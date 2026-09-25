Colombia sufrió nueva baja para el Mundial de Ciclismo en Montreal, Canadá: grave accidente de Wilmar Paredes

Wilmar Paredes es la segunda baja de Colombia para el Mundial de Ruta en Montreal - crédito @team_medellin_epm/Instagram

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La selección Colombia de ciclismo ha tenido muchos problemas en su nómina masculina de mayores para el Campeonato Mundial de Ruta, que se realiza en Montreal, Canadá, donde la prueba de fondo será el escenario ideal para mostrar el nivel del país, aunque con bajas sensibles.

Se presentó ahora la salida de Wilmar Paredes por un accidente, el cual no pasó a mayores, pero sí provocó que se bajara de la delegación que viajó a Norteamérica para la competencia, pues esa prueba de varones es de las más importantes en el certamen por su historia y prestigio.

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Cabe recordar que Colombia también perdió a Egan Bernal en la plantilla, así que el podio y la pelea por la camiseta arcoíris quedaron en manos de Nairo Quintana, Santiago Buitrago y Harold Tejada, las figuras del equipo que correrá el 27 de septiembre en la carrera que coronará al nuevo campeón del mundo.

Baja de Wilmar Paredes

El ciclista antioqueño Wilmar Paredes no podrá competir en la prueba élite masculina del Mundial de Ciclismo 2026, prevista para el próximo domingo en Montreal, debido a las lesiones que sufrió durante un entrenamiento. El Team Medellín informó que el corredor no viajará a Canadá tras una caída en carretera.

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Paredes había tomado el lugar de Egan Bernal en la selección después de dominar la Vuelta a Colombia 2026, hasta su cancelación por el terremoto del 10 de agosto. El equipo explicó que el ciclista sufrió laceraciones y contusiones, aunque no presenta fracturas.

Wilmar Paredes estaba practicando en Colombia, cuando se le presentó el accidente en una carretera - crédito @team_medellin_epm/Instagram

“Después de valorar su evolución, se tomó la difícil decisión de no viajar a Canadá”, señaló el Team Medellín. La recuperación le impide montar con normalidad y alcanzar las condiciones necesarias para competir.

“Es una noticia que duele. Wilmar tenía una enorme ilusión de representar a Colombia en el evento más importante del ciclismo mundial, junto a los mejores corredores del planeta.Hoy el Mundial tendrá que esperar. Lo que no cambia es el orgullo que sentimos por su convocatoria, por todo lo que ha construido esta temporada y por la entrega que siempre ha demostrado sobre la bicicleta”, añadió.

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Wilmar Paredes debió ser trasladado a un centro asistencial para atender sus heridas por el accidente - crédito @team_medellin_epm/Instagram

La convocatoria de Colombia quedaría conformada por Nairo Quintana, Brandon Rivera, Harold Tejada, Santiago Buitrago y Sergio Higuita. La carrera será la última competencia profesional de Quintana antes de su retiro y, como la mayoría de los corredores ya está en Montreal, la Federación Colombiana de Ciclismo tendría pocas posibilidades de encontrar un reemplazo.

El reacomodo de Colombia en Canadá

Egan Bernal no competirá en el Mundial de Ruta por una sobrecarga muscular, una baja que dejó a Colombia sin una de sus principales figuras para la prueba de fondo élite y traslada la expectativa hacia otros corredores capaces de destacarse en una carrera de un día.

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La principal referencia de Colombia será Nairo Quintana, que afrontará en Canadá su última competencia como profesional después de 16 temporadas en el máximo nivel. A los 36 años, el boyacense fijó el Mundial como uno de sus objetivos para cerrar su trayectoria.

Nairo Quintana quiere hacer una buena presentación en el Mundial de Ruta en Montreal para ayudar a Colombia a subirse al podio - crédito Federación Colombiana de Ciclismo

El perfil de Montreal favorece a ciclistas con resistencia para encadenar ascensos cortos y explosividad para responder en los cambios de ritmo. Esa condición también ubica entre las cartas colombianas a Sergio Higuita, un corredor con aptitudes para las pruebas de una jornada.

Santiago Buitrago llega tras conquistar con el Team Bahrain la clasificación de la montaña de la Vuelta a España. El bogotano pasó seis días en fugas y terminó segundo en dos etapas, además de conseguir un tercer puesto.

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Harold Tejada, del Astana, enlazó dos carreras de tres semanas antes del Mundial. Fue 26° en el Tour de Francia y décimo en la Vuelta a España, una actuación que se suma a su 14° puesto en el Mundial de Kigali de hace un año.

La competencia en línea élite se disputará sobre 273,7 kilómetros y con más de 3.800 metros de desnivel acumulado. El trazado no incluye un puerto de montaña largo, pero propone un desgaste constante durante 12 vueltas al circuito de Mont-Royal, de 13,4 kilómetros cada una.

Colombia nunca ganó la prueba de ruta en la categoría mayores de un Mundial. Oliverio Rincón fue octavo en Duitama-1995, Sergio Henao terminó noveno en Valkenburg-2012 y Fernando Gaviria ocupó el octavo lugar en Bergen-2017. El país sí consiguió una corona mundial en la prueba de fondo sub-23, con Fabio Duarte en Varese-2008. En la élite, Santiago Botero fue campeón de contrarreloj individual en Zolder-2002, después de haber terminado tercero un año antes en Lisboa.

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