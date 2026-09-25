Turismo en Colombia movió US$5.619 millones en los primeros seis meses de 2026: las divisas crecieron 4,9% pese a retos del sector

El turismo internacional continúa ganando peso en la economía colombiana y se mantiene como una fuente importante de generación de divisas- crédito Parques Nacionales Naturales de Colombia

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El turismo se convirtió en una fuente cada vez más relevante de divisas para Colombia, aunque el crecimiento de los ingresos externos convive con dificultades de competitividad y señales de presión sobre parte de la industria. Entre enero y junio de 2026, el país recibió US$5.619 millones por servicios turísticos, según las estadísticas del Banco de la República.

La cifra representa un aumento de 4,9% frente a los US$5.354 millones contabilizados durante el primer semestre de 2025. El resultado estuvo marcado especialmente por el comportamiento de los primeros tres meses del año, cuando el ingreso de divisas llegó a US$3.141 millones, el registro trimestral más alto hasta ahora y un 9,3% superior al de igual periodo de 2025, que fue de US$2.875 millones.

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El primer trimestre de 2026 dejó un récord de US$3.141 millones en ingresos por servicios turísticos, según las cifras del Banco de la República - crédito Luisa González/REUTERS

El segundo trimestre tuvo un comportamiento diferente. Entre abril y junio entraron US$2.478 millones, una variación de -0,1% frente al mismo trimestre del año anterior. Pese a esa moderación, el acumulado de los seis primeros meses permaneció en terreno positivo.

Para Mauricio Hernández-Monsalve (citado en el informe), economista de BBVA Research, la importancia económica del turismo va más allá del movimiento de visitantes. El sector representa 2,3% del PIB nacional y genera más de 870.000 empleos. El analista estima que durante 2026 la llegada de viajeros internacionales podría crecer 10% anual y que el país tendría potencial para alcanzar hasta US$17.000 millones anuales en divisas.

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Ese escenario, sin embargo, depende de resolver varios obstáculos. Hernández-Monsalve señala la necesidad de avanzar en infraestructura aeroportuaria, reducir la percepción de inseguridad en algunas regiones y garantizar condiciones de sostenibilidad ambiental para mantener el ritmo de expansión.

El sector turístico colombiano busca mantener su crecimiento mientras enfrenta desafíos relacionados con costos, infraestructura aeroportuaria y competitividad frente a otros destinos - crédito Forbes Colombia

Desde el sector privado también se advierten dificultades. Paula Cortés, presidenta ejecutiva de la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (Anato), también citada en el informe, señaló que la apreciación del peso colombiano y el aumento de los costos internos han reducido la competitividad del país frente a otros destinos latinoamericanos. A esto se suman los efectos que el sismo registrado en regiones como el Eje Cafetero, Valle del Cauca y Chocó podría tener sobre las proyecciones para la segunda mitad de 2026.

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El costo de viajar dentro del país es otro de los puntos de preocupación. Encuestas del Dane citadas por Anato muestran que 51% de los colombianos considera costoso hacer turismo en territorio nacional. Ante esa situación, el gremio ha planteado reducir el IVA de los tiquetes aéreos, del 19% al 5%, y disminuir el impuesto aplicado al alojamiento.

Los datos favorables de divisas tampoco reflejan de manera uniforme la situación de todos los negocios turísticos. Un análisis de Sectorial destaca que la oferta no tradicional, que incluye apartamentos turísticos, concentra 76% de la demanda. Mientras tanto, la hotelería tradicional registra una ocupación de 48,4%, una reducción del PIB asociado al alojamiento y la pérdida de unos 13.000 empleos formales durante los últimos tres años.

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La hotelería tradicional enfrenta una ocupación de 48,4%, mientras los alojamientos no tradicionales concentran buena parte de la demanda - crédito Migración Colombia

A esas dificultades se suma una caída de 44% en la Inversión Extranjera Directa del sector durante 2025. El contraste también aparece en el transporte aéreo, que movilizó 57,6 millones de pasajeros durante ese año, en medio de una actividad turística que mantiene cifras históricas de generación de moneda extranjera.

El crecimiento actual tiene antecedentes en la recuperación posterior a la pandemia. Desde 2021 se registraron incrementos trimestrales superiores al 100%, con aumentos excepcionales de 1.484% en el segundo trimestre y 1.922% en el tercero, impulsados por la reapertura de fronteras y la recuperación de las rutas aéreas.

Después de ese rebote, el sector acumuló tres años consecutivos de crecimiento anual de doble dígito. En 2023 las divisas llegaron a US$8.939 millones, un aumento de 21,9% frente a 2022. En 2024 superaron los US$10.000 millones, con un crecimiento de 13,9%, y en 2025 alcanzaron el máximo histórico anual de US$11.397 millones, 11,9% más que el año anterior.

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