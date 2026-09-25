Colombia

Red de narcotráfico integrada por dominicanos y colombianos secuestraron y torturaron a otro colombiano en Roma, Italia: así fue la agresión en la que utilizaron a una mujer

De acuerdo con las pesquisas, una mujer que pertenece al grupo criminal fue la encargada de citar hasta una vivienda al sujeto, también de nacionalidad colombiana, y justo en ese momento fue abordado por los demás miembros de la organización ilegal, y se lo llevaron en un vehículo

De acuerdo con las autoridades, los cargamentos de droga eran enviados desde Ecuador hacia Italia - crédito Arma dei Carabinieri
De acuerdo con las autoridades, los cargamentos de droga eran enviados desde Ecuador hacia Italia - crédito Arma dei Carabinieri
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Nueve personas provenientes de Colombia y República Dominicana fueron enviados a prisión preventiva en Roma (Italia), señalados de integrar una red transnacional dedicada al tráfico de cocaína desde Sudamérica.

El resultado fue producto de una investigación que comenzó por el secuestro y tortura que sufrió un ciudadano colombiano.

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La orden de detención fue emitida por el juez de investigaciones preliminares del Tribunal de Roma, a pedido de la Dirección Distrital Antimafia. La medida fue ejecutada la mañana de jueves 24 de septiembre por la Brigada Móvil de Roma y los Carabinieri de Civitavecchia.

Los hoy detenidos deberán afrontar, según el grado de responsabilidad que les atribuyen las autoridades, cargos por asociación para el tráfico ilícito de estupefacientes con agravante transnacional, secuestro con fines de extorsión, robo y lesiones personales.

El secuestro de un colombiano abrió la investigación sobre la red

El caso que dio origen a las pesquisas ocurrió en la madrugada del 7 de junio de 2026, en el barrio de Casal Bertone, al este de la capital italiana.

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De acuerdo con la reconstrucción de los investigadores, un ciudadano colombiano fue atraído hasta el lugar cerca de las 2:30 a. m. por una mujer vinculada con el grupo.

Una vez llegó al punto acordado, el connacional habría sido agredido, inmovilizado y obligado a subir a un automóvil. Los presuntos secuestradores lo llevaron primero a una vivienda del sector de Borghesiana y luego a un apartamento semisótano en Centocelle.

El ciudadano colombiano fue citado a un domicilio y allí fue abordado por los demás integrantes de la organización - créditos captura de pantalla Carabinieri Roma | Rai News
El ciudadano colombiano fue citado a un domicilio y allí fue abordado por los demás integrantes de la organización - créditos captura de pantalla Carabinieri Roma | Rai News

Allí habría permanecido retenido durante unas siete horas. Las autoridades sostienen que fue atado de manos y pies, amenazado con un arma de fuego y herido en varias ocasiones con armas cortopunzantes.

Durante el cautiverio, la víctima habría sido forzada a entregar 8.900 euros en efectivo, joyas de oro, un reloj de lujo y las llaves de su apartamento. Luego, según el reporte oficial, varios miembros del grupo se trasladaron hasta su vivienda para apoderarse de otros objetos y equipos informáticos.

Las cámaras de seguridad permitieron identificar a los presuntos implicados

La Policía y los Carabinieri reconstruyeron la secuencia del secuestro mediante el análisis de imágenes de cámaras de vigilancia urbana y de edificios residenciales.

Los registros permitieron seguir el recorrido de la víctima y los movimientos de quienes, de acuerdo con los investigadores, integraban el grupo que ejecutó la retención.

Ese trabajo derivó en una pesquisa más amplia sobre una organización que presuntamente importaba grandes cargamentos de cocaína desde Sudamérica para abastecer puntos de venta de drogas en Roma y la costa de Lacio.

Las autoridades también identificaron bases logísticas en Cerveteri, Ladispoli y Tarquinia como parte de las pesquisas previas.

La organización habría usado vehículos con compartimentos ocultos y mecanismos de apertura mecánicos o electrónicos para transportar los estupefacientes.

La comunicación interna del grupo, según la investigación, se realizaba a través de teléfonos inteligentes cifrados que contaban con sistemas para borrar información de forma remota.

Los recursos obtenidos por las actividades ilícitas habrían circulado mediante operaciones con criptomonedas.

Hallaron 24 kilos de hachís y cocaína en un apartamento de Roma

Como parte de las diligencias, los investigadores realizaron otras capturas e incautaciones de droga en carreteras de la zona.

También identificaron un laboratorio clandestino en el área rural de Sant’Agata del Bianco, en la provincia de Reggio Calabria, que presuntamente era utilizado para la refinación de estupefacientes.

En Roma, la investigación permitió ubicar un apartamento que, según las autoridades, funcionaba como sitio de almacenamiento. En ese lugar fueron incautados 24 kilogramos de hachís, además de cantidades de cocaína, sustancias sintéticas y otras drogas destinadas al mercado local.

Entre el material encontrado figuraba la llamada “cocaína rosa” o tusi, una mezcla de sustancias que suele comercializarse bajo ese nombre y cuya composición puede variar.

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