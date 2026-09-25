Colombia

Dos policías asesinados en ataque contra una patrulla en Ábrego, Norte de Santander: hay recompensa de $50 millones

El gobernador Willian Villamizar pidió a las autoridades judiciales adelantar las investigaciones pertinentes a este hecho violento que enluta una vez más el municipio

Se desconoce si el responsable fue un grupo armado con presencia en la zona o bandas criminales - crédito @jhonjacome/X

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Asesinaron a dos policías en el casco urbano de Ábrego, Norte de Santander, cuando se desplazaban en una patrulla oficial. Las víctimas fueron identificadas como el intendente César Augusto Rodríguez Nieves y el auxiliar de policía Brayan Stiven Lizarazo Torres.

Según los primeros reportes, hombres armados les dispararon con ráfagas de fusil durante el recorrido. Los dos uniformados murieron en el sitio. El ataque ocurrió pocos días después de un hecho similar en Ocaña, donde un integrante de la Policía Nacional sufrió lesiones.

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El caso se presentó la madrugada del viernes 24 de abril de 2026 - créditos archivo Colprensa / Cristian Bayona | Imagen Ilustrativa Infobae
Dos policias fueron asesinados en ataque a patrulla en Ábrego, Norte de Santander - créditos archivo Colprensa / Cristian Bayona | Imagen Ilustrativa Infobae

Tras confirmarse el deceso de los uniformados, la Gobernación de Norte de Santander se pronunció: “Rechazamos los hechos violentos registrados en Ábrego, que dejaron como saldo la muerte de dos uniformados de la Policía Nacional”.

El mandatario departamental, Willian Villamizar, también mencionó que desde su administración no pretenden dejar impune el asesinato de los policías a quienes tildó de “héroes de la patria”, por lo que anunció una recompensa de $50.000.000 por información que permita dar con el paradero y posterior captura de los responsables. A la par, envió en mensaje de condolencias a los familiares de las victimas y solicictó a las autoridades iniciar invesitgaciones sobre los hechos.

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Un vocero de la Gobernación de Norte de Santander realiza un pronunciamiento público desde un espacio deportivo al aire libre. En su mensaje, manifiesta el rechazo a los hechos violentos registrados en el municipio de Ábrego, en los que perdieron la vida dos policías, e informa sobre la oferta de una recompensa de hasta cincuenta millones de pesos por información que permita dar con los responsables.

“La Gobernación de Norte de Santander, desde la Secretaría de Seguridad, ofrece una recompensa de hasta cincuenta millones de pesos por información que conduzca a los las personas que cometieron este hecho. Nuestro apoyo a la Fuerza Pública y obviamente le pedimos a las autoridades judiciales para que puedan adelantar las investigaciones pertinentes a este hecho violento que enluta una vez más el municipio de Ábre”, expuso.

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