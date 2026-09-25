Colombia

Un nuevo instrumento de evaluación preventiva de salud mental para adolescentes en colegios

La Plataforma de Personalidad y Acompañamiento Adolescente se presentará este 25 de septiembre durante la primera Cumbre de Colegios que Transforman en Bogotá y apunta a que los establecimientos detecten señales tempranas de riesgo

Siete jóvenes sentados en un círculo sobre una alfombra estampada. Detrás hay un cartel con la frase 'Salud Mental Jóvenes Colombianos' y una ventana con vista a edificios y montañas.
Un grupo de jóvenes colombianos participa en una sesión de diálogo y apoyo sobre salud mental, sentados en un círculo en un espacio interior con un cartel temático visible. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Meaning Group | Colectivo Aquí y Ahora presentará la Plataforma de Personalidad y Acompañamiento Adolescente (PPA) durante la primera Cumbre de Colegios que Transforman, prevista para este viernes 25 de septiembre en Bogotá. La herramienta fue desarrollada en Colombia para jóvenes de 13 a 17 años y busca aportar información para que las instituciones educativas identifiquen vulnerabilidades, formas de afrontamiento y posibles necesidades de acompañamiento antes de que surjan situaciones de crisis.

La iniciativa parte de un escenario que preocupa a las comunidades educativas. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), uno de cada siete adolescentes de entre 10 y 19 años vive con algún trastorno mental en el mundo. En Colombia, el 10,4% de los adolescentes entre 12 y 17 años presenta indicadores de probables trastornos emocionales. Entre las mujeres de ese grupo etario, el porcentaje asciende al 12,8%.

PUBLICIDAD

Los datos también incluyen señales de riesgo que exigen atención oportuna. El 4,8% de los adolescentes consultados informó haber tenido ideas de suicidio y el 2,9% manifestó conductas autolesivas durante los 30 días anteriores a la medición. En los establecimientos educativos, el problema se relaciona además con experiencias como la discriminación y el acoso escolar.

Adolescente con cabello rizado sentada en sillón rosa frente a mujer con gafas que sostiene libreta y bolígrafo. Fondo con estantes y plantas. Póster de salud mental.
En Colombia, el 10,4% de los adolescentes entre 12 y 17 años presenta indicadores de probables trastornos emocionales.. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En 2025, el 21% de los estudiantes colombianos de 15 años dijo haber sufrido bullying varias veces al mes o con una frecuencia mayor. A su vez, los indicadores de probables trastornos emocionales llegan al 20% entre los adolescentes que han padecido discriminación en la escuela.

PUBLICIDAD

Para Meaning Group | Colectivo Aquí y Ahora, estos indicadores plantean la necesidad de que los colegios fortalezcan una lógica de prevención que exceda la reacción ante una emergencia. La organización sostiene que las instituciones deben contar con herramientas que les permitan conocer mejor a sus estudiantes, detectar señales tempranas, identificar factores de riesgo y reforzar los recursos de protección dentro de la comunidad educativa.

La prevención apunta a comprender qué dificultades atraviesan los estudiantes

Efrén Martínez Ortiz, Ph.D., psicólogo, presidente y fundador de Meaning Group | Colectivo Aquí y Ahora
Efrén Martínez Ortiz, Ph.D., psicólogo, presidente y fundador de Meaning Group | Colectivo Aquí y Ahora

El psicólogo Efrén Martínez, Ph.D., quien lidera la organización, plantea que la prevención requiere una mirada que vaya más allá de evitar una conducta puntual. El objetivo es comprender las dificultades que atraviesa cada adolescente, sus vulnerabilidades y las estrategias que emplea para enfrentar los problemas.

Muchas veces intervenimos cuando aparecen las crisis. La prevención significa conocer antes a la persona, comprender sus vulnerabilidades y sus formas de afrontar las dificultades”, afirmó Martínez.

El especialista señaló que el acompañamiento no debe limitarse a impedir una conducta de riesgo. Según explicó, también requiere indagar qué intenta resolver un adolescente mediante esa conducta y ofrecerle recursos que le permitan afrontar ese malestar de otra manera.

Una psicóloga con blusa azul y pantalón oscuro, sentada a la izquierda, mira a un adolescente sentado a la derecha en una oficina moderna.
La propuesta incluye desafíos que suelen atravesar a estudiantes, familias y equipos de orientación: regulación emocional, trastornos de la conducta alimentaria, autolesiones, uso problemático de la tecnología, bullying y consumo de sust. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La propuesta incluye desafíos que suelen atravesar a estudiantes, familias y equipos de orientación: regulación emocional, trastornos de la conducta alimentaria, autolesiones, uso problemático de la tecnología, bullying y consumo de sustancias. Cada uno de estos temas demanda respuestas que involucren al estudiante, pero también a quienes forman parte de su entorno cotidiano.

Meaning Group | Colectivo Aquí y Ahora cuenta con 29 años de trayectoria y ha trabajado con más de 387 instituciones educativas en América Latina, acompañando a más de 500.000 personas, entre estudiantes, familias y profesionales.

