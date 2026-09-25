María Fernanda Herazo calificó de fracaso la gestión de la Federación Colombiana de Tenis y pidió cambios: “Acumulamos ocho años de atraso”

María Fernanda Herazo lanzó críticas a la Federación Colombiana de Tenis por llevar una tenista a los Juegos Suramericanos y perder la opción de defender los títulos de sencillos y dobles en femenino - crédito Colprensa

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El tenis colombiano tuvo una presentación adversa en los Juegos Suramericanos de Santa Fe 2026, especialmente en la rama femenina: perdió la opción de defender los dos títulos de sencillos y dobles conseguidos en Asunción 2022 y, en Argentina, no tuvo protagonismo.

María Fernanda Herazo, campeona suramericana en 2022, en diálogo con Infobae Colombia criticó a la Federación Colombiana de Tenis por el resultado en las justas. La entidad llevó solo a una representante en la categoría de sencillos, María Paulina Pérez, quien cayó en la segunda ronda. Pérez había ganado el oro en dobles femenino en Asunción.

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Infobae: ¿Cómo describe hoy la situación del tenis femenino colombiano?

María Fernanda Herazo: Para mí, el balance institucional del tenis femenino colombiano es un desastre en los últimos años. Hablo de gestión, estructura y procesos, no de las jugadoras, cuyo talento y sacrificio conozco. Los resultados no aparecen por generación espontánea: ni se gana un oro ni se pierde profundidad competitiva de la noche a la mañana. En mi concepto, acumulamos aproximadamente ocho años de atraso institucional en recambio, desarrollo profesional femenino y transición del tenis juvenil al profesional. No atribuyo esos ocho años a cada integrante de la administración actual. David Samudio llegó a la presidencia de la Federación Colombiana de Tenis en 2017 y hoy figura como director ejecutivo; Mauricio Lederman es el presidente actual. Los resultados de hoy son fruto de los procesos de ayer. Mi pregunta es: ¿qué proceso femenino se construyó durante estos años para garantizar que detrás de nuestra generación viniera otra?

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Pero Colombia venía de conseguir resultados muy importantes en tenis femenino. ¿No contradice eso su posición?

No creo, según los resultados publicados por el Comité Olímpico Colombiano, en Valledupar 2022 Yuliana Lizarazo ganó el oro en sencillos y María Paulina Pérez y yo ganamos en dobles. En Asunción 2022 yo gané el oro en sencillos y, con Yuliana, el de dobles. En San Salvador 2023 gané el oro en sencillos; Yuliana y María Paulina, en dobles; y Yuliana Lizarazo, Yuliana Monroy, María Paulina Pérez y yo, la Copa de Naciones femenina. Llegamos a esos Juegos con años de formación y carreras construidas también por fuera de la Federación.

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En mi caso, mis resultados internacionales no nacieron de un proceso de formación construido por la actual estructura de la Federación. Nacieron del trabajo personal y familiar, de entrenadores y equipos privados, de competir fuera del país y de construir mi carrera torneo por torneo con el apoyo de Petromil, la Alcaldía de Barranquilla y la Gobernación del Atlántico. La Federación puede acompañar, inscribir, facilitar y representar; en mi concepto, no puede presentar cada medalla como prueba de que formó a esa atleta. El examen del sistema llega cuando una generación envejece, se retira o deja de estar disponible.

María Paulina Pérez fue la única tenista de Colombia en la rama femenina de los Juegos Suramericanos 2026 - crédito Federación Colombiana de Tenis

¿Qué está ocurriendo entonces en el ciclo actual?

Según los resultados oficiales de los Juegos, Colombia llegó a Ayacucho-Lima 2025 con los oros bolivarianos de sencillos y dobles femeninos de Valledupar como antecedente y no revalidó ninguno. En Santo Domingo 2026 tampoco retuvo los títulos femeninos de sencillos, dobles y equipos que había ganado en San Salvador 2023. Sí ganó el oro en dobles mixtos con María Paulina Pérez y Cristian Rodríguez, y esto merece un gran reconocimiento. El balance del tenis colombiano allí fue de un oro, tres platas y un bronce; el único oro correspondió a una modalidad mixta. Mi balance se refiere específicamente a los títulos femeninos.

