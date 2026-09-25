Colombia

Manuela Gómez sorprendió al revelar qué pasó con la propuesta de matrimonio que recibió en ‘La casa de los famosos’: su expareja reaccionó

La exparticipante aseguró que la entrega de Juan Pablo Restrepo durante un congelado estuvo acordada y no correspondía a una propuesta de matrimonio

La empresaria explicó que el gesto buscaba una reconciliación, mientras el padre de Samantha sostuvo que lo asumió como una oportunidad para retomar la relación - crédito @lulaclipss/ Instagram

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Manuela Gómez reveló que el anillo que recibió de Juan Pablo Restrepo durante un congelado de La casa de los famosos Colombia no fue una propuesta de matrimonio espontánea, sino parte de una idea que ambos habían conversado antes de su aparición en el reality.

La exparticipante explicó que para entonces ya no mantenía una relación con el padre de su hija y que el gesto buscaba abrir una posibilidad de reconciliación, no formalizar una boda.

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La revelación puso de nuevo en discusión uno de los momentos que más comentarios generó durante la edición 2025 del programa. Juan Pablo Restrepo ingresó a la casa durante un congelado acompañado por Samantha, la hija que tiene con Gómez. En medio de la visita, le entregó un anillo a la empresaria, una escena que los participantes y el público interpretaron como una pedida de mano.

Visita sorpresa y propuesta de matrimonio: el “congelado” de Manuela Gómez conmueve en 'La casa de los famosos' - crédito captura de pantalla Canal RCN
Manuela Gómez reveló qué pasó con el anillo que recibió en La casa de los famosos - crédito captura de pantalla Canal RCN

Restrepo no pronunció una propuesta de matrimonio durante ese momento. Sin embargo, la presencia del anillo llevó a que surgieran especulaciones sobre un eventual compromiso. Manuela Gómez reaccionó con cautela dentro de la competencia y sostuvo que debía pensar la situación, pues ya existían dificultades en la relación con el padre de su hija.

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Tras su salida de La casa de los famosos Colombia, el tema continuó entre los seguidores del reality. Muchos esperaban que Gómez confirmara si aceptaría casarse con Restrepo o si retomaría su relación con él. Durante una entrevista en Buen día, Colombia, ambos conversaron al aire y el padre de Samantha afirmó que todavía la amaba, aunque dijo que la decisión dependía de ella.

Con el paso de las semanas, Gómez mantuvo la incertidumbre sobre su vida sentimental. La exparticipante manifestó en varias ocasiones que necesitaba tiempo para analizar la posibilidad de volver con Restrepo. Su reciente declaración aclaró que la escena televisiva había tenido una planificación previa y que la relación ya estaba terminada cuando ocurrió la visita al programa.

La empresaria indicó que ella misma le sugirió a Juan Pablo Restrepo que, si llegaba a ser invitado al congelado, llevara un anillo u otro detalle para aprovechar el momento frente a las cámaras. Según su versión, consideró que la visita podía dar visibilidad a las personas cercanas a ella, entre ellas el padre de su hija.

Gómez dijo que la situación le pareció una oportunidad para que Restrepo también tuviera presencia en televisión nacional. Aclaró, de todos modos, que no estaba dispuesta a casarse con alguien con quien ya no sostenía una relación.

“No me iba a casar con una persona con la que yo no estaba”, fue el sentido de la explicación que entregó sobre el episodio. Para la exparticipante, el anillo no simbolizaba una boda próxima, sino una posibilidad de retomar el vínculo con el padre de Samantha.

La declaración modificó la interpretación que se había instalado desde la emisión del congelado. El público asumió que la llegada de Restrepo con el anillo respondía a una decisión personal del hombre y que buscaba sorprender a Gómez ante las cámaras. La versión de la empresaria planteó, en cambio, que el recurso había sido conversado antes de que él entrara a la casa.

Horas después de que Manuela Gómez expusiera su versión, Juan Pablo Restrepo respondió a través de sus redes sociales. El padre de Samantha coincidió en que la entrega del anillo estuvo planeada por ambos, aunque sostuvo que él asumió el momento con expectativas sentimentales.

Restrepo afirmó que no tiene interés en hablar mal de la madre de su hija y señaló que no guarda comentarios negativos sobre ella. Confirmó que existía un acuerdo previo para llevar el anillo al congelado, pero explicó que decidió involucrarse emocionalmente en la situación porque aún estaba enamorado.

“El error fue mío porque yo me hice falsas ilusiones. Estaba enamorado”, expresó Restrepo al referirse a lo ocurrido. El padre de la niña agregó que, de haber entendido el gesto únicamente como una estrategia para generar atención dentro del reality, habría escogido un anillo de fantasía. Con esa frase, dejó claro que para él el objeto tuvo un significado distinto al que luego explicó Gómez.

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