Deportivo Cali vs. Santa Fe: hora y dónde ver en vivo por tv la gran final de vuelta de la Liga Femenina BetPlay

En el duelo de ida, las "Azucareras" se impusieron por 2-3 ante las "Leonas" en Tunja-crédito @LeonasSantaFe/X

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El 26 de septiembre de 2026 se cierra una edición de la Liga BetPlay Femenina entre las “Leonas” y “Azucareras”.

El equipo dirigido por Jhon Alber Ortiz pegó primero en el estadio La Independencia de Tunja, el 23 de septiembre de 2026, y contará con el apoyo de su público para levantar su cuarta corona, mientras que Santa Fe con el venezolano Omar Ramírez busca al menos forzar la serie desde los tiros del punto penal.

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Deportivo Cali y Santa Fe definirán el título de la Liga Femenina 2026 en el estadio de Palmaseca - crédito Dimayor

El partido se disputará el 26 de septiembre de 2026 en el estadio Deportivo Cali a partir de las 6:00 p. m. (hora de Colombia), y se podrá ver a través de las pantallas de Win Sports y Señal Colombia.

La árbitra será Karen Lozano de Santander, mientras que en el VAR estará el antioqueño Luis Picón.

A continuación, el equipo arbitral completo para la gran final:

Árbitro: Karen Lozano (Santander)

Asistente número 1: Mary Blanco (Boyacá)

Asistente número 2: Lucy Méndez (Norte de Santander)

Cuarto árbitro: Laury Guerrero (Norte de Santader)

VAR: Luis Picón (Antioquia)

AVAR: Nataly Arteaga (Nariño)

Cómo llegaron ambos equipos al encuentro

Deportivo Cali

Deportivo Cali sacó ventaja en la ida de la final de la Liga Femenina ante Santa Fe por 3-2 en Tunja - crédito Deportivo Cali Femenino

Las “Azucareras” en el juego de ida lograron la victoria clave gracias al primer tiempo de Jhoana Bermeo al minuto 13, de Ingrid Guerra al 18 y de Melanin Aponza al 25.

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Pero Santa Fe en los últimos 15 minutos del primer tiempo logró reaccionar, y con el tiro penalti convertido a gol de Mariana Zamorano al minuto 32, y un golazo desde la media luna al 41, regresó la ilusión Cardenal.

En lo que se refiere a su clasificación a la gran final, las “Azucareras” fueron superiores a Atlético Nacional en la gran final, el 20 de septiembre de 2026, cuando golearon al cuadro “Verdolaga” por 4-0 en condición de local.

En dicho encuentro, Ingrid Guerra fue la gran figura al marcar al 39 y 45. Para el segundo tiempo, Marcela Aponzá al 49 y Jessica Bermeo de tiro penal al 80 cerró la goleada, y la clasificación para la final del FPC tras imponerse por 6-1 en el global.

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A continuación, este fue el camino desde los cuadragulares y las semifinales:

20 de septiembre de 2026 - Semifinales Liga Femenina BetPlay: Deportivo Cali 4-0 Atlético Nacional

16 de septiembre de 2026 - Cuadrangulares Liga Femenina BetPlay: Atlético Nacional 1-2 Deportivo Cali

12 de septiembre de 2026 - Cuadrangulares Liga Femenina BetPlay: Deportivo Cali 0-1 América de Cali

9 de septiembre de 2026 - Cuadrangulares Liga Femenina BetPlay: Santa Fe 0-0 Deportivo Cali

4 de septiembre de 2026 - Cuadrangulares Liga Femenina BetPlay: Deportivo Cali 1-0 Orsomarso

1 de septiembre de 2026- Cuadrangulares Liga Femenina BetPlay: Orsomarso 0-0 Deportivo Cali

29 de agosto de 2026 - Cuadrangulares Liga Femenina BetPlay: Deportivo Cali 3-0 Santa Fe

26 de agosto de 2026 - Cuadrangulares Liga Femenina BetPlay: América de Cali 1-2 Deportivo Cali

Santa Fe

Daniela Garavito criticó la decisión de disputar la final de la Liga Femenina fuera del estadio El Campín-crédito @LeonasSantaFe/X

Independienten Santa Fe que tuvo que trasladar su localía de Bogotá a Tunja por conflictos con el concesionario que administra el estadio El Campín, buscará la épica, y también conquistar su cuarta liga en la historia desde su creación en 2017.

Pese a que las “Cardenales” tuvieron una reacción importante que les permitió achicar la diferencia a un gol en el global, acudirán a su buena racha de tres juegos ganando de forma consecutiva en condición de visitante: el 5 de septiembre de 2026 por 0-1 al América de Cali, el 12 de septiembre de 2026 ante Orsomarso en Palmira, y el 20 de septiembre en El Campín por 1-2 (mismo resultado que ante Orsomarso).

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No obstante, el mal recuerdo de la goleada sufrida ante las vallecaucanas por 3-0, el 29 de agosto de 2026, será uno de los capítulos que buscará dejar atrás las primeras campeonas.

A continuación, así fue el camino de Santa Fe en las semis y en los cuadrangulares de la Liga Femenina BetPlay:

20 de septiembre de 2026 - Semifinales Liga Femenina BetPlay: Millonarios 1-2 Santa Fe

17 de septiembre de 2026 - Semifinales Liga Femenina BetPlay: Santa Fe 2-2 Millonarios

12 de septiembre de 2026 - Cuadrangulares Liga Femenina BetPlay: Orsomarso 1-2 Santa Fe

9 de septiembre de 2026 - Cuadrangulares Liga Femenina BetPlay: Santa Fe 0-0 Deportivo Cali

5 de septiembre de 2026 - Cuadrangulares Liga Femenina BetPlay: América de Cali 0-1 Santa Fe

2 de septiembre de 2026 - Cuadrangulares Liga Femenina BetPlay: Santa Fe 1-1 América de Cali

29 de agosto de 2026 - Cuadrangulares Liga Femenina BetPlay: Cali 3-0 Santa Fe

25 de agosto de 2026 - Cuadrangulares Liga Femenina BetPlay: Santa Fe 3-0 Orsomarso