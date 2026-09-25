Precio del dólar hoy en Colombia: la divisa abrió a la baja, se cotiza en $3.328,32, $1,29 por debajo de la TRM

El dólar abrió a $3.358,92 en Colombia el 25 de septiembre de 2026 y acumuló un aumento semanal del 5,64% - crédito Dado Ruvic/Reuters

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El dólar abrió este viernes 25 de septiembre de 2026 en Colombia a $3.328,32, $1,29 por debajo de la Tasa Representativa del Mercado, en una jornada marcada por el fortalecimiento global de la divisa estadounidense y la expectativa sobre las próximas decisiones de tasas de interés.

La referencia oficial acumuló una subida semanal de $177,88, equivalente a 5,64%. Para quien necesitaba comprar USD 1.000, el costo era casi $178.000 superior al del viernes anterior.

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La Tasa Representativa del Mercado certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia quedó en $3.329,61 por dólar, con base en la metodología definida por el Banco de la República. El valor aumentó $65,22 frente a la cotización vigente el jueves 24 de septiembre, cuando se ubicó en $3.264,39.

El salto también profundizó la variación de los últimos días: el miércoles 23 de septiembre, la tasa era de $3.208,66, por lo que la moneda estadounidense acumuló un incremento superior a $120 en dos jornadas hábiles. La cotización volvió así a niveles que no se observaban desde julio de 2026.

Durante las primeras operaciones, el mercado registró un mínimo de $3.340 y un máximo de $3.377,80. Según información del Banco de la República se han registrado transacciones por USD 352,827 millones.

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En la última semana, el dólar estadounidense registró una subida del 1,57%, aunque su evolución anual refleja una caída del -14,24%.

El tipo de cambio dólar a peso colombiano ha mostrado una tendencia positiva durante los últimos tres días, lo que indica un fortalecimiento del peso. La volatilidad actual del tipo de cambio es de 6,52%, significativamente por debajo de la volatilidad de referencia del 13,57%, sugiriendo una estabilidad en el mercado cambiario.

La reunión del Banco de la República y la presión externa

El Banco de la República evaluará una posible modificación de sus tasas de interés en la reunión del 30 de septiembre - crédito Banco de la República

La atención local se concentra en la reunión de política monetaria del Banco de la República, prevista para el miércoles 30 de septiembre. Allí se evaluará la posibilidad de modificar las tasas de interés, después de una semana en la que la divisa mantuvo una trayectoria ascendente.

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Así mismo, el mercado reaccionó al endurecimiento de la política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos la semana anterior. Los datos económicos favorables, las preocupaciones sobre el suministro de energía y las declaraciones de línea dura de autoridades monetarias reforzaron las expectativas de nuevas subas de tasas.

El dólar estadounidense se encamina a completar dos semanas consecutivas de ganancias, impulsado por el aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro y las apuestas de los inversores a mayores ajustes de la Reserva Federal. La jornada previa, además, mostró una fluctuación de $85.

El jueves, la divisa abrió en $3.280, alcanzó un máximo de $3.361 y promedió $3.327,06. El cierre del mercado spot superó los $3.300, un movimiento que luego se reflejó en la tasa certificada para este viernes.

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Camilo Suárez, presidente de Asoblokchain Colombia, sostuvo que la estrategia de comprar divisas en distintos momentos permite reducir la exposición a las variaciones del mercado. “Comprar por partes sigue siendo una forma sencilla de repartir el riesgo”, dijo a Infobae Colombia.

El petróleo, Medio Oriente y los próximos niveles del dólar

El barril de crudo Brent descendió hasta los USD 105 ante las negociaciones de tregua entre Estados Unidos e Irán - crédito Str/EFE

Los precios del crudo caían más de 1% este viernes, mientras los mercados evaluaban la posibilidad de una tregua entre Estados Unidos e Irán. El Brent descendía cerca de 1,4%, hasta alrededor de USD 105 por barril, en medio de las conversaciones entre ambos países y de nuevos ataques en Arabia Saudita.

Para Colombia, un precio elevado del petróleo puede respaldar al peso por su peso en las exportaciones del país. Sin embargo, la tensión geopolítica también aumenta la demanda de dólares como activo de refugio.

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La apertura prevista para la jornada se situaba entre $3.320 y $3.350, con una oscilación estimada entre $3.300 y $3.380. Un cierre entre el límite inferior de ese rango y $3.365 aparecía como el escenario de referencia; superar el techo marcaría una presión mayor sobre el peso, mientras que una caída por debajo del piso mostraría una recuperación de la moneda colombiana.

Para el lunes 28 de septiembre, el comportamiento dependerá de las novedades del fin de semana en Medio Oriente, del precio del petróleo y de las expectativas sobre la Reserva Federal. Si el dólar global conserva su fortaleza, el mercado colombiano podría volver a probar la zona de $3.350 a $3.400; una disminución de la tensión internacional abriría la posibilidad de una corrección moderada.

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