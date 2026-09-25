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Alberto Gamero respondió acusaciones de Lucas González sobre juego fuerte de Millonarios en el clásico contra Nacional: “No vinimos a pegar”

El técnico de Millonarios valora el 1-1 logrado como visitante y resalta que sus dirigidos compitieron de igual a igual frente a un rival de jerarquía en Medellín por la liga

El técnico samario se refirió a lo que ocurrió en el juego en el Atanasio Girardot de Medellín-crédito Dimayor/YouTube
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Millonarios empató 1-1 con Atlético Nacional el 24 de septiembre de 2026 en Medellín, por la jornada 12 de la Liga BetPlay II-2026, y prolongó su invicto desde el regreso de Alberto Gamero al equipo bogotano.

En este contexto, tras finalizado el juego, el técnico samario habló sobre el partido, y le respondió a la prensa de Medellín sobre la insinuación que el cuadro azul disputó su juego con el fin de pegar.

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Presentación Juan Guillermo Cuadrado en Millonarios
Alberto Gamero quiere aprovechar la polivalencia de Juan Guillermo Cuadrado por la banda derecha - crédito Lina Gasca/Colprensa

El entrenador también descartó que Millonarios hubiera planteado un partido violento, pese a la fricción que caracterizó el clásico. “Millonarios no fue el equipo que vino a pegar, fue un equipo que vino a jugarle mano a mano a Nacional”, afirmó Gamero.

La infracción que el DT consideró más riesgosa fue cometida por Sarmiento, de Nacional. “Estos son partidos de mucha fricción, de mucho choque”, explicó el entrenador, quien insistió en que su equipo viajó a Medellín con la intención de disputar el encuentro desde el juego.

La alineación inicial de Nacional obligó a Millonarios a modificar parte de lo que había preparado. Gamero esperaba una estructura 4-2-3-1, con un mediapunta o dos delanteros, pero encontró un 4-3-3 que exigió una recomposición durante el partido.

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El principal inconveniente apareció por el sector derecho de la defensa visitante. Allí, Parra, Román y Poveda generaban triangulaciones contra Banguero y Chaverra, mientras Ruiz y Estupiñán se ubicaban por dentro, una disposición que produjo superioridad numérica para el equipo local.

Millonarios consiguió corregir parcialmente esa dificultad hacia el final del segundo tiempo. El técnico señaló que el equipo había trabajado las jugadas de pelota detenida de Nacional, aunque recibió el gol en una acción que ya había identificado como una posible vía de ataque del rival.

Gamero sostuvo que el empate dejó conforme al plantel por la jerarquía del adversario y el contexto de visitante. “Aquí hay que sumar, vamos a enfrentar a un buen equipo, pero me parece que Millonarios también es muy buen equipo, como lo es Nacional”, dijo.

El entrenador consideró que el resultado confirmó la capacidad de su equipo para competir en Medellín. “Vinimos aquí a competir mano a mano y yo creo que nos llevamos un buen punto ante un buen rival, entonces nos vamos tranquilos”, añadió.

La construcción táctica y las bajas del plantel

-crédito Jefatura de Prensa de Atlético Nacional
El verdolaga y el embajador empataron a un gol-crédito Jefatura de Prensa de Atlético Nacional

La estructura que Gamero busca consolidar parte del esquema 4-2-3-1, aunque prevé modificaciones según las necesidades de cada encuentro. El técnico admitió que la idea todavía está en desarrollo y que las ausencias de varios futbolistas condicionan el proceso.

“Poco a poco vamos mejorando”, afirmó el entrenador de Millonarios, quien espera que el equipo reduzca errores a medida que avance el torneo. El empate ante Nacional fue una nueva prueba para esa propuesta táctica, que el cuerpo técnico ajustó durante el juego.

Juan Guillermo Cuadrado continúa bajo observación para determinar si estará disponible ante Deportivo Independiente Medellín el próximo martes. Gamero señaló que el objetivo es que el futbolista llegue en condiciones físicas y anímicas adecuadas antes de volver a competir.

Carlos Darwin Quintero arrastra una molestia y el cuerpo técnico evaluará durante los próximos dos o tres días si puede viajar a Medellín. En cambio, Rodrigo Contreras tendrá una recuperación más prolongada, mientras que Mateo García estará fuera cerca de dos semanas.

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