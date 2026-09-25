Luego de que De la Espriella pidiera la renuncia del presidente de Colpensiones, figuras políticas opinaron: “Hubo un error del Gobierno”

El hecho se produjo en un debate de control político en la Comisión Séptima del Senado de la República - crédito Senado

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La solicitud de renuncia, el 24 de septiembre de 2026, al recién posesionado presidente de la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones), Carlos René Montoya, realizada por el presidente de la República, Abelardo de la Espriella, desató un intenso debate político y diversas reacciones entre líderes del sector oficialista y de la oposición.

El funcionario, quien llevaba apenas tres días posicionado en el cargo por el jefe de Estado y la ministra del Trabajo, Natalia Eugenia López, tuvo que dejar su posición tras una cuestionada presentación ante la Comisión Séptima del Senado de la República, el 23 de septiembre.

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Durante la sesión del Congreso de la República, el saliente directivo evidenció imprecisiones técnicas e inconvenientes para responder con claridad sobre el presupuesto, los balances contables y el funcionamiento operativo de la entidad encargada de administrar el régimen pensional del país.

El funcionario compareció ante los congresistas para explicar la programación presupuestal de Colpensiones para 2027, y allí dijo, “es mi segundo día de trabajo, me tiraron a los toros (…), pero está bien”, y luego recalcó: “Administrativamente, Colpensiones, lo estoy entendiendo, porque sería irresponsable decir que conozco la entidad profundamente”.

La salida se produjo después de la intervención de Carlos René Montoya ante la Comisión Séptima del Senado, donde presentó aspectos relacionados con la programación presupuestal de Colpensensiones - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

A través de un comunicado oficial, la Presidencia de la República confirmó que la decisión se tomó de forma inmediata para proteger la estabilidad del sistema pensional y la correcta administración de las mesadas de los trabajadores colombianos.

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“El presidente De la Espriella ha reiterado a todos los funcionarios del Gobierno nacional que cada cargo público implica una enorme responsabilidad y que los colombianos esperan y merecen funcionarios preparados, con pleno dominio de los asuntos bajo su responsabilidad y capacidad para entregar resultados desde el primer día”, indicó la Casa de Nariño en la nota oficial.

Además, en el comunicado se precisa que: “En este Gobierno no hay cargos para aprender sobre la marcha cuando están en juego asuntos esenciales para la vida y el futuro de los ciudadanos. Las pensiones y los ahorros de los colombianos exigen el máximo rigor, conocimiento y responsabilidad”.

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Este fue el comunicado oficial en el que se confirmó la solicitud de la dimisión del presidente de Colpensiones - crédito @infopresidencia/X

Reacciones a la salida del presidente de Colpensiones

Tras la salida del funcionario, la dirigencia política nacional reaccionó desde distintas orillas, generando posturas encontradas frente a las garantías técnicas en las entidades del Estado.

El expresidente Gustavo Petro reaccionó a la decisión gubernamental al cuestionar la falta de continuidad institucional en la implementación de las políticas públicas y defendió el impacto social de los avances normativos aprobados en su administración.

“Mi gobierno ha dejado una gran reforma pensional que disminuye el gasto del presupuesto y permite que Colpensiones y los fondos privados de pensiones no compitan, garantizando un solo sistema de pensiones aprobado por ley y ordenado ejecutar por la Corte Constitucional, y que permite que las mujeres se pensionen a las mil semanas de trabajo”, posteó en X.

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Gustavo Petro sostuvo que su Gobierno dejó una reforma que modifica la relación entre Colpensiones y los fondos privados - crédito @petrogustavo/X

Además, señaló: “Esta gran conquista de la mujer trabajadora no se debe perder para garantizar que crezca el amor en la sociedad colombiana y retroceda la violencia. Si Colombia mantiene la política económica de priorizar la economía real, podrá sostener su sistema sin problemas financieros”.

En la misma línea crítica, el exministro del Trabajo Antonio Sanguino se manifestó sobre la brevedad del periodo de Montoya Muñoz al frente del Administrador del Régimen de Prima Media.

“Carlos René, el breve. Abelardo de la Espriella bate récord: un Presidente de Colpensiones que duró dos días. ¡Y esto apenas comienza!”, sostuvo el exministro Antonio Sanguino al referirse a la inestabilidad en la cúpula directiva en X.

