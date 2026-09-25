Colombia

“El agropecuario” aseguró que Aida Victoria le debe dinero, contrario a lo que ha dicho la barranquillera: “Somos caballeros y nos quedamos callados”

El creador de contenido reveló en una reciente entrevista que Merlano le debe aproximadamente 250 millones de pesos

El agropecuario confesó que quiere una reconciliación con Aida Victoria para que sus disputas no afectan a su hijo - crédito @jdt21_5//Instagram
El Agropecuario afirmó que Aida Victoria Merlano le debe una suma superior a $ 100 millones - crédito @jdt21_5//Instagram
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Juan David Tejada, conocido en redes sociales como El Agropecuario, aseguró que Aida Victoria Merlano le debe una millonada que supera los 100 millones de pesos colombianos, una declaración que contrasta con los señalamientos públicos que la creadora de contenido ha hecho sobre sus desacuerdos económicos y familiares.

El empresario hizo la afirmación durante una entrevista con el programa Tamo en vivo, de Dímelo King, donde abordó varios asuntos relacionados con la disputa que mantiene con la madre de su hijo, Emiliano.

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Tejada sostuvo que ha evitado hablar de ciertos temas privados porque no quiere exponer detalles de la relación ni aumentar la controversia en redes sociales. “Somos caballeros y nos quedamos callados”, expresó al referirse a la suma que, según afirmó, Merlano le adeuda.

El agropecuario no explicó durante la entrevista cuál es el origen exacto de la deuda que mencionó. Tampoco precisó si el dinero corresponde a préstamos, inversiones, gastos compartidos, negocios u otro tipo de obligación económica. El creador de contenido tampoco mostró documentos, comprobantes o acuerdos que permitan verificar de forma independiente la existencia de la deuda y el monto señalado.

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La confesión se dio cuando le preguntaron por señalamientos de Aida en donde asegura que en varias ocasiones no ha enviado completo el dinero para la manutención de Emiliano, ante esas afirmaciones dijo: “Es que no es un problema mío, es un problema de ella hacia mí, ella cuenta cosas a manera de ella, la mayoría de cosas son falsas (...) Habíamos hecho inversiones y, pues claro, quedaron cosas pendientes, pero a ella no se le debe ni un solo peso, antes me están debiendo una platica de allá para acá”, reveló.

Según relató Tejada, la supuesta deuda de Aida Victoria Merlano rondaría los $ 250 millones. La cifra surgió durante una dinámica de “frío o caliente” con los panelistas de Tamo en vivo. Ante la posibilidad de que el monto fuera de $ 250 millones, el creador de contenido respondió: “Caliente, más o menos por ahí va”.

Sus declaraciones se conocen en medio de los cruces públicos que mantiene con Aida Victoria Merlano. La discusión entre ambos ha incluido diferencias relacionadas con asuntos familiares, especialmente por su hijo Emiliano, y acusaciones sobre el cumplimiento de responsabilidades económicas.

Merlano ha cuestionado públicamente el rol de Tejada como padre y se ha referido a los aportes destinados al menor. El Agropecuario, por su parte, ha negado los señalamientos y aseguró en Tamo en vivo que cuenta con comprobantes de los pagos realizados.

Tejada afirmó que decidió referirse a la situación después de recibir críticas en redes sociales y de que circularan versiones sobre su comportamiento en la relación. Según dijo, durante un tiempo optó por no hacer públicos algunos asuntos que podrían afectar a Merlano, pero cambió de postura ante los cuestionamientos que recibió.

Durante la misma entrevista en Tamo en vivo, Juan David Tejada también habló de los ingresos que obtiene por sus transmisiones en TikTok. El creador de contenido aseguró que puede ganar más de 30.000 dólares al mes gracias a los regalos virtuales y al apoyo que recibe durante sus directos en la plataforma.

La afirmación surgió después de que los panelistas recordaran las críticas que ha recibido por pedir dinero o regalos en sus en vivos. Tejada defendió esa actividad como una fuente de ingresos y sostuvo que la viralidad de su contenido le permitió consolidar una comunidad que participa en sus transmisiones.

“A mí me va rebién en TikTok, yo me puedo hacer como 30 mil dólares al mes. Ustedes por qué creen que me tocó hacerme viral”, expresó durante la conversación.

El Agropecuario no precisó cuántas horas transmite, cuántos directos realiza por mes ni qué parte de esa cifra corresponde exclusivamente a los regalos de TikTok. Tampoco detalló si el monto incluye ingresos por publicidad, colaboraciones comerciales u otros negocios vinculados a su actividad digital.

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