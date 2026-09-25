Canciller de Colombia anunció una nueva era en las relaciones con Argentina: habrá mayor cooperación en la lucha contra el narcotráfico, el tráfico de armas y la trata de personas

Omar Bulla confirmó acuerdos en la lucha de varias crimenes transnacionales - crédito Cancilleria

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Colombia y Argentina acordaron reactivar su relación bilateral durante la Asamblea General de las Naciones Unidas, en una reunión que el canciller Omar Bula describió como necesaria tras un período de distancia entre ambos gobiernos.

“Una relación que estaba prácticamente congelada y dormida durante los últimos años”, declaró Bula en rueda de prensa después del encuentro con su par argentino.

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Durante la cita bilateral, los gobiernos avanzaron en mecanismos de diálogo político, integración económica, inversiones y comercio. Sobre esos lazos, el canciller señaló: “Tenemos vínculos no solamente políticos, pero también económicos y comerciales que queremos volver a explotar para el beneficio de los dos países”.

Colombia y Argentina acordaron una mayor cooperación en la lucha contra el narcotráfico, el tráfico de armas y la trata de personas - crédito Cancilleria

La cooperación incluirá acciones contra el narcotráfico, el tráfico de armas, la trata de personas, el lavado de activos y el ciberdelito. Bula también participó en un desayuno de la Conferencia Iberoamericana, creada en 1991, donde los países debatieron asuntos de educación, cultura y la amenaza del crimen organizado en la región.

“En el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas, se abordó la reactivación de los mecanismos de diálogo político, integración económica, inversiones y comercio, así como una mayor cooperación en seguridad frente al narcotráfico, el tráfico de armas, la trata de personas, el lavado de activos y el ciberdelito”, expuso Bula.

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El canciller Omar Bula calificó como necesario el acercamiento diplomatico entre los Gobiernos de Abelardo de la Espriella y Javier Millei - crédito Cancilleria

El ministro Pablo Quirno expresó la solidaridad argentina con Colombia tras el terremoto del 10 de agosto de 2025. Bula agradeció la asistencia humanitaria enviada por Argentina durante la emergencia.

Canciller de Colombia afirmó que Gobierno de Abelardo de la Espriella modificará los estatutos del Acuerdo de Paz

El canciller Omar Bula explicó que el Gobierno colombiano remoldeará el acuerdo de paz con las Fardc

Desde que inició su camino hacia la Presidencia, Abelardo de la Espriella expresó reparos contra el Acuerdo de Paz al que llegó la administración de Juan Manuel Santos con las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc). Tras su llegada a la Casa de Nariño, el jefe de Estado dejó clara su postura de cero diálogo y cero concesiones a las guerrillas y otros grupos armados ilegales.

En ese contexto, el canciller Omar Bula, desde Nueva York, Estados Unidos, confirmó que se reunió con el ministro de Relaciones Exteriores de Reino Unido, Ed Miliband, con el fin de hablar sobre el tratado de paz firmado en 2016.

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Los temas de conversación, según Bula, estuvieron orientados a las intenciones del Ejecutivo de remoldear el pacto con la organización guerrillera insurgente de extrema izquierda, basado en la visión de país del líder del movimiento Defensores de la Patria.

“Una encuentro breve, pero supremamente sustantivo con el ministro de Relaciones Exteriores de Gran Bretaña, Reino Unido, donde discutimos primero que todo el futuro del acuerdo de paz y la manera cómo Colombia lo remoldeará en función de las prioridades que ha dictado el presidente Abelardo de la Espriella en este ámbito. Y una persona que había visitado Colombia, el señor Ed Miliband, y obviamente que tiene intenciones de volver ahora con una relación mucho más cercana entre nuestros dos países”,dijo Bula.

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El diplomático informó que asistió a una reunión entre la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y la Unión Europea, a la que asistieron cancilleres de América Latina y de los países europeos. El encuentro dejó el compromiso de continuar el trabajo conjunto y celebrar un encuentro de seguimiento en Bruselas sobre la hoja de ruta definida para 2027 y los años posteriores.

Bula describió el diálogo regional como una instancia para mantener la coordinación política entre ambos bloques. “Fue una reunión muy interesante”, sostuvo al referirse a la cita entre la Celac y la Unión Europea.

La delegación mantuvo además una reunión bilateral con Suiza, país con el que Colombia prevé firmar un acuerdo sobre seguridad social. Las autoridades también conversaron sobre asuntos comerciales que habían quedado suspendidos y que el Gobierno pretende retomar en octubre de 2026, durante una visita oficial a territorio suizo.

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