Murió adulto mayor tratando de controlar un incendio forestal en zona rural de Ibagué, Tolima: quedó atrapado entre las llamas

El fuego afectó únicamente la cobertura vegetal en la zona rural de Ibagué y no dejó daños estructurales - crédito Colprensa

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La muerte de un comerciante de yuca de Ibagué durante un incendio forestal causó conmoción en el corregimiento de Coello Cocora. La víctima, conocida como Maicol, perdió la vida cuando intentaba contener por cuenta propia las llamas que alcanzaban la vegetación del sector rural.

El director de Ambiente y Gestión del Riesgo de Ibagué, Giovanny Posada, indicó que la investigación aún debe establecer la causa precisa del deceso. Las autoridades analizan si la muerte ocurrió por el golpe de la caída, la inhalación de humo o el contacto directo con el fuego.

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De acuerdo con la información preliminar, el adulto mayor resbaló en un barranco cercano a la zona afectada y cayó hacia el incendio. El hecho dejó quemaduras graves y motivó un llamado a evitar intervenciones sin capacitación ni elementos de protección.

“La hipótesis que se maneja es que el adulto mayor resbaló por un barranco y cayó a la zona del incendio, sufriendo graves quemaduras”, explicó Posada. El funcionario aclaró que todavía esperan los resultados que permitan determinar qué factor provocó la muerte.