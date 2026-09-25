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Independiente Medellín perderá por un buen tiempo a Juan Fernando Quintero: esta es la lesión del volante

El mediocampista fue reemplazado en el partido ante Jaguares por una dolencia en una de sus piernas, lo que prendió las alarmas para lo que queda de la temporada 2026

Juan Fernando Quintero volvió al fútbol colombiano tras un nuevo ciclo en el fútbol argentino con River Plate - crédito Colprensa
Juan Fernando Quintero volvió al fútbol colombiano tras un nuevo ciclo en el fútbol argentino con River Plate - crédito Colprensa
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Juan Fernando Quintero volvió al Independiente Medellín para ser el líder y figura en el segundo semestre de 2026, luego de su paso por River Plate y con amplia experiencia encima, además de dejar a un lado su trayectoria por la selección Colombia por su renuncia tras la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Sin embargo, “Juanfer” no volverá a jugar con el Poderoso por un buen tiempo, luego de conocerse la lesión que sufrió tras el encuentro ante Jaguares, por la Liga BetPlay, en la que no terminó el compromiso por una dolencia que generó preocupación en el cuerpo técnico y los hinchas.

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Por lo pronto, el jugador se perdería los clásicos ante Atlético Nacional por Copa Colombia y la Liga BetPlay, además de los próximos dos juegos importantes contra el Junior de Barranquilla y Millonarios, por lo que será una baja sensible para el cuadro antioqueño en su pelea por el título de diciembre.

La lesión de Juan Fernando Quintero

El mediocampista de 33 años pasaba por su mejor momento con el equipo desde su arribo el 7 de agosto, pues ya había marcado su primer gol en el empate ante el Atlético Bucaramanga en Santander por 2-2, y se consolidó como titular por el rendimiento en los últimos juegos.

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Sin embargo, Independiente Medellín informó en un comunicado que “tras realizar los estudios complementarios, Juan Fernando Quintero presenta una lesión muscular del recto femoral izquierdo. Su incapacidad dependerá de su evolución clínica”, por lo que no dio tiempo exacto.

Juan Fernando Quintero
Este es el comunicado en el que se confirmó la lesión de Juan Fernando Quintero en Medellín - crédito DIM

El jugador debió salir del campo de juego a los 40 minutos del encuentro frente a Jaguares, por la fecha 11 de la Liga BetPlay, y se aplicó hielo en la pierna como primera medida, a la espera de los exámenes médicos que identificaran el tipo de dolencia y el proceso de recuperación.

Por el momento, Juan Fernando Quintero no aparecerá con el Medellín ante el Junior de Barranquilla y Millonarios, partidos del sábado 26 y martes 29 de septiembre por el campeonato colombiano, que son dos duelos claves para que el club se mantenga en la parte alta de la tabla.

Juan Fernando Quintero regresó al gol con el Independiente Medellín, después de casi nueve años de hacerlo por última vez - crédito @dimoficialcom/Instagram
Juan Fernando Quintero regresó al gol con el Independiente Medellín, después de casi nueve años de hacerlo por última vez - crédito @dimoficialcom/Instagram

Quintero, dependiendo de su evolución, sabrá si llegará para el tramo final de la temporada 2026, pues la Liga BetPlay está a mitad de camino, y una lesión muscular lo sacará por varias fechas, dada la gravedad de la dolencia, y cómo sea el proceso para su mejoría con el departamento médico del club.

Luis Amaranto Perea sabía que no llegaría

En rueda de prensa previo al partido de Medellín y el Junior de Barranquilla, el entrenador Luis Amaranto Perea dejó claro que ya sabía que Juan Fernando Quintero no entraría en la convocatoria para el juego de la jornada 12, pues su lesión era de gravedad, antes de conocer los resultados de sus exámenes.

Luis Amaranto Perea, asistente técnico de la selección Colombia
Luis Amaranto Perea tiene al Medellín con 19 puntos en la Liga BetPlay, luego de nueve partidos - crédito Dimayor

“No nos queremos adelantar, sí estamos preocupados, pero esperemos que sea el susto. Es posible que no lo tengamos para el próximo partido, pero hoy uno ya no sabe porque con Fabra también parecía, en su momento, que estaba para dos o tres meses, y Fabra está evolucionando bastante bien”, fueron las palabras del timonel el 23 de septiembre.

De esta manera, el Medellín buscará el triunfo en Barranquilla sin su capitán, en el que Perea confió todo para guiar a una plantilla golpeada por la falta de títulos desde 2021 y la cantidad de finales perdidas en distintas competencias, en especial en la Liga BetPlay, ya que acumula 10 años de sequía y cuatro definiciones perdidas en 2018, 2022, 2023 y 2025, esta última se le sumó la caída en Copa Colombia ante Atlético Nacional.

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