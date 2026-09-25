Un nuevo instrumento de evaluación preventiva de salud mental para adolescentes en colegios

Un grupo de jóvenes colombianos participa en una sesión de diálogo y apoyo sobre salud mental, sentados en un círculo en un espacio interior con un cartel temático visible. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Meaning Group | Colectivo Aquí y Ahora presentará la Plataforma de Personalidad y Acompañamiento Adolescente (PPA) durante la primera Cumbre de Colegios que Transforman, prevista para este viernes 25 de septiembre en Bogotá. La herramienta fue desarrollada en Colombia para jóvenes de 13 a 17 años y busca aportar información para que las instituciones educativas identifiquen vulnerabilidades, formas de afrontamiento y posibles necesidades de acompañamiento antes de que surjan situaciones de crisis.

La iniciativa parte de un escenario que preocupa a las comunidades educativas. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), uno de cada siete adolescentes de entre 10 y 19 años vive con algún trastorno mental en el mundo. En Colombia, el 10,4% de los adolescentes entre 12 y 17 años presenta indicadores de probables trastornos emocionales. Entre las mujeres de ese grupo etario, el porcentaje asciende al 12,8%.

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Los datos también incluyen señales de riesgo que exigen atención oportuna. El 4,8% de los adolescentes consultados informó haber tenido ideas de suicidio y el 2,9% manifestó conductas autolesivas durante los 30 días anteriores a la medición. En los establecimientos educativos, el problema se relaciona además con experiencias como la discriminación y el acoso escolar.

En Colombia, el 10,4% de los adolescentes entre 12 y 17 años presenta indicadores de probables trastornos emocionales.. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En 2025, el 21% de los estudiantes colombianos de 15 años dijo haber sufrido bullying varias veces al mes o con una frecuencia mayor. A su vez, los indicadores de probables trastornos emocionales llegan al 20% entre los adolescentes que han padecido discriminación en la escuela.

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Para Meaning Group | Colectivo Aquí y Ahora, estos indicadores plantean la necesidad de que los colegios fortalezcan una lógica de prevención que exceda la reacción ante una emergencia. La organización sostiene que las instituciones deben contar con herramientas que les permitan conocer mejor a sus estudiantes, detectar señales tempranas, identificar factores de riesgo y reforzar los recursos de protección dentro de la comunidad educativa.

La prevención apunta a comprender qué dificultades atraviesan los estudiantes

Efrén Martínez Ortiz, Ph.D., psicólogo, presidente y fundador de Meaning Group | Colectivo Aquí y Ahora

El psicólogo Efrén Martínez, Ph.D., quien lidera la organización, plantea que la prevención requiere una mirada que vaya más allá de evitar una conducta puntual. El objetivo es comprender las dificultades que atraviesa cada adolescente, sus vulnerabilidades y las estrategias que emplea para enfrentar los problemas.

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“Muchas veces intervenimos cuando aparecen las crisis. La prevención significa conocer antes a la persona, comprender sus vulnerabilidades y sus formas de afrontar las dificultades”, afirmó Martínez.

El especialista señaló que el acompañamiento no debe limitarse a impedir una conducta de riesgo. Según explicó, también requiere indagar qué intenta resolver un adolescente mediante esa conducta y ofrecerle recursos que le permitan afrontar ese malestar de otra manera.

La propuesta incluye desafíos que suelen atravesar a estudiantes, familias y equipos de orientación: regulación emocional, trastornos de la conducta alimentaria, autolesiones, uso problemático de la tecnología, bullying y consumo de sust. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La propuesta incluye desafíos que suelen atravesar a estudiantes, familias y equipos de orientación: regulación emocional, trastornos de la conducta alimentaria, autolesiones, uso problemático de la tecnología, bullying y consumo de sustancias. Cada uno de estos temas demanda respuestas que involucren al estudiante, pero también a quienes forman parte de su entorno cotidiano.

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Meaning Group | Colectivo Aquí y Ahora cuenta con 29 años de trayectoria y ha trabajado con más de 387 instituciones educativas en América Latina, acompañando a más de 500.000 personas, entre estudiantes, familias y profesionales.

La organización sostiene que los colegios tienen una posición relevante para detectar cambios en las dinámicas de sus alumnos, aunque advierte que esa tarea necesita herramientas, formación y criterios claros para diferenciar entre una dificultad pasajera y una situación que requiere una ruta de atención específica.

