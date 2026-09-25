Colombia

Comenzó al extradición a Estados Unidos de alias Araña, cabecilla de los Comandos de Frontera que había sido nombrado gestor de paz por el Gobierno Petro

La diligencia se concreta después de que la Corte Suprema de Justicia emitiera un concepto favorable para su entrega. El trámite había quedado suspendido porque participaba como vocero en los diálogos de paz con el Gobierno anterior. El procedimiento se reactivó luego de la orden emitida el 26 de agosto por el presidente Abelardo de la Espriella

Inicia el traslado de alias 'Araña' a la base militar de Catam para su extradición a EE. UU - crédito @vanguardiacom/X
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La extradición de Giovani Andrés Rojas, alias Araña, hacia Estados Unidos, activó durante la madrugada del viernes 25 de septiembre de 2026 un amplio operativo de seguridad en Bogotá. El traslado comenzó a las 3:50 a. m. desde la cárcel La Picota, en el sur de la ciudad.

Según informó Noticias Caracol, los hombres de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la Policía Nacional (Dijín) llegaron al penal antes de que partiera la caravana. El movimiento se produjo más tarde de lo que se esperaba inicialmente.

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El recorrido incluyó la avenida Caracas y la carrera 30. Diez minutos después de la salida, el convoy llegó a la estación de Policía de Los Mártires, donde están ubicadas las celdas de la Dijín.

El traslado de alias Araña avanzó desde la cárcel La Picota hasta el aeropuerto militar de Catán bajo custodia de la Dijín, la Interpol y otras unidades de la Policía Nacional. Allí continuaban los trámites para concretar su extradición a Estados Unidos, mientras las autoridades mantenían un dispositivo de seguridad en el lugar.

La solicitud precisa que esta persona, en su condición de cabecilla del grupo autodenominado 'Comandos de la Frontera', estaría involucrada en posible envío reciente de cocaína a los Estados Unidos - crédito Colombia+20/Facebook
Comenzó al extradición a Estados Unidos de alias Araña, cabecilla de los Comandos de Frontera que había sido nombrado gestor de paz por el Gobierno Petro - crédito Colombia+20/Facebook

En la estación de Los Mártires, las autoridades realizaron una reseña que duró cerca de diez minutos. Rojas descendió de la tanqueta Búfalo 10, un vehículo de la Policía Nacional.

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El detenido salió del lugar con una fuerte escolta de agentes. Los uniformados utilizaron escudos durante el desplazamiento.

El medio de comunicación indicó que las manos de alias Araña tenían fundas. El reporte no precisó la razón de esa medida, aunque planteó que podría estar relacionada con la protección de las huellas dactilares.

Un helicóptero Halcón de la Policía acompañó el recorrido. La ruta continuó por la avenida El Dorado hasta el aeropuerto militar de Catán. Una vez allí, las autoridades iniciaron la reseña y los procedimientos vinculados con la extradición hacia Estados Unidos, país donde es requerido por una corte del sur de California por delitos de narcotráfico y organización criminal.

Al momento del reporte, los agentes de la Policía Nacional permanecían en el aeropuerto junto a alias Araña. El trámite para su entrega a las autoridades estadounidenses todavía estaba en curso.

Según informó Caracol Radio, el traslado incluye una escala en Barranquilla antes de que el detenido continúe hacia territorio estadounidense en un avión de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA).

Andrés Rojas, alias 'Araña', fue arrestado por orden de extradición de Estados Unidos y trasladado bajo custodia del CTI - crédito Colprensa
Andrés Rojas, alias 'Araña', fue arrestado por orden de extradición de Estados Unidos y trasladado bajo custodia del CTI - crédito Colprensa

La extradición de alias ‘Araña’ se concreta después de que la Corte Suprema de Justicia emitiera un concepto favorable para su entrega. El trámite había quedado suspendido porque participaba como vocero en los diálogos de paz con el Gobierno anterior.

El procedimiento se reactivó luego de la orden emitida el 26 de agosto por el presidente Abelardo de la Espriella. La decisión también alcanzó a otros exintegrantes de estructuras armadas que habían intervenido en procesos de diálogo.

Alias ‘Araña’ fue capturado en Bogotá en febrero de 2025 con fines de extradición. A partir de ese momento, las autoridades colombianas avanzaron en el proceso requerido por la justicia de Estados Unidos.

En Colombia, la Fiscalía lo vinculó de forma reciente a una investigación por 16 homicidios cometidos en Caquetá entre 2020 y 2024. El expediente le atribuye una presunta responsabilidad en 13 acciones violentas.

El medio señaló que la entrega a las autoridades estadounidenses busca que Rojas responda por los cargos que motivaron el requerimiento internacional.

La Fiscalía imputó 16 homicidios a Geovany Andrés Rojas, alias Araña, señalado como cabecilla de los Comandos de Frontera vinculados a disidencias de las Farc - crédito Fiscalía
La Fiscalía imputó 16 homicidios a Geovany Andrés Rojas, alias Araña, señalado como cabecilla de los Comandos de Frontera vinculados a disidencias de las Farc - crédito Fiscalía

Con la salida de Rojas de Colombia, el expediente pasará a la jurisdicción estadounidense, donde deberá responder por el requerimiento que sustentó su extradición. El caso también cierra una etapa marcada por la suspensión del trámite debido a su participación en los diálogos de paz y abre otra, centrada en el proceso judicial en Estados Unidos.

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