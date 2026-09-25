Así va la agenda del Gobierno colombiano en Nueva York tras la presentación de la política exterior ante la ONU

El canciller Omar Bula destacó los encuentros con la Conferencia Iberoamericana y Argentina - crédito Cancillería

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Colombia continúa la presentación oficial de su visión de política exterior ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. En el cuarto día de la agenda oficial en Nueva York, Estados Unidos, este viernes 25 de septiembre de 2026, la delegación nacional también sostuvo reuniones con organismos multilaterales y representantes de países de la región.

De acuerdo con el informe oficial de la Cancillería, el Gobierno busca que la política exterior se traduzca en resultados concretos para el bienestar y la prosperidad de los colombianos.

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A través de un video en redes sociales, el canciller Omar Bula informó que el itinerario comenzó con un encuentro con la Conferencia Iberoamericana, organización que reúne a países de América Latina, España y Portugal.

“Se discutieron puntos claves, lo que ya se trataba en el pasado: educación, cultura, pero hemos pasado a otros puntos también muy concretos que tienen que ver con esa amenaza del crimen internacional organizado a la región”, relató el ministro de Relaciones Exteriores, que también señaló que la agenda iberoamericana amplió sus prioridades hacia temas de seguridad y cooperación internacional.

De la misma manera, sostuvo una reunión bilateral con su homólogo de Argentina. Según explicó, el encuentro tuvo como propósito reactivar una relación que, en los últimos años, permaneció “prácticamente congelada y dormida”.

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Reunión del canciller Omar Bula con Tom Fletcher, secretario general adjunto de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas - crédito Cancillería

El Gobierno colombiano destacó que ambos países mantienen vínculos políticos, económicos y comerciales que podrían fortalecerse en beneficio de sus ciudadanos.

El canciller Omar Bula también se reunió con Tom Fletcher, secretario general adjunto de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas y coordinador del Socorro de Emergencia (Ocha), para agradecer la respuesta el apoyo brindado al país tras el terremoto de magnitud 7,4 el 10 de agosto de 2026.

Horas más tarde, se presentó una reunión con la delegación asutraliana para “fortalecer su cooperación frente al crimen organizado y el narcotráfico”.

“Este fue uno de los principales temas abordados por los cancilleres Omar Bula y Penny Wong durante su encuentro en Nueva York. Además, Colombia expresó su apoyo a la iniciativa de Australia para la protección del personal humanitario y presentó las nuevas prioridades de su política exterior, entre ellas la modernización del Estado y la eficiencia en el uso de los recursos”, informó la cartera.

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Los cancilleres de Colombia y Australia, Omar Bula y Penny Wong, respectivamente, se reunieron en Nueva York - crédito Cancillería

Sobre el discurso del vicepresidente José Manuel Restrepo ante la Asamblea General de la ONU

El canciller también compartió su impresión sobre la intervención del vicepresidente José Manuel Restrepo ante la Asamblea General de las Naciones Unidas.

El alto funcionario aclaró que el presidente Abelardo de la Espriella no asistió personalmente debido a su promesa de campaña que consiste en no salir del país durante los cuatro años de su mandato.

La intervención fue recibida, según Bula, con una asistencia numerosa y varios aplausos. En el discurso se expusieron las posiciones del país frente al crimen organizado, el multilateralismo y el papel de las Naciones Unidas.

En el mensaje que leyó Restrepo, el mandatario hizo un balance de sus primeras semanas de gestión, con la atención a las víctimas de un terremoto, los operativos contra grupos armados y el narcotráfico, y un llamado a la inversión extranjera.

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El Gobierno de Colombia propuso establecer una definición jurídica universal del terrorismo para mejorar la cooperación entre Estados - crédito Vicepresidencia Colombia

El presidente De la Espriella agradeció la ayuda internacional recibida tras la emergencia y afirmó que, durante esos días, la prioridad fue rescatar a las víctimas. “Había que salvar vidas humanas”, señaló en el discurso leído por Restrepo, citando las palabras del jefe de Estado.

En su discurso escrito, el presidente también cuestionó el funcionamiento de la ONU y criticó el globalismo. “No ha sido mi estilo refugiarme en lo políticamente correcto, ni decirles a mis interlocutores aquello que supongo desean oír. No busco complacer a nadie”, afirmó.

Además, sostuvo que las organizaciones responsables de asesinatos, secuestros, atentados y reclutamiento de menores deben ser consideradas grupos terroristas. “Así los llamamos y los estamos enfrentando con toda la fuerza legítima del Estado, dentro de la Constitución y dentro de la ley”, expresó.

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Por eso, el representante del Gobierno colombiano manifestó la intención de participar en el proceso de reforma de las Naciones Unidas que, según él, está en una etapa de transformación en la que puede mejorar su funcionamiento y capacidad de respuesta.

El vicepresidente José Manuel Restrepo y el canciller Omar Bula representaron a Colombia en la reunión del Escudo de las Américas y hablaron sobre democracia y cooperación, antes de ir a la ONU - crédito @CancilleriaCol/X

“Obviamente, una exposición clara de las nuevas posiciones del país en el ámbito internacional y de sus decisiones con relación al crimen organizado, con relación al multilateralismo y lo que esperamos de él, con relación a las Naciones Unidas persé y lo que esperamos de una organización que puede dar mucho más, a pesar de que ha contribuido mucho en el pasado a los objetivos del planeta, pero está en medio de un proceso de reforma y queremos contribuir a ese proceso de reforma en la mayor medida posible para que esta reforma sea efectiva”.

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La Cancillería indicó que la política exterior del Gobierno De la Espriella busca proyectar al país en el escenario internacional y convertir sus relaciones con otros gobiernos y organismos en oportunidades de desarrollo para la población.