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Colombia llegó a los Juegos Suramericanos de Santa Fe 2026 como campeona de sencillos y dobles femeninos por sus resultados de Asunción 2022. Según los cuadros oficiales, presentó una sola mujer en sencillos cuyo ranking WTA es 1151, y ninguna pareja colombiana en dobles femeninos. La representante del país quedó eliminada antes de los cuartos de final. Así, Colombia no pudo revalidar el oro en sencillos y ni siquiera presentó pareja para disputar la defensa del oro en dobles. Mi evaluación se dirige al sistema, si hay un buen proceso, debimos haber ido a los juegos con tres jugadoras femeninas e intentar defender las medallas anteriormente obtenidas. Todo el actual ciclo olímpico ha sido un fracaso institucional en la rama femenina, al igual que los dos últimos años en Billie Jean King Cup.

¿Cree que alguna jugadora convocada lo hizo mal en el ciclo olímpico?

Absolutamente no. En mi opinión, hay personas que, de mala fe, intentan presentar mi posición como un ataque a las jugadoras. María Paulina, María Camila, Yuliana, Valentina, Camila, Emiliana y todas las colombianas que compiten merecen respeto. Sé que quienes integran la selección dan lo mejor de sí en cada punto. Las deportistas entrenan, viajan, se lesionan y son evaluadas cada semana. Quienes toman las decisiones deben explicar los criterios de selección, la planificación y los resultados. No quiero que se utilice a ninguna jugadora como escudo para evitar esa discusión.

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Todas las jugadoras colombianas merecen respeto, están construyendo carreras dignamente desde sus posibilidades individuales.

Usted ha hablado muy fuerte de la Billie Jean King Cup. ¿Por qué?

Porque, en mi evaluación, lo ocurrido en 2026 fue institucionalmente gravísimo. Colombia organizó en Ibagué, como local, el Grupo I de la Zona Americana de la Billie Jean King Cup y venía de un 2025 de derrotas consecutivas. El objetivo público era competir por un cupo a los play-offs. El Ministerio del Deporte confirmó que Colombia perdió ante Chile y descendió al Grupo II de la Zona Americana. Para mí, el descenso fue vergonzoso desde el punto de vista institucional. No considero vergonzoso que una jugadora pierda un partido; en el deporte cualquiera puede perder. Me preocupa que, tratándose de la principal competición mundial por equipos del tenis femenino, con inversión pública, sede en casa y una estructura federativa detrás, la selección perdiera la categoría. Eso exige evaluación, explicaciones, responsables institucionales y cambios, sin culpar a las jugadoras. Si una tenista baja 200 puestos, se le piden explicaciones; cuando desciende una selección, hay que hacer lo mismo.

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Pero Colombia tiene jugadoras como Camila Osorio y Emiliana Arango. ¿Cómo puede decir que no hay nivel?

No he dicho que falte talento individual. Camila y Emiliana han ganado en el circuito WTA y merecen todo el reconocimiento. Mi punto es que talento individual y sistema deportivo son cosas distintas. En mi concepto, una federación debe poder mostrar jugadoras juveniles, una transición al profesionalismo, tenistas en distintos niveles del ranking WTA, torneos locales, financiación de giras y equipos con profundidad competitiva. ¿Dónde está la generación que viene detrás?

Emiliana Arango se quedó afuera en la primera ronda del US Open 2026 al caer ante la china Xinyu Wang por 6-4, 6-2 - crédito Ministerio del Deporte

¿Qué evidencia tiene para decir que no existe ese recambio?

Al comenzar 2026, la colombiana mejor ubicada en el ranking mundial juvenil femenino era María Isabel Suárez, en el puesto 282; seguía Emanuela Lares, en el 288. No había una colombiana entre las primeras cien. Deseo que muchas jóvenes lleguen al top 50 o al top 20 juvenil, ganen un Grand Slam juvenil y luego entren al top 100 WTA. Mi crítica no es a ellas: es a la falta de profundidad y, en mi evaluación, de una transición estructurada. Yo quisiera ver cuatro o cinco colombianas disputándose posiciones importantes internacionalmente, tanto en juniors como a nivel WTA.

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¿Hay falta de oportunidades de torneos profesionales en el país?