La Plataforma de Personalidad y Acompañamiento Adolescente no realiza diagnósticos clínicos

La PPA se presenta como una herramienta de evaluación preventiva. Su propósito es identificar características de personalidad, posibles vulnerabilidades y formas de afrontamiento en adolescentes de entre 13 y 17 años.

La PPA se presenta como una herramienta de evaluación preventiva. Su propósito es identificar características de personalidad, posibles vulnerabilidades y formas de afrontamiento en adolescentes de entre 13 y 17 años, con el fin de orientar acciones de acompañamiento dentro de las instituciones educativas.

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La plataforma fue investigada con 1.000 adolescentes. De acuerdo con sus desarrolladores, no tiene como finalidad emitir diagnósticos clínicos ni reemplazar la evaluación de profesionales de la salud mental. Su uso busca entregar elementos que ayuden a los colegios a focalizar sus estrategias preventivas y, en los casos que lo requieran, facilitar la activación de las rutas de atención correspondientes.

El director ejecutivo de la organización, Juan Carlos Borras, afirmó que la tecnología puede contribuir a que las instituciones dispongan de información para priorizar recursos y diseñar intervenciones ajustadas a las necesidades de sus estudiantes.

Juan Carlos Borras, director ejecutivo de Meaning Group Colectivo Aquí y Ahora.

“La tecnología puede estar al servicio de la prevención y permitir que los colegios cuenten con información para focalizar mejor sus acciones e inversiones”, señaló Borras. “Conocer mejor a los estudiantes permite tomar decisiones más pertinentes frente a sus necesidades y las de toda la comunidad educativa”.

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El planteamiento se apoya en la idea de que la prevención no representa únicamente un gasto institucional, sino una inversión con efectos sostenidos. Meaning Group | Colectivo Aquí y Ahora cita una estimación del Banco Mundial según la cual las intervenciones escolares de salud mental en países como Colombia pueden generar retornos de cerca de USD 86 por cada USD 1 invertido.

La cifra, según la organización, da cuenta de los efectos que puede tener una estrategia preventiva en ámbitos como el bienestar de los estudiantes, la convivencia escolar, la permanencia educativa y la reducción de situaciones que demandan intervenciones más complejas.

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Rectores y responsables de bienestar se reunirán en la Cumbre de Colegios que Transforman

La PPA será presentada oficialmente durante la primera Cumbre de Colegios que Transforman, que se realizará el 25 de septiembre en Bogotá.

La presentación de la Plataforma de Personalidad y Acompañamiento Adolescente tendrá lugar durante la primera Cumbre de Colegios que Transforman. El encuentro reunirá a rectores, directivos y responsables de las áreas de bienestar y prevención para abordar los retos que enfrenta la salud mental adolescente en los establecimientos educativos.

La agenda incluirá conferencias, espacios de conversación sobre prevención y educación, y la participación de Efrén Martínez. La jornada también reconocerá a instituciones y aliados que han sostenido programas vinculados con la prevención.

En total, 19 instituciones y aliados recibirán un reconocimiento durante la cumbre. Cinco colegios obtendrán por primera vez la distinción Colegios Pioneros en Prevención por cerca de dos décadas de trabajo continuo en esta materia: Gimnasio Campestre, Gimnasio La Montaña, Colegio San Jorge de Inglaterra, Colegio Hacienda Los Alcaparros y Colegio Helvetia.

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La herramienta busca que las instituciones tengan más elementos para conocer a sus estudiantes, detectar alertas tempranas y definir medidas de acompañamiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La distinción apunta a visibilizar experiencias institucionales que han incorporado la prevención como parte de su trabajo permanente con estudiantes, docentes y familias. Para Meaning Group | Colectivo Aquí y Ahora, el desafío consiste en que esas acciones no dependan exclusivamente de la aparición de un caso crítico, sino que se integren a la vida cotidiana de los colegios.

La PPA se inscribe en esa perspectiva. La herramienta busca que las instituciones tengan más elementos para conocer a sus estudiantes, detectar alertas tempranas y definir medidas de acompañamiento antes de que una dificultad derive en una crisis.

La Cumbre de Colegios que Transforman se realizará el viernes 25 de septiembre en Bogotá, con la presentación oficial de la plataforma como uno de los ejes de la jornada.