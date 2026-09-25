Deportes

Colombia sufrió nueva baja para el Mundial de Ciclismo en Montreal, Canadá: grave accidente de Wilmar Paredes

El pedalista del Team Medellín presentó heridas de gravedad que no le permitieron viajar para la prueba de fondo, a realizarse el domingo 27 de septiembre

Wilmar Paredes
Wilmar Paredes es la segunda baja de Colombia para el Mundial de Ruta en Montreal - crédito @team_medellin_epm/Instagram
Guardar

La selección Colombia de ciclismo ha tenido muchos problemas en su nómina masculina de mayores para el Campeonato Mundial de Ruta, que se realiza en Montreal, Canadá, donde la prueba de fondo será el escenario ideal para mostrar el nivel del país, aunque con bajas sensibles.

Se presentó ahora la salida de Wilmar Paredes por un accidente, el cual no pasó a mayores, pero sí provocó que se bajara de la delegación que viajó a Norteamérica para la competencia, pues esa prueba de varones es de las más importantes en el certamen por su historia y prestigio.

PUBLICIDAD

Cabe recordar que Colombia también perdió a Egan Bernal en la plantilla, así que el podio y la pelea por la camiseta arcoíris quedaron en manos de Nairo Quintana, Santiago Buitrago y Harold Tejada, las figuras del equipo que correrá el 27 de septiembre en la carrera que coronará al nuevo campeón del mundo.

Baja de Wilmar Paredes

El ciclista antioqueño Wilmar Paredes no podrá competir en la prueba élite masculina del Mundial de Ciclismo 2026, prevista para el próximo domingo en Montreal, debido a las lesiones que sufrió durante un entrenamiento. El Team Medellín informó que el corredor no viajará a Canadá tras una caída en carretera.

PUBLICIDAD

Paredes había tomado el lugar de Egan Bernal en la selección después de dominar la Vuelta a Colombia 2026, hasta su cancelación por el terremoto del 10 de agosto. El equipo explicó que el ciclista sufrió laceraciones y contusiones, aunque no presenta fracturas.

Wilmar Paredes
Wilmar Paredes estaba practicando en Colombia, cuando se le presentó el accidente en una carretera - crédito @team_medellin_epm/Instagram

“Después de valorar su evolución, se tomó la difícil decisión de no viajar a Canadá”, señaló el Team Medellín. La recuperación le impide montar con normalidad y alcanzar las condiciones necesarias para competir.

“Es una noticia que duele. Wilmar tenía una enorme ilusión de representar a Colombia en el evento más importante del ciclismo mundial, junto a los mejores corredores del planeta.Hoy el Mundial tendrá que esperar. Lo que no cambia es el orgullo que sentimos por su convocatoria, por todo lo que ha construido esta temporada y por la entrega que siempre ha demostrado sobre la bicicleta”, añadió.

Wilmar Paredes
Wilmar Paredes debió ser trasladado a un centro asistencial para atender sus heridas por el accidente - crédito @team_medellin_epm/Instagram

La convocatoria de Colombia quedaría conformada por Nairo Quintana, Brandon Rivera, Harold Tejada, Santiago Buitrago y Sergio Higuita. La carrera será la última competencia profesional de Quintana antes de su retiro y, como la mayoría de los corredores ya está en Montreal, la Federación Colombiana de Ciclismo tendría pocas posibilidades de encontrar un reemplazo.

El reacomodo de Colombia en Canadá

Egan Bernal no competirá en el Mundial de Ruta por una sobrecarga muscular, una baja que dejó a Colombia sin una de sus principales figuras para la prueba de fondo élite y traslada la expectativa hacia otros corredores capaces de destacarse en una carrera de un día.

La principal referencia de Colombia será Nairo Quintana, que afrontará en Canadá su última competencia como profesional después de 16 temporadas en el máximo nivel. A los 36 años, el boyacense fijó el Mundial como uno de sus objetivos para cerrar su trayectoria.

Nairo Quintana
Nairo Quintana quiere hacer una buena presentación en el Mundial de Ruta en Montreal para ayudar a Colombia a subirse al podio - crédito Federación Colombiana de Ciclismo

El perfil de Montreal favorece a ciclistas con resistencia para encadenar ascensos cortos y explosividad para responder en los cambios de ritmo. Esa condición también ubica entre las cartas colombianas a Sergio Higuita, un corredor con aptitudes para las pruebas de una jornada.

Santiago Buitrago llega tras conquistar con el Team Bahrain la clasificación de la montaña de la Vuelta a España. El bogotano pasó seis días en fugas y terminó segundo en dos etapas, además de conseguir un tercer puesto.

Harold Tejada, del Astana, enlazó dos carreras de tres semanas antes del Mundial. Fue 26° en el Tour de Francia y décimo en la Vuelta a España, una actuación que se suma a su 14° puesto en el Mundial de Kigali de hace un año.

La competencia en línea élite se disputará sobre 273,7 kilómetros y con más de 3.800 metros de desnivel acumulado. El trazado no incluye un puerto de montaña largo, pero propone un desgaste constante durante 12 vueltas al circuito de Mont-Royal, de 13,4 kilómetros cada una.

