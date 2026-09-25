Colombia

Ella es Ana Elena Monsalvo, coordinadora de empalme de gobierno De la Espriella: sería la nueva presidenta de Colpensiones tras la salida de Carlos René Montoya

La economista de Valledupar ocupó cargos de gerencia y asesoría en la administradora pública, mientras la junta directiva fue convocada para definir al sucesor de quien dejó el puesto tras comparecer ante el Senado

Ana Elena Monsalvo se perfila para asumir la presidencia de Colpensiones tras la salida de Carlos René Montoya Muñoz - crédito Cristian Bayona/Colprensa
Ana Elena Monsalvo se perfila para asumir la presidencia de Colpensiones tras la salida de Carlos René Montoya Muñoz - crédito Cristian Bayona/Colprensa
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Ana Elena Monsalvo podría asumir la presidencia de Colpensiones tras la repentina salida de Carlos René Montoya Muñoz, cuya renuncia fue solicitada luego de una accidentada comparecencia ante el Senado, según informó la periodista D´Arcy Quinn en La FM.

Su experiencia previa dentro de la administradora de pensiones y su paso por organismos de control la ubican como la principal opción para una entidad que enfrenta un panorama financiero complejo.

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La economista y administradora nacida en Valledupar integró la lista de 10 finalistas para ocupar la Contraloría General de la República.

Monsalvo también coordinó el sector Hacienda en el equipo de empalme del mandatario. Su incorporación a ese grupo fue interpretada como una señal de cercanía con el nuevo Gobierno.

La trayectoria de Ana Elena Monsalvo en el sector público

Ana Elena Monsalvio es economista y coordinó el sector de Hacienda durante el proceso de empalme del Gobierno nacional - crédito Contraloría General de la República
Ana Elena Monsalvio es economista y coordinó el sector de Hacienda durante el proceso de empalme del Gobierno nacional - crédito Contraloría General de la República

Monsalvo fue gerente de Servicios y asesora de Presidencia en Colpensiones. También ejerció como contralora delegada para Economía y Finanzas Públicas en la Contraloría General de la República.

Su carrera incluye labores como asesora en el Ministerio del Trabajo y en la Presidencia durante el gobierno de Iván Duque. Además, fue contratista de la Gobernación del Cesar durante la administración de Luis Alberto Monsalvo Gnecco, la Federación Nacional de Departamentos, Colpensiones y Rtvc.

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La posible aspirante a dirigir la administradora pública de pensiones es administradora en Comercio Internacional de la Universidad Popular del Cesar. Cursó una maestría en Gobierno y Políticas Públicas en la Universidad Externado de Colombia y otra en Economía Internacional en la Universidad Internacional de La Rioja.

Su formación también comprende una especialización en logística comercial internacional y estudios doctorales en modelado en política y gestión pública. Antes de aparecer como posible presidenta de Colpensiones, Monsalvo figuraba entre las personas elegibles para asumir la Contraloría General de la República.

La opcionada a dirigir Colpensiones expuso su experiencia profesional y personal ante los congresistas durante una audiencia pública del proceso de selección para elegir al nuevo contralor general.

“Vengo de Valledupar. Soy víctima de la violencia. Mi papá fue secuestrado y asesinado. Estudié en la universidad pública. Llevo más de 20 años aportando desde lo público para que este país funcione mejor”, expresó.

Durante su candidatura a la Contraloría, Monsalvo planteó que la vigilancia de los recursos debe realizarse desde las regiones y propuso al Congreso construir una agenda permanente de trabajo. “Creo que representan el canal directo entre las comunidades y el Estado”, afirmó.

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