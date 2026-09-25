Colombia

Operación Iron en Cali: esto es lo que revelan las cifras sobre los barrios donde se concentra el crimen en la ciudad

Más de 1.300 uniformados intervenieron 24 microterritorios vinculados a homicidios, expendios y desplazamientos forzados. Los datos oficiales explican por qué esas zonas fueron el blanco prioritario

El alcalde de Cali resaltaron las acciones de seguridad adelantadas en la ciudad y el trabajo realizado por la Fuerza Pública - crédito Alejandro Eder / X

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La Operación Iron movilizó a más de 1.300 efectivos de la Policía y el Ejército Nacional para intervenir seis comunas de Cali (Valle del Cauca), donde fueron ubicados sectores que concentran una parte de los homicidios y de los puntos de venta de estupefacientes.

De acuerdo con el reporte oficial entregado por las autoridades locales, el despliegue dejó 80 capturados y la desarticulación de siete estructuras señaladas de homicidios, microtráfico, hurtos y desplazamientos forzados.

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Después de que se llevara a cabo, el alcalde de Cali, Alejandro Eder, afirmó que había solicitado este tipo de intervención durante más de dos años. Al referirse a la continuidad de la estrategia, explicó lo siguiente: “Esta es la primera de varias operaciones que vamos a realizar en la ciudad”.

Un informe de la Policía Nacional indicó que durante los procedimientos fueron incautadas cuatro armas de fuego, cuatro proveedores con 118 cartuchos, una granada de fragmentación, 25 teléfonos celulares, 6,5 kilogramos de estupefacientes y 14 millones de pesos en efectivo. La Policía indicó que el dinero procedería de la venta de alucinógenos en los sectores intervenidos.

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El comunicado oficial registró 103 diligencias de registro y llamamiento, mientras que el comandante de la Región de Policía número 4 brigadier general Carlos Oviedo aseguró en su pronunciamiento sobre el caso que 68 de los detenidos eran requeridos por orden judicial y 12 fueron capturados en flagrancia.

El brigadier general Carlos Oviedo, comandante de la Región de Policía número 4, entregó un reporte sobre los bloques operacionales de seguridad urbana y defensa en Cali por el denominado Plan Iron que se adelanta para reforzar la seguridad en la ciudad - crédito Policía Nacional

Las zonas intervenidas concentraban el 30% de los homicidios de Cali

La operación abarcó 15 barrios y 24 microterritorios de seis comunas. Según la información oficial, esas áreas concentraban el 30% de los homicidios de la ciudad y el 37% de los expendios de estupefacientes, por lo que era prioridad avanzar con un golpe contundente para evitar que más personas terminaran involucradas en el mundo delictivo, en especial los menores de edad.

Al explicar la selección de los sectores, el comandante Oviedo señaló que “se identificaron 24 microterritorios”. La intervención incluyó zonas de ladera, el oriente y el centro de la capital del Valle del Cauca.

En cuanto a las organizaciones desarticuladas indicó que fueron Los de la Luna, Los Pascua, Los del Hueco, Los Buitres, Las Palmas, Los de la 30 y Los de la Torre. La fuerza pública las vinculó con hechos que afectaban la seguridad en las comunas intervenidas.

Alcalde de Cali anunció nuevas operaciones y envió un enfático mensaje a los grupos delincuenciales

El alcalde de Santiago de Cali confirmó que la intervención en seis comunas y 15 barrios dejó como balance preliminar 80 personas capturadas y la incautación de armas, municiones, estupefacientes y dinero en efectivo - crédito Alejandro Eder / X

El alcalde de Cali, Alejandro Eder, reveló que la Operación Iron fue resultado de una solicitud planteada al presidente de la República en su primer encuentro. El mandatario local afirmó que la intervención afectó a siete estructuras y anticipó que el Gobierno Nacional respaldará nuevos despliegues en la ciudad.

Al cerrar su pronunciamiento dirigido a los grupos investigados, Eder dijo: “Vamos a ir por ellos hasta sus casas, donde quiera que se estén escondiendo; no hay trinchera donde se puedan ocultar”.

Sin embargo, ese no fue el único mensaje que entregó el alcalde, pues en otro video agradeció el apoyo de Abelardo de la Espriella: “Este es el resultado, caleños, que se ve cuando el Gobierno nacional se compromete con Cali. Vamos a brindarle a Cali la seguridad que nos merecemos”.

En las mismas declaraciones el presidente de los colombianos dijo: “Cerrando una jornada exitosa, en donde con el apoyo de nuestra fuerza pública, de la Fiscalía General de la Nación y la ayuda de Dios, estamos liberando a Cali del crimen, de la inseguridad y lo vamos a conseguir. Esto apenas comienza. Este operativo de la madrugada de hoy es solamente el inicio de lo que viene, porque vamos por la razón o por la fuerza a recuperar la seguridad en una ciudad que está en el corazón del tigre”.

Abelardo de la Espriella acompañó el operativo que se desarrolló en Cali - crédito @IRONMAN171234 / X
Abelardo de la Espriella acompañó el operativo que se desarrolló en Cali - crédito @IRONMAN171234 / X

Por su parte, el brigadier general Carlos Oviedo afirmó que la Policía mantendrá el despliegue para actuar contra grupos o personas que intenten afectar la seguridad de la ciudad.

Las autoridades pidieron a la ciudadanía denunciar a través de la línea 123 o de la línea contra el crimen en Cali: 3213945156.

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