La organización sostiene que los colegios tienen una posición relevante para detectar cambios en las dinámicas de sus alumnos, aunque advierte que esa tarea necesita herramientas, formación y criterios claros para diferenciar entre una dificultad pasajera y una situación que requiere una ruta de atención específica.

La Plataforma de Personalidad y Acompañamiento Adolescente no realiza diagnósticos clínicos

Una joven con cabello castaño y chaqueta azul oscuro se sienta en un banco de madera. Mira hacia abajo con las manos apoyadas en su rostro. Fondo de césped verde
La PPA se presenta como una herramienta de evaluación preventiva. Su propósito es identificar características de personalidad, posibles vulnerabilidades y formas de afrontamiento en adolescentes de entre 13 y 17 años.

La PPA se presenta como una herramienta de evaluación preventiva. Su propósito es identificar características de personalidad, posibles vulnerabilidades y formas de afrontamiento en adolescentes de entre 13 y 17 años, con el fin de orientar acciones de acompañamiento dentro de las instituciones educativas.

La plataforma fue investigada con 1.000 adolescentes. De acuerdo con sus desarrolladores, no tiene como finalidad emitir diagnósticos clínicos ni reemplazar la evaluación de profesionales de la salud mental. Su uso busca entregar elementos que ayuden a los colegios a focalizar sus estrategias preventivas y, en los casos que lo requieran, facilitar la activación de las rutas de atención correspondientes.

El director ejecutivo de la organización, Juan Carlos Borras, afirmó que la tecnología puede contribuir a que las instituciones dispongan de información para priorizar recursos y diseñar intervenciones ajustadas a las necesidades de sus estudiantes.

Juan Carlos Borras, director ejecutivo de Meaning Group Colectivo Aquí y Ahora.
Juan Carlos Borras, director ejecutivo de Meaning Group Colectivo Aquí y Ahora.

La tecnología puede estar al servicio de la prevención y permitir que los colegios cuenten con información para focalizar mejor sus acciones e inversiones”, señaló Borras. “Conocer mejor a los estudiantes permite tomar decisiones más pertinentes frente a sus necesidades y las de toda la comunidad educativa”.

El planteamiento se apoya en la idea de que la prevención no representa únicamente un gasto institucional, sino una inversión con efectos sostenidos. Meaning Group | Colectivo Aquí y Ahora cita una estimación del Banco Mundial según la cual las intervenciones escolares de salud mental en países como Colombia pueden generar retornos de cerca de USD 86 por cada USD 1 invertido.

La cifra, según la organización, da cuenta de los efectos que puede tener una estrategia preventiva en ámbitos como el bienestar de los estudiantes, la convivencia escolar, la permanencia educativa y la reducción de situaciones que demandan intervenciones más complejas.

Rectores y responsables de bienestar se reunirán en la Cumbre de Colegios que Transforman

La PPA será presentada oficialmente durante la primera Cumbre de Colegios que Transforman, que se realizará el 25 de septiembre en Bogotá.
La PPA será presentada oficialmente durante la primera Cumbre de Colegios que Transforman, que se realizará el 25 de septiembre en Bogotá.

La presentación de la Plataforma de Personalidad y Acompañamiento Adolescente tendrá lugar durante la primera Cumbre de Colegios que Transforman. El encuentro reunirá a rectores, directivos y responsables de las áreas de bienestar y prevención para abordar los retos que enfrenta la salud mental adolescente en los establecimientos educativos.

La agenda incluirá conferencias, espacios de conversación sobre prevención y educación, y la participación de Efrén Martínez. La jornada también reconocerá a instituciones y aliados que han sostenido programas vinculados con la prevención.

En total, 19 instituciones y aliados recibirán un reconocimiento durante la cumbre. Cinco colegios obtendrán por primera vez la distinción Colegios Pioneros en Prevención por cerca de dos décadas de trabajo continuo en esta materia: Gimnasio Campestre, Gimnasio La Montaña, Colegio San Jorge de Inglaterra, Colegio Hacienda Los Alcaparros y Colegio Helvetia.

Una adolescente de cabello castaño sentada en un sillón con la cabeza baja mira hacia abajo frente a una mujer adulta que escribe en una libreta.
La herramienta busca que las instituciones tengan más elementos para conocer a sus estudiantes, detectar alertas tempranas y definir medidas de acompañamiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La distinción apunta a visibilizar experiencias institucionales que han incorporado la prevención como parte de su trabajo permanente con estudiantes, docentes y familias. Para Meaning Group | Colectivo Aquí y Ahora, el desafío consiste en que esas acciones no dependan exclusivamente de la aparición de un caso crítico, sino que se integren a la vida cotidiana de los colegios.

La PPA se inscribe en esa perspectiva. La herramienta busca que las instituciones tengan más elementos para conocer a sus estudiantes, detectar alertas tempranas y definir medidas de acompañamiento antes de que una dificultad derive en una crisis.