Sí. El calendario oficial de 2026 del Women’s World Tennis Tour, que puede consultarse por país y categoría, no muestra en Colombia una cadena de torneos femeninos W15, W35, W50, W75 y W100 comparable con la de países vecinos. Bogotá tiene un WTA 250, y Barranquilla y Cali, torneos WTA 125. Son escenarios valiosos y deben conservarse, pero un WTA 250 ni dos WTA 125 sustituyen una cadena de W15, W35 y W50 para desarrollar jugadoras. Una joven de 16 o 17 años no puede depender de una invitación anual a un WTA para hacer toda su transición profesional, es muy difícil hacerlo así.

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El calendario oficial incluye en Argentina, entre otros, un W50 y un W35 en Buenos Aires, dos semanas W35 en Junín y W15 en Luján, Pilar y Trelew. Una revisión del calendario oficial difundida por medios especializados brasileños contabiliza 16 eventos del Women’s World Tennis Tour en Brasil durante 2026, además del WTA 250 de São Paulo. El calendario también muestra torneos en Brasília, São Luís, Maceió, Campina Grande y São Paulo. ¿Cómo quieren producir recambio profesional femenino si una colombiana joven tiene que salir del país prácticamente cada vez que necesita competir por puntos profesionales? Eso supone tiquetes, hoteles, alimentación, entrenador, transporte y semanas fuera de casa. Brasil y Argentina acercan el circuito a sus jugadoras; en mi evaluación, Colombia obliga a muchas de las suyas a buscarlo fuera.

¿A quién responsabiliza usted por esta situación?

Hablo de responsabilidad institucional. La Federación identifica a Mauricio Lederman como presidente, a David Samudio como director ejecutivo y a Alejandra Orozco como directora administrativa. También cuenta con Comité Ejecutivo, Comisión Técnica Nacional y Dirección Nacional de Desarrollo. Esa estructura debe poder explicar sus objetivos para el tenis femenino y sus resultados. La propia Federación destacó recientemente el trabajo de su Comisión Técnica Nacional y su intención de fortalecer e innovar en el desarrollo del tenis. Mi evaluación es que una comisión no basta si el balance incluye el descenso en la Billie Jean King Cup, títulos no revalidados, poca profundidad juvenil y un circuito profesional femenino local insuficiente.

¿Está responsabilizando personalmente al presidente, al director ejecutivo y a la Comisión Técnica Nacional de cada derrota?

No. Ningún dirigente juega los puntos. La responsabilidad que les atribuyo es institucional: definir la política deportiva, la planificación, los criterios de selección, la transición juvenil al profesionalismo y las condiciones para sostener resultados. Me parece injusto atribuir los triunfos a un proceso institucional y reducir las derrotas a que ‘las jugadoras no pudieron’. Si los triunfos se presentan como triunfos de un proceso institucional, los fracasos también tienen que ser evaluados institucionalmente.

¿Está diciendo que la Federación ha fracasado?

Sí. Mi evaluación del balance de este ciclo en el tenis femenino es que la gestión ha fracasado. Me baso en los resultados y cuadros ya mencionados: el descenso de la Billie Jean King Cup, los títulos de Valledupar y San Salvador que no se revalidaron, y la ausencia de una pareja femenina de dobles en Santa Fe, donde tampoco se retuvo el oro de sencillos y, por supuesto, tampoco de dobles. A eso se suman los puestos juveniles al iniciar 2026 y la comparación del calendario profesional femenino con Argentina y Brasil. Quien considere exitosa esa gestión debería mostrar con qué indicadores la evalúa. Yo no puedo llamarla exitosa.

¿No cree que está siendo demasiado dura?

A las deportistas nos miden cada semana: perdemos puntos, bajamos en el ranking, perdemos contratos o quedamos fuera de los cuadros. En mi opinión, quienes dirigen un sistema durante años también deben responder cuando empeoran sus indicadores. Eso se llama rendición de cuentas. Sé que a quienes hoy están en la dirigencia de la Federación Colombiana de Tenis les incomoda que sea la colombiana más veces ganadora en torneos profesionales en la historia del tenis femenino colombiano, fíjate que no ponen ni una sola foto mía en las redes sociales de la Federación ni en sus comunicaciones, como si yo no importara. Sé que mi voz tiene eco en ellos y, por supuesto, saben que no están haciendo las cosas bien.

¿Usted pediría renuncias?