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El exministro del Trabajo Antonio Sanguino cuestionó la corta permanencia de Montoya en el cargo y calificó irónicamente al funcionario como “Carlos René, el breve” - crédito @AntonioSanguino/X

El senador Duvalier Sánchez, del Partido Verde, reaccionó a la petición de renuncia del presidente de Colpensiones y sostuvo que los cuestionamientos planteados durante el control político dejaron en evidencia, según su postura, la falta de experiencia del funcionario para asumir el cargo.

“Quedó demostrado, lo dejamos en evidencia con control político serio, riguroso, argumentado y con respeto, que al frente del ahorro de los colombianos está una persona sin experiencia, sin competencia para asumir esa responsabilidad”, afirmó, al hacer referencia al debate en el Congreso.

Sánchez también cuestionó al presidente Abelardo de la Espriella por el nombramiento y señaló que la decisión de solicitar la renuncia no elimina la responsabilidad política por la designación.

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“No va a ser que se aplauda el pedir la renuncia, no. Hubo un error del Gobierno”, manifestó el senador, quien además puso sobre la mesa la cifra de recursos que estaban bajo la responsabilidad de la entidad: “En manos de esta persona iban a estar 97 billones de pesos, la reforma pensional y su implementación”.

Duvalier Sánchez resaltó que tras un riguroso control político, quedó demostrada la falta de idoneidad del ahora expresidente de Colpensiones, Carlos René Montoya - crédito Suministrado Infobae Colombia

El congresista aseguró que continuará ejerciendo control político sobre otros funcionarios y defendió el papel de estas actuaciones frente a las instituciones públicas.

“El control político que hacemos está por encima de las personas, protege instituciones y derechos. Lo haremos con rigor, lo haremos con seriedad, pero sobre todo lo haremos para defender a Colombia”, concluyó Sánchez.

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Una salida que fue aplaudida por la derecha colombiana

Por otro lado, congresistas y sectores afines al Gobierno respaldaron de forma unánime la determinación del mandatario nacional, argumentando la necesidad de contar con perfiles técnicos de alta idoneidad en las entidades públicas.

El senador del Centro Democrático Andrés Forero calificó la salida como un acierto dada la complejidad de los retos financieros que afronta la institución pensional.

“Más allá de que el Sr. Montoya nunca debió llegar a ese cargo, esta es una acertada decisión del presidente De la Espriella. Ante los retos de Colpensiones urge que se nombre un presidente idóneo y con un conocimiento profundo del sistema pensional”, afirmó el senador Andrés Forero.

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El senador Andrés Forero respaldó la decisión presidencial y sostuvo que Colpensiones necesita una persona con experiencia y conocimiento especializado del sistema pensional - crédito @AForeroM/X

Asimismo, el representante a la Cámara por la misma colectividad Daniel Briceño resaltó la exigencia del Ejecutivo frente al desempeño de sus colaboradores directos.

“Es un buen mensaje que el presidente Abelardo De La Espriella le haya pedido la renuncia al presidente de Colpensiones, Carlos René Montoya, tras aceptar que no conocía la entidad”, indicó el congresista en la misma red social.

El representante Daniel Briceño calificó como positivo que el Gobierno hubiera solicitado la renuncia de Montoya después de sus declaraciones sobre el conocimiento que tenía de la entidad - crédito @Danielbricen/X

Desde la bancada de Cambio Radical, el senador Carlos Fernando Motoa coincidió en la necesidad de evitar improvisaciones en la administración de las reservas de la seguridad social.

“Imposible improvisar con el futuro pensional de millones de ciudadanos. Hemos cuestionado la falta de preparación del presidente de Colpensiones. Por eso, la decisión de Abelardo de la Espriella es oportuna y correcta”, escribió.

Además, el legislador señaló: “Los ahorros de los colombianos requieren experiencia, capacidad y funcionarios serios”.

El senador Carlos Fernando Motoa respaldó la decisión y advirtió sobre la necesidad de evitar improvisaciones en la administración de los recursos relacionados con la seguridad sociaL - crédito @senadormotoa/X

Por su parte, la activista política Jerome Sanabria consideró que la medida sienta un precedente de exigencia profesional en la administración pública.

“El Presidente Abelardo de la Espriella le solicitó la renuncia al Presidente de Colpensiones Carlos Montoya, me parece excelente. Funcionario que no conozca su entidad y llegue a improvisar, debe salir. Uno no llega a aprender al cargo”, expresó la creadora de contenido en X.

La activista política Jerome Sanabria también respaldó la salida de Carlos René Montoya - crédito @SoyJerome__/X