La Cumbre de Colegios que Transforman se realizará el viernes 25 de septiembre en Bogotá, con la presentación oficial de la plataforma como uno de los ejes de la jornada.

Temas Relacionados

BogotáSalud mentalAcoso escolarEfrén Martínez

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Atlético Nacional vs. Millonarios Liga BetPlay - en vivo: siga el minuto a minuto del partido de James Rodríguez en el Atanasio Girardot de Medellín

El equipo de Lucas González recibirá al Ballet Azul en una nueva edición del superclásico del fútbol profesional colombiano

Atlético Nacional vs. Millonarios Liga BetPlay - en vivo: siga el minuto a minuto del partido de James Rodríguez en el Atanasio Girardot de Medellín

Colombia registra más nacimientos en 2026, pero la fecundidad toca mínimo histórico: así cambió la población

El Dane reportó un aumento preliminar de 1,5% en los nacidos vivos durante los primeros siete meses del año, mientras las tasas reproductivas continúan a la baja y las defunciones también aumentan

Colombia registra más nacimientos en 2026, pero la fecundidad toca mínimo histórico: así cambió la población

Varias figuras políticas reaccionaron luego de que Colombia rompiera relaciones con Irán: la embajadora de Israel celebró la medida

La Cancillería justificó la ruptura en asuntos relacionados con seguridad nacional y hemisférica, lucha contra el crimen transnacional, derechos humanos, ataques atribuidos al país de Medio Oriente

Varias figuras políticas reaccionaron luego de que Colombia rompiera relaciones con Irán: la embajadora de Israel celebró la medida

Resultado Chontico Noche: números ganadores del último sorteo hoy, jueves 24 de septiembre de 2026

Esta lotería es atractiva para sus participantes debido a la gran variedad de premios que dependen de los números acertados y la modalidad del juego

Resultado Chontico Noche: números ganadores del último sorteo hoy, jueves 24 de septiembre de 2026

Mujer que habría quemado a su hermano menor con agua hirviendo fue beneficiada con prisión domiciliaria en Antioquia

Jueces y fiscales avanzan con la investigación del caso familiar, centrando sus esfuerzos en esclarecer los motivos que desencadenaron la medida judicial

Mujer que habría quemado a su hermano menor con agua hirviendo fue beneficiada con prisión domiciliaria en Antioquia
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

En videos quedaron los ataques a bala a tiendas que no acataron orden de Los Pachenca de un paro armado de 48 horas: “Pa’ que empiecen a creer”

En videos quedaron los ataques a bala a tiendas que no acataron orden de Los Pachenca de un paro armado de 48 horas: “Pa’ que empiecen a creer”

Policía capturó a cuatro presuntos responsables de terrorismo y otros delitos tras el paro armado de las Acsn en Santa Marta

Terror en Santa Marta por hombres armados en moto que obligaron a cerrar comercios con disparos y amenazas durante el paro armado de Acsn: así está el panorama

De la Espriella anunció la militarización de Santa Marta tras amenazas y el paro armado de Acsn: “No permitiré que sigan arrodillando a través del terror”

Así quedó la línea de mando de Los Pachenca tras la muerte de alias Cholo y “Bendito Menor”: “Pinocho” a la cabeza

ENTRETENIMIENTO

Aria Vega firmó con Warner Music Latina e inició un nuevo capítulo en su carrera musical

Aria Vega firmó con Warner Music Latina e inició un nuevo capítulo en su carrera musical

Mike Bahía y Greeicy Rendón abrieron la puerta de su hogar con ‘Sitaku’ y mostraron el rostro de su hijo Kai

Rock Al Parque 2026: estos son los horarios de la edición 30 y los nuevos artistas que se sumaron al cartel

Carlos Rivera anunció aplazamiento de sus conciertos en Colombia hasta 2027: estas son las nuevas fechas

Creador de contenido extranjero afirmó que el famoso video de ‘Me comí una salchipapa’ fue un éxito mundial sin que los colombianos lo supieran

Deportes

Atlético Nacional vs. Millonarios Liga BetPlay - en vivo: siga el minuto a minuto del partido de James Rodríguez en el Atanasio Girardot de Medellín

Atlético Nacional vs. Millonarios Liga BetPlay - en vivo: siga el minuto a minuto del partido de James Rodríguez en el Atanasio Girardot de Medellín

El clásico entre Nacional y Medellín podrá tener público tras resolución de la Dimayor: Junior fue sancionado y a Bucaramanga no le levantaron el castigo

Teófilo Gutiérrez confesó todo lo que tuvo que hacer para regresar a Junior de Barranquilla: “Llorando en mi cama”

Colombia sufrió nueva baja para el Mundial de Ciclismo en Montreal, Canadá: grave accidente de Wilmar Paredes

Diego Novoa lamentó su despedida de Millonarios: “Tuve un error en Brasil que fue grande y asumo mi salida del equipo”