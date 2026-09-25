Diego Novoa lamentó su despedida de Millonarios: “Tuve un error en Brasil que fue grande y asumo mi salida del equipo”

Diego Novoa se consolidó como portero titular de Millonarios entre 2025 y 2026, en medio del mal momento de los azules por los resultados - crédito Millonarios FC

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Millonarios hizo una renovación en su arco para el segundo semestre de 2026 con las contrataciones de James Aguirre y Javier Burrai, este último se consolidó como titular gracias a sus buenas actuaciones, experiencia y confianza de los técnicos Fabián Bustos y Alberto Gamero, así como el apoyo de los hinchas.

El argentino llegó para tomar el puesto de Diego Novoa, portero que se fue del cuadro azul en medio de lamentaciones por sus errores, pues le costaron las eliminaciones en Copa Sudamericana y la Liga BetPlay, además de lidiar con un mal momento para la institución.

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El guardameta habló sobre lo que fue esa etapa con los embajadores, la tristeza por su despedida, después de casi tres años, y el nuevo reto en el Atlético Bucaramanga, en el que tendrá la oportunidad de ser titular en los próximos partidos por la convocatoria del uruguayo Cristopher Fiermarín.

“Soy consciente de que me equivoqué”

El bogotano arribó al cuadro azul en enero de 2024 para reemplazar al canterano Juan Moreno, ser suplente de Álvaro Montero y pelear el puesto, lo que logró hasta el segundo semestre de 2025 por la salida del guajiro y el nivel de Guillermo de Amores, portero uruguayo.

En entrevista con El VBar Caracol, Diego Novoa habló de lo feliz que fue con los embajadores, más allá de los resultados: “Ha sido una de las mejores épocas de mi vida, sumándole que soy hincha, logré cumplir el sueño de estar ahí, de jugar con Millonarios. Aprendí demasiado”.

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Diego Novoa fue uno de los señalados por el mal momento de Millonarios en el primer semestre de 2026 - crédito Santiago Álvarez/Colprensa

Novoa explicó que siempre vivió bajo la presión de los aficionados y la dirigencia, además del valor del nombre de la institución, pero no pudo lidiar con los malos momentos y eso le costó equivocaciones como el gol de Sao Paulo en el empate 1-1 en Brasil, por Copa Sudamericana, pues esa anotación fue su culpa.

“La exigencia es al máximo y ahí se basó mucho el tema de mi no renovación. Soy consciente de que me equivoqué, tuve un error en Brasil que fue grande y asumo mi salida del equipo”, mencionó el bogotano.

Radamel Falcao (d) y Diego Novoa lamentando la eliminación en Copa Sudamericana, a finales de mayo de 2026 - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE

El portero añadió que “me considero un jugador que no quiere pasar de agache, sumando contrato sin tener un argumento sólido para estar ahí y entendí la decisión de ellos de no renovarme, porque me había equivocado y tenía que asumir mi error y la consecuencia de lo que eso conlleva en un equipo grande. Tengo el equilibrio mental que representa la posición, así que aprendizaje por montones”.

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“Tengo una carrera extensa”

Diego Novoa se encuentra en el Bucaramanga y destacó la campaña de los santandereanos, que son sextos con 17 puntos: “Este equipo viene siendo muy sólido línea tras línea. Yo le atribuyo esto al trabajo, este equipo se entrena como compite y tiene muy buenos líderes, porque siempre dan el 100% desde sus entrenamientos hasta sus juegos”.

El bogotano afirmó que aporta mucho a la nómina, incluso desde el banco de suplentes: “Afortunadamente, tengo una carrera extensa y he vivido todos los momentos que se pueden vivir en el fútbol y eso juega un papel importante. Hay que tener mucha calma, mucha tranquilidad. Se transmite la experiencia que se tiene y ahora es aportarle todo eso a los muchachos. Este equipo parte de su solidez defensiva y hay que llegar a aportar”.

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El portero Diego Novoa pasó por clubes como La Equidad, América de Cali, Millonarios y ahora Bucaramanga - crédito Millonarios FC

Sobre el invicto de los leopardos, Novoa afirmó que “nosotros vamos día a día, juego tras juego y somos ambiciosos. Queremos entrar en la clasificación y seguir soñando. Hoy hablamos de clasificar en los ocho, es el primer paso”.

Finalmente, el portero respondió a cuál es el estadio más complicado en el que ha jugado: “La cancha de Tunja, esa cancha siempre presentando irregularidades, que a veces se ve verde, pero no es plana, pero súmale el detalle de la iluminación, que es complejo”.