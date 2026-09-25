Senador afirmó que Presidencia no respondió de fondo tutela por donaciones para el terremoto canalizadas por la fundación de la primera dama

La tutela busca establecer cuánto dinero recibió la Fundación Colombia Luz y Sonrisas, en qué fue utilizado y qué mecanismos de auditoría existen para supervisar esos recursos - crédito Jose Vargas/REUTERS

Guardar

La controversia judicial por el manejo de los recursos recaudados para atender a los damnificados del terremoto del 10 de agosto continúa en los despachos de la justicia ordinaria.

El segundo vicepresidente del Senado, Alejandro Ocampo, denunció el viernes 25 de septiembre de 2026 que la Presidencia de la República no habría entregado una respuesta de fondo a las preguntas formuladas en una acción de tutela relacionada con el dinero recibido por la Fundación Colombia Luz y Sonrisas, organización cuya representante legal es la primera dama, Ana Lucía Pineda.

PUBLICIDAD

Según el congresista, el objetivo de la solicitud es establecer cuánto dinero fue recaudado mediante la fundación, cuál fue su destinación y qué mecanismos de control o auditoría fueron implementados sobre esos recursos. La tutela fue admitida el 22 de septiembre por el Juzgado 38 de Familia de Bogotá, después de que Ocampo señalara que no obtuvo respuesta a un derecho de petición presentado el 24 de agosto.

En el trámite fueron vinculados el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la Fundación Colombia Luz y Sonrisas y Ana Lucía Pineda, en calidad de representante legal de la organización.

PUBLICIDAD

El juzgado les concedió un plazo de 48 horas corridas para pronunciarse sobre los hechos expuestos por el senador, en la acción judicial que está relacionada con los aportes que fueron solicitados para apoyar a las personas afectadas por el movimiento telúrico de magnitud de 7,4 y que dejó 335 personas muertas y 4.516 heridas.

Ocampo cuestionó la respuesta entregada por el Dapre

El senador cuestionó que la respuesta del Dapre abordara publicaciones de la jueza que admitió la tutela, en lugar de responder, según su denuncia, sobre los montos y la destinación del dinero - crédito @alejoocampog/X

En el comunicado divulgado, Ocampo sostuvo que, de las cuatro partes accionadas, únicamente el Dapre presentó una respuesta. Sin embargo, de acuerdo con su denuncia, esa contestación no habría resuelto la pregunta central planteada en la tutela.

El senador indicó que buscaba establecer si existió algún convenio, apoyo logístico, autorización u otro tipo de vínculo entre la Presidencia y la Fundación Colombia Luz y Sonrisas. También señaló que la fundación y Pineda no habrían entregado información sobre el monto de los recursos recaudados ni sobre su utilización.

PUBLICIDAD

Ocampo sostuvo, además, que la Presidencia dedicó parte del escrito a cuestionar la imparcialidad de la jueza que admitió la tutela a partir de publicaciones realizadas en su cuenta personal de la red social X.

Alejandro Ocampo denunció que la Presidencia no habría respondido de fondo sobre el manejo de los recursos recaudados para los damnificados del terremoto del 10 de agosto - crédito @alejoocampog/X

“Le preguntamos algo tan sencillo como cuánto dinero se recogió y en qué se gastó, y la respuesta que recibimos fue un intento de perfilar políticamente a la jueza que admitió nuestra tutela, señalándola por sus opiniones personales en redes sociales, algo que no tiene nada que ver con el fondo del asunto. Si no tienen nada que ocultar, lo lógico sería responder con cifras, no atacar al despacho judicial”, afirmó Ocampo.

PUBLICIDAD

La discusión se produce dentro del trámite iniciado por el senador luego de que, según su versión, no recibiera respuesta a la solicitud de información que presentó ante las entidades relacionadas con la administración y recepción de los aportes.

El despacho judicial también advirtió sobre la aplicación del artículo 20 del Decreto 2591 de 1991 en caso de que no se rindieran los informes solicitados. Esta disposición contempla que el juez pueda tener por ciertos los hechos expuestos por quien interpone una acción de tutela cuando la autoridad requerida no presenta el informe correspondiente, de acuerdo con el procedimiento señalado para este tipo de mecanismos judiciales.

PUBLICIDAD

La fundación fue uno de los canales para recibir donaciones

La Fundación Colombia Luz y Sonrisas fue constituida el 7 de julio de 2026 y posteriormente fue presentada como uno de los canales de donación de la campaña Colombia, Un Solo Corazón - crédito Juan David Duque/REUTERS

Dentro de los aspectos planteados por Ocampo está lo relacionado con la manera en que se promovió la cuenta bancaria de la Fundación Colombia Luz y Sonrisas para recibir aportes destinados a la atención de las personas afectadas por el terremoto.

Según el comunicado del senador, la cuenta de la organización fue difundida mediante canales oficiales del Estado, entre ellos Radio Nacional de Colombia, Señal Colombia e Inravisión. Ocampo también afirmó que el ministro del Interior, Rodrigo Lara, apareció en un video realizado en Buenaventura invitando a los ciudadanos a realizar sus aportes a la fundación de la primera dama.

PUBLICIDAD

“No estamos hablando de una fundación cualquiera. Es una fundación promovida desde el propio Gobierno, con la cuenta divulgada en medios oficiales del Estado y con un ministro invitando en video a donarle. Lo mínimo que le deben a Colombia es decir cuánto entró, en qué se gastó y quién lo audita. Que ahora, en lugar de responder eso, se dediquen a perfilar a una jueza, confirma que algo no quieren que se sepa”, agregó el senador.

La Fundación Colombia Luz y Sonrisas fue constituida formalmente el 7 de julio de 2026, aproximadamente un mes antes de que Abelardo de la Espriella asumiera la Presidencia. Entre sus programas figura una red de mujeres denominada Tigresas Moviéndose con Corazón.

PUBLICIDAD

El proceso judicial continuará en los próximos días

Alejandro Ocampo anunció que continuará el trámite judicial para solicitar información sobre los recursos recaudados, su destinación y los mecanismos de control aplicados a esos fondos. - crédito Andrés Camilo Valencia/REUTERS

Tras conocer la respuesta del Dapre, Ocampo anunció que insistirá ante el Juzgado 38 de Familia de Bogotá para que se tengan por ciertos los hechos expuestos frente a las partes accionadas que no hayan presentado respuesta dentro del trámite.

El senador también señaló que solicitará que se ordene a la Presidencia entregar una contestación clara, precisa y de fondo acerca del manejo de los recursos recaudados para la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto.

La actuación judicial se encuentra en curso y las decisiones que adopte el despacho deberán determinar el alcance de las respuestas solicitadas por el congresista y las obligaciones de las partes vinculadas dentro de la tutela.

PUBLICIDAD