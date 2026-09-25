Tres localidades concentran el 45% de las alertas de embarazo en etapa escolar en Bogotá: los casos de 2026 ya superaron el total de 2025

Las 590 alertas de embarazo escolar identificadas en el primer semestre de 2026 superan las 566 reportadas durante todo el año 2025 - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

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Las localidades Ciudad Bolívar, Kennedy y Bosa concentran el 45% de las alertas de embarazo en etapa escolar registradas en Bogotá durante el primer semestre de 2026, según cifras de la Secretaría de Educación divulgadas por la concejala Diana Diago, del Centro Democrático.

La cabildante pidió al Distrito focalizar las estrategias de prevención, acompañamiento estudiantil y orientación a las familias en esas tres localidades. De los 590 casos reportados durante 2026, Ciudad Bolívar acumuló 113 alertas, equivalentes al 19,15% del total. Kennedy registró 83 casos, el 14,07%, y Bosa sumó 71, con 12,03%. La cifra conjunta de las tres localidades representa cerca de la mitad de los embarazos en etapa escolar identificados en la ciudad.

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El número de alertas registradas durante el primer semestre ya supera las 566 reportadas en todo 2025, de acuerdo con la información divulgada por Diago. La diferencia es de 24 casos, aunque la concejal centró su advertencia en la distribución territorial de los reportes y no solo en el aumento del total.

“Estamos hablando de que casi la mitad de los embarazos en estudiantes están concentradas en solo tres localidades”, afirmó Diana Diago. La concejal sostuvo que se trata de zonas que enfrentan retos sociales y económicos, con hogares en condiciones de mayor vulnerabilidad.

La concejala Diana Diago solicitó a la Administración Distrital priorizar la asignación de recursos y reforzar las escuelas de padres en las zonas más afectadas - crédito Concejo de Bogotá

Tres localidades reúnen casi la mitad de las alertas

Después de Ciudad Bolívar, Kennedy y Bosa, las localidades con mayor participación en los registros fueron:

Suba: 9,83%

Usme: 8,14%

San Cristóbal: 7,80%

Engativá: 6,95%

Rafael Uribe Uribe: 5,93%

Fontibón: 3,56%

Tunjuelito: 2,88%

Puente Aranda: 2,37%

Usaquén: 1,86%

Santa Fe: 1,53%

Antonio Nariño: 1,36%

Barrios Unidos: 0,85%

La Candelaria: 0,68%

Teusaquillo: 0,34%

Los Mártires: 0,34%

Chapinero y Sumapaz reportaron cada una 0,17% de las alertas de embarazo en etapa escolar. La información entregada no precisó las características de las estudiantes ni la etapa de gestación correspondiente a los reportes de cada localidad.

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Diago señaló que un embarazo durante la etapa escolar puede dificultar la continuidad educativa y el acceso posterior a oportunidades laborales. También indicó que esta situación puede afectar la construcción de proyectos de vida y generar riesgos para la salud de la madre y del bebé.

Ciudad Bolívar, Kennedy y Bosa concentran el 45% de las alertas de embarazo en etapa escolar registradas en Bogotá durante el primer semestre de 2026 - crédito Diana Diago/Concejo de Bogotá

La cabildante solicitó al alcalde Carlos Fernando Galán y a la Secretaría de Educación concentrar recursos y programas en los sectores donde se acumulan los casos. “El Distrito debe priorizar estos territorios y garantizar que los programas y recursos lleguen efectivamente a quienes más los necesitan”, dijo.

Ismael Perdomo encabeza las alertas por UPZ

El análisis por Unidades de Planeamiento Zonal (UPZ) mostró una concentración en áreas puntuales de las localidades con mayores reportes. Ismael Perdomo encabezó el listado con 9,17% de las alertas registradas durante 2026.

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Bosa Central, El Rincón y Lucero reportaron cada una 6,67% de los casos. Patio Bonito concentró 5,83%, mientras que Comuneros y Tintal Sur alcanzaron 4,17% cada una.

Ciudad Montes, Kennedy Central, Tibabuyes y Venecia tuvieron participaciones de 3,33%. Las UPZ 20 de Julio, Castilla, El Porvenir, Gran Yomasa, La Gloria, Marruecos y San Francisco concentraron 2,50% cada una.

Para Diago, la identificación de estas zonas permite orientar las acciones de prevención y acompañamiento. “Encontramos territorios concretos donde se concentra una parte importante de los casos de embarazo adolescente”, afirmó la concejal, quien pidió reforzar también las escuelas de padres.

La Unidad de Planeamiento Zonal Ismael Perdomo encabeza el desglose de alertas por sectores al registrar el 9,17% de los casos de la capital - crédito Diana Diago/Concejo de Bogotá

La información divulgada incluye alertas de embarazo en etapa escolar y, por separado, datos del Observatorio de Salud de Bogotá sobre embarazos en niñas de 10 a 14 años. Las dos mediciones tienen fuentes, poblaciones y cortes distintos, por lo que no corresponden a un mismo registro.

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Datos de embarazo entre niñas de 10 a 14 años

El Observatorio de Salud de Bogotá reportó 79 casos de embarazo en menores de 10 a 14 años con corte al 31 de julio de 2026. La tasa específica de fecundidad fue de 0,33 por cada 1.000 mujeres de esa edad, por debajo de la meta distrital de 0,611.

Ciudad Bolívar también encabezó ese registro, con 15 casos y una tasa de 0,56. Barrios Unidos, Kennedy y Suba reportaron nueve casos cada una; Bosa, ocho; y Santa Fe, Usme y Rafael Uribe Uribe, cinco cada una.

La serie anual presentada por el Observatorio señala que los 79 casos de 2026 están por debajo de los 143 reportados en 2025 y de los 172 registrados en 2024. En 2018 se contabilizaron 275 casos en ese grupo de edad.

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El 55% de los casos de embarazo registrados en el grupo de 10 a 14 años carecía de aseguramiento en la red de salud - crédito Secretaría de Salud

De los 79 casos informados, 65 correspondieron a personas de nacionalidad colombiana y 15 a extranjeras. El reporte también indicó que 44 casos, equivalentes al 55%, no tenían aseguramiento; 28 pertenecían al régimen contributivo y siete al subsidiado.