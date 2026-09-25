Colombia

Esta sería la camiseta que usará la selección Colombia femenina en el mundial de 2027 en Brasil: diseño causó revuelo en las redes sociales

A nueve meses del inicio del torneo orbital, se conoció la imagen de una de las prendas que usaría el equipo comandado por Ángelo Marsiglia, que buscará hacer historia y superar lo hecho en 2023 en Australia y Nueva Zelanda, cuando llegó a los cuartos de final

Camiseta selección Colombia femenina
La selección Colombia femenina viene de levantar el título de la Liga de Naciones Femenina, y ya tiene lista camiseta para la Copa del Mundo del 2027 - crédito Conmebol
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La selección Colombia Femenina ya tendría definida una de sus camisetas con las que disputará la Copa del Mundo Femenina de la FIFA, a disputarse en Brasil; en la que será su cuarta participación en una máxima cita orbital, bajo la batuta del entrenador vallecaucano Ángelo Marsiglia, y a la que espera llegar con altas expectativas en pro de hacer una presencia histórica en el torneo.

Una filtración publicada por el portal Footy Headlines, especializado en dar a conocer las novedades de las principales marcas del mundo, mostró cómo será la indumentaria visitante de la ‘Tricolor’, que es confeccionada por la firma alemana Adidas. Y, de entrada, el diseño sorprendió en las redes sociales, pues usaría colores inéditos y un estilo que marcaría diferencia con versiones pasadas.

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Así sería el diseño se la mueva camiseta de la selección Colombia

En efecto, la equipación, que todavía no fue presentada de manera oficial, pues solo se daría a conocer hasta marzo de 2027, rompería con las combinaciones habituales de la selección. El diseño apuesta por una paleta cercana al vinotinto, con detalles en tonos burdeos, carmesí y coral en la parte delantera. En cuanto al diseño, se destacan gráficos simétricos en distintas tonalidades.

Camiseta selección Colombia femenina visitante 2027
El portal Footy Headlines filtró la camiseta visitante de la selección Colombia femenina para la Copa del Mundo de la FIFA 2027 - crédito www.footyheadlines.com

A su vez, destacaría el regreso del logotipo Trefoil de la marca alemana, que caracteriza a la línea Originals. Según la información divulgada, el nuevo uniforme alternativo formará parte de una colección especial que la marca para varias selecciones que competirán en territorio brasileño; en una mezcla de elementos retro, con texturas modernas, que generaron opiniones encontradas.

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Y es que el Trefoil es uno de los elementos centrales de la camiseta filtrada. El emblema, asociado a las colecciones clásicas de Adidas, estaría ubicado en el lado derecho del pecho y en color blanco; mientras que en el lado opuesto aparecería el escudo de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), también en versión monocromática blanca, y las tres franjas características en los hombros.

Los otros detalles de la nueva ‘piel’ de la ‘Tricolor’

El diseño mantendría las mangas en rojo liso, sin la carga gráfica presente en el panel frontal, en tanto que el cuello en V y los puños sumarían detalles de dos tonos, de acuerdo con la filtración. Con ello, la preponderancia de marcados elementos visuales en el frente buscaría diferenciar esta camiseta de los modelos alternativos anteriores de la selección, y tonos más oscuros.

La selección Colombia femenina de mayores alcanzó su primer título organizado por FIFA y Conmebol al levantar el título de la Liga de Naciones 2026 - crédito FCF
La selección Colombia femenina de mayores alcanzó su primer título organizado por FIFA y Conmebol al levantar el título de la Liga de Naciones 2026 - crédito FCF

La composición gráfica incluiría puntos, figuras en forma de abanico, líneas zigzagueantes y motivos orgánicos. En su publicación, Footy Headlines señaló que esos recursos se inspiran en expresiones artísticas tradicionales, aunque Adidas no dio a conocer todavía el concepto que acompañará al lanzamiento, con miras a la presencia del combinado patrio en el evento mundial.

Lo que si sería un hecho es que la nueva prenda saldría a la venta en marzo de 2027, junto con el resto de las colecciones mundialistas de Adidas. La empresa prepararía uniformes con identidad visual propia para cada federación, con una línea que retomará códigos de diseño de otras épocas, en este caso, el logo retro de la marca, que se ha vuelto característico para este tipo de certámenes.

Colombia superó a Bolivia por 8-0 en la Copa América Femenina, igualando el resultado de sus dos mayores goleadas históricas - crédito Conmebol
Linda Caicedo es la máxima estrella de la selección Colombia femenina de mayores, que se consagró con el título de la Liga de Naciones - crédito Conmebol

Colombia, en consecuencia, participará en la Copa del Mundo que se jugará entre el 24 de junio y el 25 de julio de 2027, siendo Brasil anfitrión por primera vez del evento en su rama femenina, y en el que habrá 32 selecciones y 64 partidos en ocho ciudades del país anfitrión. Su tiquete lo logró como la escuadra campeona de la Liga de Naciones de la Conmebol, con 20 puntos de 24 posibles.

La misión será entonces superar lo hecho en la más reciente edición del mundial, cuando llegó a los cuartos de final en Australia y Nueva Zelanda 2023. Antes ya había disputado las ediciones de Alemania 2011 y Canadá 2015, en un proceso que viene consolidando al fútbol femenino en Colombia, en una generación que combina futbolistas con experiencia y juventud.

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