Por qué está subiendo nuevamente el precio del dólar: esto dicen los expertos

El dólar estadounidense registró una fuerte volatilidad en el mercado colombiano y cerró la jornada en $3.327,83 - Dado Ruvic/Reuters

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La Fed elevó 25 puntos básicos su tasa de referencia hasta el rango de 3,75%-4,00% y frenó la apreciación que había llevado al peso colombiano a ganar terreno frente al dólar durante 2026.

La expectativa de nuevos aumentos en Estados Unidos redujo el margen para que la moneda estadounidense continúe abaratándose en Colombia, aunque los analistas todavía descartan un cambio estructural de tendencia.

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El peso acumulaba una revaluación de 19,35% en el año, la mayor entre 21 monedas emergentes evaluadas. Sin embargo, la tasa del Banco de la República se mantiene en 12%, un diferencial que aún favorece las operaciones de carry trade, estrategias que buscan rentabilidad a partir de las diferencias entre las tasas de interés de dos países.

“¿Y por qué está subiendo tanto? Una parte de la respuesta viene de Estados Unidos. El dólar global toca máximos de dos meses después de datos económicos fuertes y de nuevas señales de que la Reserva Federal podría volver a subir las tasas. El índice dólar llegó a 101,31 puntos. Cuando invertir en Estados Unidos se vuelve más atractivo, monedas emergentes como el peso suelen sentir el golpe", le dijo a Infobae Colombia Camilo Suárez, presidente de Asoblokchain Colombia.

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El factor clave viene de EE. UU., donde datos económicos sólidos y señales de que la Reserva Federal evaluaría nuevos incrementos en las tasas impulsaron al dólar global a máximos de dos meses, dijo Camilo Suárez presidente de Asoblockchain Colombia - crédito Asoblockchain Colombia

El mercado de futuros esperaba, al 18 de septiembre, un 46% de probabilidad de que la tasa estadounidense cerrara 2026 entre 4,00% y 4,25%. Para mediados de 2027, las previsiones llegaban a un rango de 4,50%-4,75%, una trayectoria que recortaría en 75 puntos básicos adicionales la ventaja de las inversiones en pesos.