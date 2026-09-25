Así puede consultar el saldo de su cuenta en el Fondo Nacional del Ahorro: paso a paso para saber cuánto dinero tiene

Los afiliados al Fondo Nacional del Ahorro pueden consultar el saldo de sus productos a través del portal Fondo en Línea Personas o la aplicación móvil - crédito FNA

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Los afiliados al Fondo Nacional del Ahorro (FNA) pueden consultar el saldo de sus cuentas y productos por internet en 2026, mediante la plataforma Fondo en Línea Personas o la aplicación FNA Móvil Ágil. Los canales digitales permiten revisar ahorros, descargar extractos y certificados, consultar trámites y realizar algunas operaciones sin desplazarse a una oficina.

Para ingresar al sistema, la persona debe contar con su tipo y número de documento de identidad, además de la contraseña asociada a los servicios virtuales. El FNA recomienda acceder únicamente por sus canales oficiales y verificar que la dirección del sitio web comience con “https”.

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La consulta aplica para los productos que el afiliado tenga con la entidad. Una vez dentro de la plataforma, también podrá revisar información de sus cuentas, el estado de solicitudes activas y documentos que pueden ser requeridos para trámites de vivienda o crédito.

Paso a paso para consultar el saldo del FNA

El sistema de consulta digital exige verificar que la dirección del sitio web empiece con el protocolo de seguridad https antes de ingresar los datos - crédito Infobae

El procedimiento para conocer cuánto dinero tiene ahorrado en el Fondo Nacional del Ahorro se realiza desde la plataforma digital de la entidad.

1. Ingrese al portal oficial del FNA.

Abra el sitio institucional del Fondo Nacional del Ahorro desde un computador, tableta o celular. Antes de digitar información personal, revise que la dirección tenga el protocolo de seguridad “https”.

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2. Ubique la opción “Fondo en Línea”.

En la página principal, busque el acceso denominado “Fondo en Línea” y seleccione la alternativa destinada a Personas. Este es el espacio habilitado para que los afiliados consulten sus productos y cuentas.

3. Digite sus datos de acceso.

El sistema solicitará el tipo y número de documento de identidad, junto con la contraseña o clave de servicios. La información permite validar la identidad del usuario antes de mostrar los datos financieros asociados a su cuenta.

4. Revise el saldo y sus productos.

Después de ingresar, podrá consultar el dinero disponible en los productos que tenga con el FNA. El portal también permite verificar trámites, descargar extractos y solicitar certificados, según los servicios habilitados para cada afiliado.

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El saldo que aparece en la plataforma corresponde a la información registrada en los productos del usuario. Si se realizó un pago reciente, es conveniente revisar si ya fue aplicado antes de presentar una solicitud de crédito, imprimir un certificado o tomar decisiones sobre el ahorro.

La plataforma digital de la entidad permite descargar extractos, consultar el estado de solicitudes activas y obtener certificados para trámites - crédito FNA

La entidad aconseja no compartir la contraseña, códigos de verificación ni datos personales con otras personas. También recomienda evitar el ingreso desde enlaces recibidos en mensajes de texto, correos electrónicos o redes sociales que no provengan de sus canales institucionales.

Consulta desde la aplicación FNA Móvil Ágil

Los afiliados también pueden verificar su saldo desde la aplicación FNA Móvil Ágil. De acuerdo con la información del Fondo Nacional del Ahorro, esta herramienta permite consultar productos, revisar el estado de trámites, hacer pagos y adelantar otras gestiones relacionadas con la entidad.

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Para utilizar esta alternativa, el usuario debe descargar la aplicación desde una tienda oficial de aplicaciones y comprobar que corresponda al FNA antes de ingresar sus credenciales. La recomendación es evitar aplicaciones o enlaces de origen desconocido que soliciten claves o documentos.

La aplicación puede ser una opción para quienes necesitan consultar la información desde el celular, sin depender de un computador. Al igual que en el portal web, se debe usar una conexión segura y cerrar la sesión al terminar, especialmente si el dispositivo es compartido.

Si el usuario no puede ingresar porque olvidó la clave, tiene sus datos de contacto desactualizados o presenta problemas con la validación, puede solicitar orientación a través de los canales de atención de la entidad.

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El Fondo Nacional del Ahorro dispone de la línea corta #289 para operadores móviles y del canal telefónico en Bogotá para atender fallas de acceso - crédito FNA

El Contact Center del FNA atiende en Bogotá en el número 601 307 7070. También está disponible la línea gratuita nacional 01 8000 52 7070 y el número corto #289 desde celulares de los operadores Claro, Movistar y Tigo.

Ahorro Voluntario Contractual y afiliación digital

El Fondo Nacional del Ahorro ofrece el Ahorro Voluntario Contractual (AVC), un plan dirigido a trabajadores independientes, empleados de ciertos segmentos y colombianos residentes en el exterior. El producto funciona mediante un contrato en el que la persona se compromete a depositar un valor periódico durante un tiempo definido.

El ahorro puede servir como base para solicitar un crédito de vivienda o un contrato de leasing habitacional. Entre las condiciones informadas por la entidad están la posibilidad de pagar la cuota en cualquier día del mes, efectuar aportes por PSE o mediante PIN en bancos aliados y recibir intereses del 2% efectivo anual sobre el dinero ahorrado.

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El FNA señala que este producto no tiene cobros por administración ni por retiros. Para afiliarse, el interesado debe contar con una cédula de ciudadanía legible, diligenciar el Formulario Único de Afiliación y definir un monto periódico de ahorro acorde con sus posibilidades.

El proceso puede realizarse de forma virtual. Para ello, se debe ingresar al portal oficial, seleccionar “Afiliaciones Digitales”, registrar el tipo y número de documento junto con el correo electrónico y completar la validación de identidad, que puede requerir el uso de la cámara del celular o computador. Al finalizar, el usuario deberá crear una contraseña segura para activar su acceso a Fondo en Línea.

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