Colombia nunca ganó la prueba de ruta en la categoría mayores de un Mundial. Oliverio Rincón fue octavo en Duitama-1995, Sergio Henao terminó noveno en Valkenburg-2012 y Fernando Gaviria ocupó el octavo lugar en Bergen-2017. El país sí consiguió una corona mundial en la prueba de fondo sub-23, con Fabio Duarte en Varese-2008. En la élite, Santiago Botero fue campeón de contrarreloj individual en Zolder-2002, después de haber terminado tercero un año antes en Lisboa.

Temas Relacionados

Mundial de RutaSelección Colombia de ciclismoCiclismoWilmar ParedesWilmar Paredes accidenteColombia-Deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Atlético Nacional vs. Millonarios Liga BetPlay - en vivo: siga el minuto a minuto del partido de James Rodríguez en el Atanasio Girardot de Medellín

El equipo de Lucas González recibe al Ballet Azul en una nueva edición del superclásico del fútbol profesional colombiano

Atlético Nacional vs. Millonarios Liga BetPlay - en vivo: siga el minuto a minuto del partido de James Rodríguez en el Atanasio Girardot de Medellín

El clásico entre Nacional y Medellín podrá tener público tras resolución de la Dimayor: Junior fue sancionado y a Bucaramanga no le levantaron el castigo

El partido entre entre verdolagas y poderosos por los cuartos de final de la Copa BetPlay 2026 aún no tiene una fecha ni un horario oficial

El clásico entre Nacional y Medellín podrá tener público tras resolución de la Dimayor: Junior fue sancionado y a Bucaramanga no le levantaron el castigo

Teófilo Gutiérrez confesó todo lo que tuvo que hacer para regresar a Junior de Barranquilla: “Llorando en mi cama”

El atacante colombiano salió del Tiburón en el 2021 por desacuerdos con la familia Char, dueña del club, quienes decidieron no renovarle el contrato en ese entonces

Teófilo Gutiérrez confesó todo lo que tuvo que hacer para regresar a Junior de Barranquilla: “Llorando en mi cama”

Diego Novoa lamentó su despedida de Millonarios: “Tuve un error en Brasil que fue grande y asumo mi salida del equipo”

El portero, que estuvo durante dos años y medio con los azules, no renovó contrato por decisión del club ante su bajo nivel y la eliminación en Copa Sudamericana

Diego Novoa lamentó su despedida de Millonarios: “Tuve un error en Brasil que fue grande y asumo mi salida del equipo”

Santa Fe habló sobre la posibilidad de tener un estadio propio tras la pelea con Sencia por El Campín de Bogotá

El presidente Eduardo Méndez dejó claro que no es una tarea sencilla lograr que el club cuente con un escenario para sus partidos

Santa Fe habló sobre la posibilidad de tener un estadio propio tras la pelea con Sencia por El Campín de Bogotá
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

En videos quedaron los ataques a bala a tiendas que no acataron orden de Los Pachenca de un paro armado de 48 horas: “Pa’ que empiecen a creer”

En videos quedaron los ataques a bala a tiendas que no acataron orden de Los Pachenca de un paro armado de 48 horas: “Pa’ que empiecen a creer”

Policía capturó a cuatro presuntos responsables de terrorismo y otros delitos tras el paro armado de las Acsn en Santa Marta

Terror en Santa Marta por hombres armados en moto que obligaron a cerrar comercios con disparos y amenazas durante el paro armado de Acsn: así está el panorama

De la Espriella anunció la militarización de Santa Marta tras amenazas y el paro armado de Acsn: “No permitiré que sigan arrodillando a través del terror”

Así quedó la línea de mando de Los Pachenca tras la muerte de alias Cholo y “Bendito Menor”: “Pinocho” a la cabeza

ENTRETENIMIENTO

Aria Vega firmó con Warner Music Latina e inició un nuevo capítulo en su carrera musical

Aria Vega firmó con Warner Music Latina e inició un nuevo capítulo en su carrera musical

Mike Bahía y Greeicy Rendón abrieron la puerta de su hogar con ‘Sitaku’ y mostraron el rostro de su hijo Kai

Rock Al Parque 2026: estos son los horarios de la edición 30 y los nuevos artistas que se sumaron al cartel

Carlos Rivera anunció aplazamiento de sus conciertos en Colombia hasta 2027: estas son las nuevas fechas

Creador de contenido extranjero afirmó que el famoso video de ‘Me comí una salchipapa’ fue un éxito mundial sin que los colombianos lo supieran

Deportes

Atlético Nacional vs. Millonarios Liga BetPlay - en vivo: siga el minuto a minuto del partido de James Rodríguez en el Atanasio Girardot de Medellín

Atlético Nacional vs. Millonarios Liga BetPlay - en vivo: siga el minuto a minuto del partido de James Rodríguez en el Atanasio Girardot de Medellín

El clásico entre Nacional y Medellín podrá tener público tras resolución de la Dimayor: Junior fue sancionado y a Bucaramanga no le levantaron el castigo

Teófilo Gutiérrez confesó todo lo que tuvo que hacer para regresar a Junior de Barranquilla: “Llorando en mi cama”

Diego Novoa lamentó su despedida de Millonarios: “Tuve un error en Brasil que fue grande y asumo mi salida del equipo”

Santa Fe habló sobre la posibilidad de tener un estadio propio tras la pelea con Sencia por El Campín de Bogotá