Sí. Mi opinión personal es que un balance acumulado como este debería llevar a los responsables deportivos y administrativos a poner sus cargos a disposición, para evaluar si hace falta un cambio de dirección. No lo digo por una derrota aislada, sino por el descenso en la Billie Jean King Cup, los títulos del ciclo no revalidados, la falta de profundidad juvenil, la ausencia de colombianas en el top 100 juvenil al comenzar 2026, la insuficiencia del circuito femenino local, los problemas de transición al profesionalismo y decisiones cuya trazabilidad se discute institucional y judicialmente. En mi concepto, ese conjunto debería abrir una crisis de gestión y una discusión real sobre responsabilidades y continuidad. Aquí, a mi juicio, parece que nunca pasa nada.

Este es el actual comité ejecutivo de la Federación Colombiana de Tenis, para el periodo 2025-2029 - crédito Federación Colombiana de Tenis

¿Incluye al presidente Mauricio Lederman en esa crítica aunque lleva menos tiempo como presidente?

Sí, con una precisión: no le atribuyo personalmente ocho años de resultados. Según la Federación, hoy preside su Comité Ejecutivo y le corresponde evaluar lo que recibió, decidir qué funciona y corregir lo que no. Mi crítica a esos ocho años se refiere al modelo institucional y a su continuidad. En mi evaluación, Lederman tiene la oportunidad de revisar ese modelo y hacer los cambios que exigen los indicadores del tenis femenino.

¿Y David Samudio?

Según la Federación, David Samudio llegó a la presidencia en 2017 y hoy es director ejecutivo. Ha ocupado posiciones centrales durante buena parte de este periodo. Por eso le atribuyo responsabilidad institucional sobre la gestión del sistema, no responsabilidad personal por cada partido o resultado. Tiene derecho a defender su gestión y mostrar sus indicadores. Mi evaluación de los resultados del tenis femenino es clara: no me parecen suficientes.

¿Esta crítica que usted le hace a la Federación empezó ahora?

No. En noviembre de 2023, después de la Billie Jean King Cup contra Japón, hablé en una entrevista publicada por Deporte Colombiano sobre el estado del tenis, el apoyo a las jugadoras y lo que creía que debía mejorar. Reconocí los aciertos y el trabajo de mis compañeras. Después, David Samudio me expresó personalmente en una reunión que no le gustó aquella entrevista. No tenía por qué gustarle. En mi opinión, lo equivocado es exigir que toda discusión quede dentro de la Federación para proyectar una imagen de armonía. La transparencia puede incomodar, pero los problemas se corrigen reconociéndolos.

¿Qué le respondió David Samudio en ese momento?

En aquella conversación me transmitió que vendrían otras jugadoras, que habría recambio. Esperé verlo. Casi tres años después, mi pregunta es: ¿dónde están? No menosprecio a ninguna joven; deseo que lleguen mucho más lejos que nosotras. Pregunto por la profundidad de la siguiente generación, por varias colombianas entre las primeras cien juveniles o acercándose al top 300 y al top 200 WTA, por torneos profesionales en casa y por un equipo capaz de mantenerse en el Grupo I de la Billie Jean King Cup, capaz de ganar oros en el Ciclo Olímpico. En mi evaluación, los resultados no acreditan todavía ese relevo. El recambio no se anuncia, el recambio se construye.

¿Entonces considera que David Samudio fracasó?

En cuanto a la construcción de un recambio sólido para el tenis femenino durante este periodo, mi evaluación es que su gestión ha fracasado. Hablo de resultados institucionales, no de su valor como persona ni de responsabilidad individual por cada derrota. Según la propia Federación, fue presidente desde 2017 y después continuó como director ejecutivo. Ante los resultados que he señalado, pregunto: ¿cuál era exactamente el objetivo de estos ocho años y con qué indicador podemos decir que se cumplió? Para mí, la tarea más difícil de una dirigencia no es organizar torneos, entregar trofeos, publicar fotografías o acompañar los éxitos existentes: es asegurar que después de una generación venga otra. Ahí veo el mayor fracaso de esa gestión.

Pero las federaciones suelen decir que estos asuntos deberían discutirse internamente...

