Medellín busca a los 39 escritores que definirán la próxima década de la literatura latinoamericana

El Hay Festival y la Alcaldía de Medellín anunciaron el 20 de septiembre el lanzamiento de Medellín39, un proyecto que seleccionará a los 39 escritores y escritoras de ficción menores de 40 años más destacados de América Latina.

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El Hay Festival y la Alcaldía de Medellín anunciaron el lanzamiento de Medellín39, un proyecto que seleccionará a los 39 escritores y escritoras de ficción menores de 40 años más destacados de América Latina. La lista completa se conocerá en enero de 2027, en el marco del Hay Festival Forum Medellín, y coincide con la designación de la ciudad como Capital Mundial del Libro por parte de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) para ese mismo año.

El anuncio coincide con un título otorgado por la Unesco

En marzo de 2026, la Unesco designó a Medellín como Capital Mundial del Libro 2027

En marzo de 2026, la Unesco designó a Medellín como Capital Mundial del Libro 2027, un reconocimiento que la convierte en la segunda ciudad colombiana y la quinta de América Latina en recibirlo, después de Bogotá (2007), Buenos Aires (2011), Guadalajara (2022) y Río de Janeiro (2025). El año de celebraciones arrancará formalmente el 23 de abril de 2027, Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor, y Medellín39 se integra a esa programación como uno de sus proyectos centrales.

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La convocatoria está abierta hasta el 30 de octubre

El proceso de postulación se abrió el 20 de septiembre y permanecerá disponible hasta el 30 de octubre de 2026 a través de hayfestival.com/medellin39.

El proceso de postulación se abrió el 20 de septiembre y permanecerá disponible hasta el 30 de octubre de 2026 a través de hayfestival.com/medellin39. En noviembre, un jurado internacional revisará las candidaturas recibidas, así como los nombres que resulten de un mapeo elaborado por agentes culturales locales en cada país, con el objetivo de definir la lista final de 39 autores. Las postulaciones pueden provenir de editoriales, agentes literarios, críticos y público general. Los criterios de elegibilidad son tres: ser nacional de un país latinoamericano o pertenecer a su diáspora, contar con al menos un libro publicado y tener menos de 40 años, es decir, haber nacido en 1988 o después.

Cristina Fuentes La Roche, directora internacional del Hay Festival, explicó que la selección se apoya en un rastreo amplio del panorama literario regional. “Estamos haciendo un gran mapeo de los más interesantes escritores de América Latina y diáspora, menores de 40 del continente”, afirmó. La directora adelantó además que se busca una lista con representación de comunidades indígenas y de la Afrolatinoamérica, y que los géneros admitidos incluyen cuento, novela y crónica literaria, “sobre todo” cuando esta última tiene un tratamiento narrativo cercano a la ficción.

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Un jurado de cinco figuras definirá los 39 nombres

La selección estará a cargo de un jurado integrado, entre otros, por Leonardo Padura (Cuba), Premio Princesa de Asturias de las Letras y creador del detective Mario Conde.

La selección estará a cargo de un jurado integrado por Pilar Quintana (Colombia), autora de La perra y Los abismos, ganadora del Premio Alfaguara de Novela y directora editorial de la Biblioteca de Escritoras Colombianas; Leonardo Padura (Cuba), Premio Princesa de Asturias de las Letras y creador del detective Mario Conde; Diamela Eltit (Chile), Premio Nacional de Literatura de Chile 2019; Yásnaya Elena A. Gil (México), lingüista y autora de Ää. Manifiestos por la diversidad lingüística; y Diego Luna (México), actor, director y cofundador del festival de cine documental Ambulante.

La lista se dará a conocer entre el 26 y el 27 de enero de 2027, durante el Hay Festival Forum Medellín 2027. A partir de ese momento, los 39 seleccionados participarán en encuentros, charlas y talleres que culminarán en septiembre del mismo año, cuando la ciudad celebre la vigésima primera edición de la Fiesta del Libro y la Cultura, prevista entre el 17 y el 19 de septiembre, con la presencia de los autores y el lanzamiento de una antología coeditada con Anagrama.

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Pilar Quintana pasó de seleccionada a jurado en dos décadas

Pilar Quintana que en 2007 fue elegida como una de las voces emergentes de Bogotá39 integra ahora el jurado que definirá a los 39 de Medellín39.

