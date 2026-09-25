Colombia

Fondo de Energías No Convencionales puso en marcha una política de austeridad: cerró 14 contratos y liberó $801 millones

La entidad pretende orientar los recursos públicos a proyectos que generen resultados para los ciudadanos. Su directora ejecutiva, Melba Rocío Pérez, renunció al incremento de honorarios

Cuatro fajos de billetes de pesos colombianos dispuestos en fila con una lupa metálica sobre uno de ellos.
El fondo orientará recursos de la iniciativa Colombia Solar hacia proyectos vinculados con las metas del Gobierno nacional - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
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La nueva dirección del Fondo de Energías No Convencionales y Gestión Eficiente de la Energía (Fenoge) presentó los resultados del primer mes de gestión de Melba Rocío Pérez Tuta, que implementó medidas para reforzar la austeridad y orientar los recursos públicos a resultados para los ciudadanos. Estas acciones se adelantaron por instrucción del presidente Abelardo de la Espriella.

De acuerdo con un comunicado emitido por la Presidencia de la República, el Fondo cerró 14 contratos de común acuerdo y liberó $801 millones para sus objetivos misionales.

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De igual manera, redujo en un 96% las peticiones, quejas, reclamos y solicitudes vencidas. Para ello, implementó un plan de choque de atención ciudadana. La dirección revisó además la iniciativa Colombia Solar, que, según precisó, tenía $186.000 millones aprobados sin ejecutar, y propondrá reorientar esos recursos hacia proyectos vinculados con las metas del Gobierno nacional y del sector energético del país.

Manos firmando un contrato sobre un escritorio junto a una calculadora, gráficos impresos y un adorno de elefante turquesa.
El Fondo liberó $801 millones para sus objetivos misionales - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La nueva dirección de Fenoge continuará trabajando bajo los principios trazados por el Gobierno nacional: austeridad, transparencia, eficiencia, ejecución y resultados, garantizando que los recursos de los colombianos se administren con rigor y se traduzcan en soluciones concretas para el país”, precisó.

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Por otro lado, la directora ejecutiva Pérez Tuta renunció de manera libre y voluntaria al incremento de honorarios aprobado para su cargo, por lo que mantendrá la remuneración establecida previamente. Según el comunicado de Presidencia, la decisión de la funcionaria responde a los lineamientos de austeridad y busca priorizar el uso de los recursos en los programas destinados a los ciudadanos.

“Esta administración entiende que la austeridad comienza por quienes tenemos la responsabilidad de manejar los recursos de los ciudadanos. Atendiendo los lineamientos del presidente Abelardo de la Espriella, renuncié al incremento aprobado para mi cargo. Nuestra prioridad es ordenar la entidad, cuidar cada peso y convertir los recursos disponibles en resultados para la gente”, señaló Pérez Tuta, citada en la comunicación oficial.

Melba Pérez Tuta, directora ejecutiva de Fenoge, renunció de manera libre y voluntaria al incremento de honorarios aprobado para su cargo - crédito Fenoge/Sitio web
Melba Pérez Tuta, directora ejecutiva de Fenoge, renunció de manera libre y voluntaria al incremento de honorarios aprobado para su cargo - crédito Fenoge/Sitio web

El plan de austeridad del Gobierno

El Gobierno nacional, en cabeza del presidente Abelardo de la Espriella, está poniendo en marcha una política de austeridad debido a la crisis fiscal que afronta el país, que, según indicó en su momento ante los medios el ahora ministro de Hacienda y Crédito Público, Miguel Gómez Martínez, es “la más grave que hemos tenido en nuestra historia republicana”.

Nos deja con el déficit fiscal más grande de nuestra historia, 7,8% del Producto Interno Bruto (PIB), con una inflación aumentando, con un déficit comercial de 16.000 millones de dólares. Nos deja realmente en una situación de endeudamiento peligrosa”, detalló el jefe de la cartera ante la prensa.

El Plan de Austeridad del Gasto 2026, que figura en el Decreto 0618 del 17 de junio de 2026, expedido por el Ministerio de Hacienda, establece varias medidas para reducir el gasto de los recursos públicos. Entre ellas están las restricciones a las reformas de plantas de personal y el endurecimiento de reglas que aplican para horas extra, vacaciones, viajes, viáticos, publicidad, telefonía, vehículos, infraestructura y eventos.

De igual manera, contempla la reducción de contratos por prestación de servicios. “Solo se podrán celebrar contratos que sean estrictamente necesarios para el cumplimiento de las funciones y fines de cada entidad, cuando dichas actividades no puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos especializados”, indica el documento oficial del Gobierno.

Sobre la modificación de la planta de personal y de la estructura organizacional, precisa que solo se ejecutará cuando la reforma no implique ningún gasto adicional o cuando genere ahorros en los gastos de la entidad.

El ministro de Hacienda aseguró a los medios de comunicación que el Gobierno nacional debe dar ejemplo y “apretarse el cinturón”. Insistió en que es necesario evitar el “derroche”.

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