Participé en conversaciones internas donde expresé preocupaciones y también he hablado públicamente. En mi opinión, los resultados de una institución que representa al tenis colombiano son objeto legítimo de escrutinio público. Hablo de selecciones nacionales, desarrollo, oportunidades y decisiones deportivas, no de asuntos privados. Si «eso se habla internamente» significa que nadie puede preguntar por resultados, recursos o criterios, pasan los años sin corregir nada. Durante años nos dijeron que la ropa sucia se lavaba en casa. El problema es que ya hay demasiada ropa sucia. El tenis colombiano no necesita que la escondamos: necesita una lavandería.

¿Su posición tiene que ver también porque usted no fue seleccionada para representar a Colombia después de los Juegos Panamericanos, donde ganó una medalla?

Mi situación personal me llevó a examinar el sistema con más detalle, pero los resultados que he citado no dependen de mi convocatoria. No fui a Santa Fe y el Comité Olímpico Colombiano ya me informó oficialmente que no fui sometida a su evaluación técnica porque la Federación no me incluyó en la lista larga. Incluso si la Federación demostrara que mi proceso particular fue impecable, pero que había razones de fondo para no convocarme y que no había más jugadoras colombianas disponibles para integrar la selección, mi evaluación estructural seguiría igual: se descendió en la Billie Jean King Cup, no se revalidaron los oros femeninos de Valledupar 2022 ni los tres títulos de San Salvador 2023, y en Santa Fe no se retuvo el oro de sencillos ni se presentó pareja para defender el de dobles de Asunción 2022. También seguirían mis preguntas sobre el paso del tenis juvenil al profesional y el calendario local. Esto no es ‘Mafe Herazo contra la Federación’. La pregunta es qué está pasando con el tenis femenino colombiano y qué queremos construir en cinco o diez años.

Maria Fernanda Herazo suma 39 títulos profesionales en el World Tennis Tour para Colombia - crédito Diego Pineda/Colprensa

¿Cree que esta es simplemente una posición personal suya? ¿María Fernanda Herazo es la única que piensa así sobre la Federación?

Hablo en mi nombre, pero durante años deportistas, entrenadores, padres, dirigentes de clubes y personas vinculadas a ligas me han expresado inquietudes parecidas. Son conversaciones privadas, no una encuesta, y entiendo que muchos prefieran no hablar públicamente. En mi experiencia, en un entorno pequeño puede existir el temor de quedar señalado como alguien «en contra del sistema» cuando se depende de torneos, inscripciones, avales, oportunidades, convocatorias o invitaciones. Hablo de una percepción de riesgo, no afirmo que exista una política institucional de represalias ni que toda persona que expresara una opinión diferente las haya sufrido.

En mi caso, he sentido que algunas publicaciones de la Federación, y vídeos de entrevistas han buscado exponer o ridiculizar mis reclamaciones, y seguramente lo seguirán haciendo. Mi carrera, sin embargo, transcurre principalmente en el circuito internacional y no depende de la Federación de la misma manera que puede depender la de una juvenil o la actividad de un entrenador, un club o una liga. Criticar a una federación no significa estar en contra del tenis colombiano. Quiero que al tenis le vaya mejor y que la institución escuche las preguntas en lugar de tratar a quien las hace como enemigo. La Federación existe para servir al deporte, a los clubes, a las ligas y, sobre todo, a los deportistas.

Entonces, cuando usted dice que esto es ‘vox populi’, ¿qué quiere decir exactamente?

Que escucho estas preocupaciones con frecuencia. No voy a presentar conversaciones privadas como una encuesta ni a decir que todo el tenis colombiano piensa igual. Lo que puedo afirmar, por mi experiencia, es que las críticas sobre selección, desarrollo juvenil, transición al profesionalismo, apoyo a deportistas, gestión y resultados no son exclusivamente mías. Yo decidí expresarlas con mi nombre. En mi opinión, una institución sólida puede escuchar el desacuerdo y discutirlo sin tratarlo como una declaración de guerra.

Si usted considera que la gestión es tan mala, ¿qué debería hacer inmediatamente la Federación?