Medellín39 retoma el formato que el Hay Festival estrenó en 2007 con Bogotá39, publicado cuando la capital colombiana ostentaba el mismo título de la Unesco. Aquella primera lista, elegida por un jurado integrado por Piedad Bonnett, Héctor Abad Faciolince y Óscar Collazos, reunió a 39 autores de 17 países. Entre ellos figuraban Juan Gabriel Vásquez y la propia Pilar Quintana, además de Daniel Alarcón, Alejandro Zambra, Guadalupe Nettel, Eduardo Halfon y Junot Díaz. La autora que en 2007 fue elegida como una de las voces emergentes de Bogotá39 integra ahora el jurado que definirá a los 39 de Medellín39, un dato que Fuentes La Roche destacó como parte del cierre de un ciclo generacional.

En 2017, el Hay Festival repitió el ejercicio con una segunda edición de Bogotá39, esta vez bajo la curaduría de Darío Jaramillo, Leila Guerriero y Carmen Boullosa, quienes escogieron a 39 autores de 15 países entre más de 200 propuestas presentadas por editoriales de toda la región. Esa lista incluyó a Valeria Luiselli, Samanta Schweblin, Juan Esteban Constaín, Mónica Ojeda, Juan Cárdenas, Giuseppe Caputo y Liliana Colanzi. Según Fuentes La Roche, la comparación entre ambas ediciones revela una transformación del mercado editorial regional: “En ese momento, hace 20 años, el mercado estaba muy fragmentado. Latinoamérica no se leía a sí misma, a menos que España publicara los libros”, indicó, mientras que para 2017 “los latinoamericanos se publicaban ya en otros países con mucha más frecuencia” y las editoriales independientes se habían profesionalizado.

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El formato ya se replicó en Beirut y en Nigeria

Después de Bogotá39, el Hay Festival llevó el ejercicio a Beirut en 2010. Beirut39 reunió a 39 escritores árabes menores de 40 años y se presentó en la Feria del Libro de Frankfurt

Después de Bogotá39, el Hay Festival llevó el ejercicio a Beirut en 2010, coincidiendo con la designación de la capital libanesa como Capital Mundial del Libro 2009. Beirut39 reunió a 39 escritores árabes menores de 40 años y se presentó en la Feria del Libro de Frankfurt, con una antología publicada por la editorial británica Bloomsbury. En 2014, el proyecto llegó a Port Harcourt, en Nigeria, también Capital Mundial del Libro ese año, bajo el nombre de África39, dedicado a nuevas voces del África subsahariana. Esa edición, según Fuentes La Roche, tuvo más mujeres que hombres seleccionadas, entre ellas Chimamanda Ngozi Adichie. Con Medellín39, la lista de ciudades donde el festival ha hecho coincidir la búsqueda de nuevas generaciones literarias con el año de reconocimiento de la Unesco se limita a cuatro: Bogotá, Beirut, Port Harcourt y ahora Medellín.

La antología tendrá por primera vez versión en inglés

La antología de Medellín39 será publicada por Anagrama en español, con circulación en América Latina y España, y también en inglés, en lo que constituye la primera traducción a ese idioma de una de estas antologías. Fuentes La Roche precisó que el lanzamiento en inglés se realizará meses después de la presentación en español y que la iniciativa se celebrará también en el Reino Unido y en el Forum que el Hay Festival organiza en Dallas, Estados Unidos.

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La ciudad presenta la convocatoria como parte de su infraestructura cultural

La secretaria de Cultura Ciudadana de Medellín, Verónica Suárez Restrepo.

La secretaria de Cultura Ciudadana de Medellín, Verónica Suárez Restrepo, vinculó el proyecto con una serie de políticas públicas locales. “Gracias a la gestión de nuestro alcalde, Federico Gutiérrez, Medellín vive una importante actualización de la infraestructura para una capital creativa y lectora, los Recreos culturales, las salas infantiles de las bibliotecas, el dinamismo que se le imprimió a la Fiesta del Libro y la Cultura para celebrar sus 20 años, y una política pública que pone los libros al alcance de la gente”, afirmó. Andrés Valencia, responsable de festivales de Comfama, agregó que entre las candidaturas se buscará representación equitativa de mujeres, hombres y personas de distintas localidades latinoamericanas.

Sobre el criterio final de selección, Fuentes La Roche aclaró que la lista no pretende jerarquizar de manera absoluta a los autores de la región: “Hay que entender que no son los 39 mejores, son 39 de los mejores, y creo que no queremos hacer una lista de los mejores, sino 39 de los más interesantes, que por muchas razones han sido elegidos”.

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