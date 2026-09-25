Golpe al narcotráfico en el río Meta: Fuerzas Militares incautaron 1,5 toneladas de cocaína que iban a ser exportadas

El operativo requirió la acción conjunta de la Armada Nacional, el Ejército, la Fuerza Aérea, la Policía y la Fiscalía - crédito cortesía Fuerzas Militares

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Una operación de interdicción fluvial de la Armada Nacional de Colombia permitió incautar 1.498 kilogramos de clorhidrato de cocaína que eran transportados en una embarcación por el río Meta, a la altura del corregimiento de Nueva Antioquia, en el municipio de La Primavera, departamento del Vichada.

El procedimiento evitó que el cargamento cruzara hacia territorio venezolano, donde presuntamente sería recibido por una comisión armada del Frente de Guerra Oriental del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

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“Hemos logrado un resultado histórico para la Orinoquía colombiana”, afirmó el brigadier general de Infantería de Marina Wilson Mauricio Martínez Londoño, comandante de la Fuerza Naval de la Orinoquía. El oficial señaló que se trata de una de las mayores incautaciones de clorhidrato de cocaína realizadas hasta la fecha sobre el río Meta.

La operación militar impidió el ingreso de más de 80 millones de dólares a las finanzas de los grupos criminales - credito cortesía Fuerzas Militares

La incautación fue posible gracias a la información obtenida por el cuerpo de inteligencia naval, y estuvo a cargo de unidades de la Fuerza Naval de la Orinoquía, con el apoyo del Ejército Nacional, la Fuerza Aérea Colombiana, la Sijin de la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional, y la Dirección Especializada contra el Narcotráfico de la Fiscalía General de la Nación.

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El alcaloide se encuentra actualmente bajo custodia de la Fiscalía General de la Nación - credito cortesía Fuerzas Militares

Martínez Londoño explicó que la operación fue posible “gracias a información precisa de inteligencia naval, al control permanente de nuestros ríos y a la acción articulada” entre esas instituciones.

Al advertir la presencia de los uniformados, los dos tripulantes de la embarcación la llevaron hasta la orilla, donde la abandonaron para huir. El personal naval trasladó la nave hasta un puerto seguro, donde unidades de Policía Judicial realizaron las respectivas pruevas de identificación, cuyos resultados confirmaron que se trataba de 1.498 kilogramos de clorhidrato de cocaína. El alcaloide quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación.

Según la información de inteligencia naval, la droga sería trasladada por el corredor La Primavera-Nueva Antioquia-La Venturosa, con el objetivo de cruzar la frontera con Venezuela. En ese punto, el cargamento sería recibido por una comisión armada del Frente de Guerra Oriental del ELN, y una vez en su poder sería transportado y comercializado a traves de rutas transnacionales con destino a mercados ilegales de Centroamérica y Europa, de acuerdo con lo manifestado por el comandante naval.

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El cargamento pretendía cruzar la frontera hacia territorio venezolano para ser entregado al ELN - credito cortesía Fuerzas Militares

Respecto a la incautación, Martínez Londoño agregó que el golpe “afecta de manera contundente las finanzas del Frente de Guerra Oriental del grupo narcoterrorista del ELN”.

La Armada Nacional estimó que la incautación evitó el ingreso de más de 80 millones de dólares a las finanzas de los grupos criminales que operan en esa zona del país. El cálculo también contempla la distribución de cerca de cuatro millones de dosis de clorhidrato de cocaína que no llegarán a los circuitos de venta ilegal.

La institución señaló que el resultado ratifica la relevancia del control permanente sobre el río Meta, no solo como corredor usado por organizaciones criminales, sino como vía clave para la movilidad y el desarrollo de las comunidades que habitan la región de la Orinoquía.

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Martínez Londoño sostuvo que con esta incautación se interrumpió “una cadena logística criminal” y envió un mensaje a las organizaciones ilegales: “Mantendremos operaciones sostenidas para anticipar las amenazas, cerrar los corredores fluviales al narcotráfico y proteger el río Meta como una estrategia para la seguridad y el desarrollo de la Orinoquía colombiana”. La Armada Nacional anunció que continuará con operaciones de control fluvial, respaldadas en labores de inteligencia, en la región.