Pediría una auditoría deportiva independiente del tenis femenino de los últimos ocho años, además de cualquier revisión contable. Quisiera saber cuántas juveniles llegaron al top 100, cuántas pasaron al profesionalismo y cuántas alcanzaron el top 500, 300 y 200 WTA; cuántos torneos femeninos se hicieron en Colombia; cuánto se destinó a giras, quién recibió ese apoyo y con qué criterios; cómo evolucionaron la Billie Jean King Cup y los resultados del ciclo olímpico; cuántas de las mejores juveniles dejaron de competir y quiénes tuvieron a cargo técnicamente esos programas. Luego hay que publicar los resultados y, si el modelo no funciona, cambiarlo. Las jugadoras somos evaluadas cada semana; quienes administran el deporte también deben serlo. Un proceso tiene objetivos, presupuesto, indicadores, resultados y responsables.

¿Usted cree que falta dinero o falta gestión?

Pueden faltar ambas cosas, pero me preocupa explicar todo por el presupuesto. Brasil dispone de más recursos que Colombia; aun así, definir prioridades también es una decisión de gestión: torneos en casa, transición juvenil al profesionalismo, seguimiento del talento, apoyo a giras y criterios transparentes para invertir. El dinero sin estrategia se gasta; la estrategia sin dinero avanza lentamente. Cuando faltan oportunidades competitivas locales y una línea clara de desarrollo, el problema no puede reducirse al presupuesto. Si se destinan recursos públicos o privados al deporte, también debemos preguntar qué resultados produjeron. Por lo que he escuchado, Argentina no tiene un gran presupuesto y tiene grandes resultados en tenis.

¿Qué tendría que ocurrir para que usted volviera a confiar en la Federación?

Ver convocatorias con criterios claros y verificables, reglas transparentes para asignar recursos, una cadena de torneos femeninos profesionales en Colombia, varias juveniles compitiendo entre las mejores del mundo y evaluaciones técnicas después de una derrota importante. También quiero que una deportista pueda cuestionar decisiones sin ser tratada como enemiga. La Federación no existe para proteger la estabilidad de quienes la administran; existe para desarrollar el tenis colombiano. Quiero que vuelva a competir por títulos, que todas las niñas tengan oportunidades sin importar a qué equipo pertenezcan y que dentro de diez años haya más jugadoras y mejores resultados. En Colombia se ha confundido demasiado la lealtad con el silencio. Yo prefiero ser leal al tenis colombiano que guardar silencio para quedar bien con sus dirigentes.

Después de todo lo que ha dicho, ¿cuál es su mensaje final?

Deseo lo mejor a todas las jugadoras, estén o no en la selección: a Camila, Emiliana, María Paulina, Yuliana, María Camila, Valentina, las juveniles y las niñas que comienzan. También a entrenadores, familias, clubes, ligas, periodistas, patrocinadores, árbitros y trabajadores de la Federación; incluidos Mauricio Lederman, David Samudio, la Dirección Administrativa, el Comité Ejecutivo y la Comisión Técnica Nacional. Si les va bien haciendo su trabajo, le va bien al tenis colombiano. Quiero una federación fuerte por las oportunidades que crea, su transparencia, su capacidad de escuchar y sus resultados medibles.

Las medallas pueden ocultar durante un tiempo la ausencia de un sistema. Pero cuando se acaba una generación, queda al descubierto si realmente construiste un proceso o simplemente administrás el talento que ya existía. Quiero que detrás de nosotras vengan diez mejores. Ojalá dentro de ocho años esta entrevista parezca absurda porque Colombia tenga cinco mujeres en el top 100, varias juveniles entre las mejores del mundo y torneos profesionales todas las semanas. Sería la primera en celebrarlo.

Yo seguiré entrenando, compitiendo y representando a Colombia cuando tenga la oportunidad. Ya he jugado por la camiseta sin recibir pago y volvería a hacerlo, incluso en el Grupo II de la Zona Americana de la Billie Jean King Cup. También seguiré hablando cuando considere que debo hacerlo. Si alguna jugadora se ha sentido ofendida, señalada o incómoda por mis palabras, actuales o anteriores, le ofrezco sinceramente mis disculpas. Nunca he querido atacar a ninguna deportista ni restar mérito a su esfuerzo o a sus resultados. Estoy abierta a aclarar cualquier expresión desde el respeto.

Yo todavía tengo muchísimo tenis por delante, deseo lo mejor para absolutamente todo el entorno del tenis colombiano, y que nadie tenga ninguna duda: hay Mafe Herazo para rato.