el comunicado emitido por la compañia.

La infraestructura respaldó más del 60% de la generación térmica a gas natural durante el primer trimestre de 2026 y cubrió cerca del 23% de la demanda nacional de gas. En esos 90 días, la terminal alcanzó una capacidad de 475 Mpcd, contratada en su totalidad.

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Un tren de procesamiento bajo trabajos correctivos

La compañía prevé restablecer la capacidad plena de la planta en un plazo de siete días mediante trabajos correctivos - crédito Spec LNG
La compañía prevé restablecer la capacidad plena de la planta en un plazo de siete días mediante trabajos correctivos - crédito Spec LNG

La Sociedad Portuaria El Cayao S.A. E.S.P., conocida como Spec LNG, indicó que la intervención se concentra en uno de los cuatro trenes de la unidad flotante de almacenamiento y regasificación, la instalación que recibe gas natural licuado, lo almacena y lo transforma nuevamente en gas para su distribución.

La capacidad disponible quedará reducida en 75 millones de pies cúbicos diarios frente al nivel de 475 Mpcd registrado durante el primer trimestre. La empresa no informó una suspensión total de sus operaciones y señaló que la terminal continuará regasificando gas mientras se desarrollan las reparaciones.

La compañía sostuvo que los equipos especializados a cargo de la unidad ejecutan las tareas bajo estándares técnicos, operativos y de seguridad. Sobre la continuidad del servicio, precisó: “Durante la ejecución de estas actividades, la terminal continúa operando de manera segura con una capacidad de regasificación de 400 Mpcd”.

“Los trabajos se realizan bajo estrictos estándares técnicos, operativos y de seguridad por parte de los equipos especializados responsables de la operación de la FSRU”, añadió Spec LNG..

La operación de la terminal durante la reducción temporal

La confiabilidad de la terminal Spec LNG se mantiene por encima del 99% desde su inauguración en 2016 - crédito Spec LNG
La intervención técnica se concentra en uno de los cuatro trenes de procesamiento de la unidad flotante - crédito Spec LNG

La terminal incrementó en 43% su volumen promedio de regasificación en el segundo trimestre de 2026 frente al mismo período de 2025. También recibió un máximo histórico de 31 buques metaneros durante el primer semestre del año y mantuvo una operación diaria sin interrupciones.

Spec LNG informó que mantiene contacto permanente con los usuarios de la terminal, las autoridades competentes y los demás agentes del mercado mientras avanza la intervención. La empresa espera que el cronograma de reparación permita restablecer la capacidad total dentro del plazo previsto de siete días.

“SPEC LNG mantiene coordinación permanente con los usuarios de la terminal de regasificación, las autoridades competentes y demás agentes del mercado para la atención oportuna de las necesidades energéticas del país”, concluye el comunicado.

La terminal Spec LNG opera como la única infraestructura colombiana para importar, almacenar y regasificar gas natural licuado

La terminal de regasificación de GNL de Cartagena reanudó operaciones tras mantenimiento anual, pero sufrió una interrupción automática en su sistema eléctrico - crédito DataIFX.com
Spec LNG opera como la única terminal de importación, almacenamiento y regasificación de gas natural licuado en Colombia - crédito DataIFX.com

Spec LNG es la única terminal de importación, almacenamiento y regasificación de gas natural licuado (GNL) de Colombia. La instalación está ubicada en la bahía de Cartagena de Indias y busca garantizar la seguridad y confiabilidad del suministro energético nacional.

“Contamos con una infraestructura que le permite al país acceder a GNL de diferentes fuentes del mundo, almacenarlo, regasificarlo y entregar gas natural al sistema nacional de gasoductos de forma segura y eficiente​“, dice la compañía en su página oficial.​ 

Su operación permite abastecer a las principales plantas de generación térmica del país durante los periodos de alta demanda o de escasez hídrica asociados con fenómenos climáticos como El Niño. La compañía recibe buques metaneros con GNL transportado a -160 °C, almacena el combustible en una unidad flotante de almacenamiento y regasificación (FSRU) y lo transforma nuevamente en gas.

Una vez regasificado, el combustible se inyecta al sistema nacional de transporte y a los gasoductos. La iniciativa cuenta con el respaldo de Promigas y Vopak.

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