Nuevo escándalo judicial en Atlético Nacional: Ian Poveda fue acusado de fraude y obstrucción a la justicia en Inglaterra

Ian Poveda, una de las figuras de Atlético Nacional, afronta en Inglaterra cargos de fraude y obstrucción a la justicia - crédito Colprensa

Guardar

Atlético Nacional, en los últimos años, ha afrontado toda clase de escándalos por cuenta de sus jugadores, los cuales fueron protagonistas de varios hechos que empañaron su imagen, en especial aquellos que debieron comparecer en los estrados judiciales.

Ese es el caso de Ian Poveda, que afronta cargos por presunta obstrucción a la justicia y fraude, en medio de su buen momento con el verde y bajo el marco del encuentro ante Millonarios, que se disputó el 24 de septiembre en el estadio Atanasio Girardot por la Liga BetPlay.

PUBLICIDAD

Cabe recordar que Nicolás Rodríguez también pasó por lo mismo en el primer semestre de 2026, luego de que una mujer lo denunciara por abuso sexual, hecho que provocó su suspensión del club mientras avanzaba el proceso, el cual aún continúa en fase de investigación.

El caso de Ian Poveda

Según la revista Cambio, Poveda compareció en forma virtual el 23 de septiembre de 2026 ante un juez de Leeds, Inglaterra, por un proceso en el que enfrenta seis cargos relacionados con obstrucción a la justicia y fraude. La audiencia ocurrió un día antes de que el delantero de Atlético Nacional enfrentara a Millonarios en el estadio Atanasio Girardot.

PUBLICIDAD

La diligencia judicial se realizó ante el juez Robin Mairs, en el Centro Judicial Combinado de Leeds, con la participación de otros dos acusados. Poveda se declaró inocente, al igual que los demás implicados, de acuerdo con información consultada por dicho medio en la web del Juzgado Real de Leeds.

Esta fue la citación a Ian Poveda por parte de una corte de Leeds, para afrontar sus dos cargos - crédito thelawpages.com

El expediente comenzó el 25 de agosto de 2026 en una corte del Distrito de Leeds y avanzó un mes después con la audiencia encabezada por Mairs. La Policía de West Yorkshire figura como parte acusadora en el proceso.

Poveda afronta cuatro cargos por pervertir el curso de la justicia, por hechos que habrían ocurrido entre el 8 de julio de 2020 y el 13 de septiembre de 2023. También tiene dos acusaciones de fraude vinculadas con períodos de 2023 y 2025, según BBC y Chronicle Live.

PUBLICIDAD

Las acusaciones señalan que el jugador habría omitido informar una inhabilitación previa para conducir cuando solicitó un seguro automotor. También se le atribuye la presunta exhibición de matrículas falsas y una conspiración para obtener una póliza a nombre de otra persona, con el objetivo de conducir mientras estaba suspendido.

Ian Poveda lleva menos de un año en Colombia, luego de iniciar y vivir casi toda su carrera en Inglaterra - crédito Colprensa

Uno de los episodios bajo revisión ocurrió el 23 de febrero de 2025, cuando Poveda fue detectado al volante de una camioneta Range Rover a 161 km/h (100 mph) en una zona con límite de 113 km/h (70 mph), en la carretera A184 de South Tyneside. Chronicle Live indicó que la infracción elevó a más de 12 los puntos acumulados en su licencia.

PUBLICIDAD

La suspensión administrativa entró en vigor el 17 de abril de 2026, cuando ya se había anunciado su incorporación al fútbol colombiano. Internacional de Bogotá, su primer club en el país, cuenta entre sus accionistas con el actor Ryan Reynolds.

Los otros dos acusados y la fecha del juicio

En la misma causa aparecen Adekunle Adeyemi, de 36 años, y Anthony Howe, de 63. Adeyemi está acusado de pervertir el curso de la justicia, mientras que Howe enfrenta un cargo por fraude. El juez Robin Mairs fijó el inicio del juicio para el 4 de diciembre de 2028, informó la BBC. Hasta esa instancia, los tres acusados mantienen su declaración de inocencia.

PUBLICIDAD

La carrera de Poveda había despertado interés en Colombia antes de su llegada a la liga local. Arturo Reyes lo descartó en su momento para la selección sub-20 porque el atacante había representado previamente a las divisiones juveniles de Inglaterra.

Ian Poveda pasó previamente por Internacional de Bogotá, que lo adquirió en condición de agente libre - crédito Colprensa

El delantero tuvo pasos por Leeds United y Sunderland antes de que Internacional de Bogotá confirmara su fichaje el 2 de marzo de 2026. Disputó menos de 15 partidos durante cuatro meses en ese equipo antes de ser oficializado por Atlético Nacional.

Néstor Lorenzo lo convocó en diciembre de 2023 para amistosos ante Venezuela y México. Poveda debutó con la selección colombiana el 10 de diciembre de ese año, en el encuentro frente a Venezuela.

PUBLICIDAD