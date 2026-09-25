Colombia

Hijo de Yamid Amat entregó nuevo reporte sobre la salud del periodista, internado en la Fundación Santa Fe: “Avanzamos paso a paso”

Según informó su hijo, Yamid Amat Serna, el maestro ha evolucionado de forma satisfactoria al tratamiento que recibe en la Fundación Santa Fe de Bogotá, tras ser internado por una enfermedad pulmonar obstructiva crónica

El periodista Yamid Amat Ruiz permanece en estado crítico en la Unidad de Cuidados Intensivos de la Fundación Santa Fe de Bogotá - crédito Colprensa
El reconocido periodista Yamid Amat Ruiz permanece recluido la Fundación Santa Fe de Bogotá - crédito Colprensa
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Buenas noticias se conocieron en la mañana del viernes 25 de septiembre en relación con el estado de salud del reconocido periodista Yamid Amat, que si bien sigue recluido en la Fundación Santa Fe de Bogotá, ha registrado una evolución favorable en su estado. Así lo informó a través de sus redes sociales su hijo, el también comunicador Yamit Amat Serna, que agradeció los mensajes de apoyo.

Amat Serna, a través de su perfil de X, aseguró que la salud de su progenitor presentó una mejoría importante y señaló que el periodista continúa bajo atención médica en el citado centro asistencial. Con ello, difundió un mensaje de agradecimiento por las expresiones de apoyo recibidas desde que se conoció la hospitalización del comunicador, de 84 años, uno de los maestros del oficio.

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Yamit Amat Serna y el reporte del estado de salud de su padre
El periodista Yamit Amat Serna entregó un reciente reporte sobre el estado de salud de su padre, que - crédito @yamidamats/X

“La salud de mi padre ha presentado evolución positiva en las últimas 24 horas gracias a las acciones médicas y cuidados recibidos de manera incansable por parte del extraordinario equipo médico y de enfermería de la Fundación Santa Fe de Bogotá”, expresó Amat Serna, designado por la familia para pronunciarse sobre el estado del veterano periodista boyacense.

En el mismo mensaje, atribuyó la mejora a la atención brindada y aprovechó para saludar a los colegas y colombianos que han estado preocupados por este ícono del periodismo, que revolucionó la radio informativa en Colombia, y ha tenido una destacada presencia en otros canales de información. “Gratitud sin límite por tantas expresiones de afecto”, escribió Amat Serna en la red social.

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