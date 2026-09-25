Hija de Yeison Jiménez alertó por presuntas estafas con el nombre del Criadero La Cumbre: “Otras ratas”

Hija de Yeison Jiménez denunció suplantación en ventas en uno de los negocios de su padre : “No caigan en estafas” - crédito @camijemz__/ Instagram

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Camila Jiménez, hija de Yeison Jiménez, alertó sobre presuntos intentos de estafa que utilizarían el nombre del Criadero La Cumbre, uno de los proyectos vinculados al fallecido cantante de música popular.

La joven compartió capturas de pantalla de conversaciones que, según denunció, corresponderían a personas que se hacen pasar por representantes del negocio para contactar a posibles compradores y solicitar pagos.

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La advertencia fue publicada en las historias de Instagram de Camila, donde pidió a sus seguidores revisar con cuidado los datos de quienes ofrecen productos o servicios bajo el nombre del criadero. También solicitó que reportaran los números telefónicos que aparecen en las conversaciones difundidas.

“Otras ratas, No caigan en estafas, no tenemos ventas por WhatsApp”, escribió la joven al referirse a los contactos que, de acuerdo con su versión, estarían usando ese canal para presentar ofertas en nombre de La Cumbre. La denuncia se relaciona con uno de los negocios que hizo parte de la vida de Yeison Jiménez, quien combinó su carrera musical con su afición por los caballos y el mundo equino. Tras la muerte del artista, ocurrida el 10 de enero de 2026, sus familiares han mantenido actividad en torno a varios de los proyectos que impulsó y que continúan asociados a su nombre.

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Camila, hija de Yeison Jiménez, alertó sobre presuntas estafas que usarían el nombre del Criadero La Cumbre - crédito @camijemz__/ Instagram

Camila Jiménez señaló que las personas detrás de los contactos utilizarían información relacionada con el criadero para captar la atención de eventuales clientes. De acuerdo con las imágenes que difundió, quienes se presentan como supuestos representantes brindarían datos sobre productos, modalidades de envío y pagos que no corresponden con la operación autorizada del negocio.

La hija del cantante insistió en que los interesados deben abstenerse de enviar dinero a cuentas que no hayan sido verificadas por los canales oficiales. Su llamado se centró en prevenir que seguidores del artista, clientes del criadero o personas interesadas en sus productos entreguen recursos a terceros que no tienen vínculo con el proyecto.

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“Vamos a reportarle ese número. Escuchen muy bien la voz, los datos que dan, su modo operandi”, indicó Camila en una de las publicaciones con las que pidió apoyo para identificar los contactos usados en los presuntos engaños.

La joven también aclaró que La Cumbre no realiza ventas mediante redes sociales ni por WhatsApp. Por ello, advirtió que cualquier ofrecimiento recibido por esos medios debe generar dudas y ser contrastado antes de avanzar en una compra o transferencia.

Seguidores de Yeison Jiménez respaldaron el llamado a reportar los números vinculados con los presuntos fraudes - crédito criadero La Cumbre

Otro punto que quiso precisar fue el relacionado con la entrega de productos. Camila afirmó que el criadero no trabaja con Interrapidísimo, pese a que ese servicio habría sido mencionado en los mensajes difundidos. Además, negó que La Cumbre haga envíos internacionales. “Nosotros ni siquiera enviamos con Interrapidísimo. ¡No hacemos envíos internacionales!”, expresó al explicar algunas de las señales que, según ella, permitirían reconocer los intentos de suplantación.

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La alerta generó reacciones entre seguidores de Yeison Jiménez y usuarios que siguen las actividades relacionadas con el criadero. Varios respaldaron el pedido de Camila para reportar los números y compartieron el contenido con el fin de advertir a otros posibles compradores.

La denuncia no identifica públicamente a una persona concreta como responsable de los contactos ni incluye información sobre una investigación formal de las autoridades. La advertencia se basa en las conversaciones y números expuestos por Camila Jiménez en sus redes sociales, donde sostuvo que se trataría de una modalidad para utilizar el reconocimiento de La Cumbre con fines económicos.

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Camila Jiménez pidió verificar la información y no realizar pagos ante contactos que usen el nombre de La Cumbre - crédito @xcmj777/Vsco

El caso se suma a otras advertencias que familiares del artista han compartido desde el fallecimiento de Yeison Jiménez. En esta ocasión, el objetivo fue aclarar los métodos de venta y los canales de atención del criadero, ante la circulación de mensajes que, según la familia, no corresponden con el funcionamiento del negocio.

Camila recomendó a las personas que reciban este tipo de contactos no efectuar transferencias, verificar la información y reportar los números que se presenten como representantes de La Cumbre. La joven señaló que la familia busca evitar que más personas resulten afectadas por el uso no autorizado del nombre del proyecto que impulsó su padre.

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