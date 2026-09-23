Colombia

El exacordeonero de Karen Lizarazo sufrió un infarto y tuvo que ser intervenido de urgencia: este es su estado de salud

El destacado artista vallenato Sergio ‘Checho’ Camargo registró un percance cardíaco durante su rutina deportiva, por lo que tuvo que ser trasladado a un centro especializado

Un acordeón rojo de botones con el fuelle abierto sobre una mesa de madera, junto a una tela con franjas de colores.
El popular acordeonero tuvo que pausar sus compromisos por un problema cardiaco - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
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El acordeonero Sergio “Checho” Camargo permanece bajo observación médica tras sufrir un infarto al miocardio mientras practicaba ciclismo. El hecho generó revuelo entre los amantes de la música vallenata, teniendo en cuenta que el artista es reconocido en la industria.

La familia del músico informó lo siguiente a través de las historias de Instagram de su página: “Gracias a Dios se pudo llegar a tiempo a la cardiovascular, lo intervinieron de urgencia y el médico dice que el miércoles le van a realizar otro procedimiento”.

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Camargo, reconocido por ser el acordeonero de Karen Lizarazo y por haber obtenido el título de Rey Vallenato Aficionado en 2021 durante el Festival La Perla del Norte, tuvo que ser trasladado a una clínica especializada después de la emergencia.

Sus familiares agradecieron los mensajes y las oraciones recibidas durante su atención, pues consideran que el apoyo de su público ha sido parte fundamental del avance en su proceso.

Los familiares y allegados agradecieron el apoyo del público y están a la espera del alta médica - crédito Checho Camargo / Instagram
Los familiares y allegados agradecieron el apoyo del público y están a la espera del alta médica - crédito Checho Camargo / Instagram

El medio digital Frecuencia Vallenata informó que el músico ya salió del procedimiento al que fue sometido y que el trombo fue eliminado con medicamentos. Por esa razón, los especialistas no tuvieron que implantarle un stent, un tubo que se ubica en los vasos sanguíneos para asegurar el flujo de sangre.

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Después de enterarse de lo sucedido, Karen Lizarazo compartió una fotografía junto a Camargo durante una presentación y le dedicó un mensaje en sus redes sociales: “Dios tiene el control, estarás bien… eres luz, eres magia, eres amor. ¡Te amo mucho, compañero de batallas!”.

La organización del Festival La Perla del Norte también se pronunció sobre la situación del acordeonero. “Hoy elevamos nuestras oraciones para que Dios le conceda fortaleza, salud y una pronta recuperación tras el difícil momento de salud que atraviesa”, expresó la entidad.

Por ahora, se sabe que Camargo deberá cumplir el tratamiento y tomar los medicamentos prescritos por los especialistas para lograr superar el episodio.

Según lo informado por el medio local, el artista podría recibir el alta médica próximamente si mantiene una evolución favorable.

El artista es un apasionado por la bicicleta - crédito Checho Camargo / Instagram
El artista es un apasionado por la bicicleta - crédito Checho Camargo / Instagram

Cómo reducir el riesgo de infarto

El infarto agudo de miocardio ocurre cuando se interrumpe el flujo de sangre hacia una parte del corazón. Aunque hay factores no modificables, como la edad o los antecedentes familiares, una parte importante del riesgo depende de hábitos cotidianos y del control médico de enfermedades crónicas.

La prevención empieza por conocer indicadores como la presión arterial, el colesterol y la glucosa en sangre. Según la Asociación Americana del Corazón, la hipertensión puede no causar síntomas, pero daña de forma progresiva las arterias y aumenta la exigencia sobre el corazón, así que el seguimiento periódico permite detectar alteraciones y definir, junto con un profesional, cambios de hábitos o tratamientos cuando sean necesarios.

  • Una alimentación basada en frutas, verduras, legumbres, cereales integrales, frutos secos, proteínas magras y aceites vegetales favorece la salud cardiovascular.
  • Conviene limitar los productos ultraprocesados, las carnes procesadas, las bebidas azucaradas y los alimentos con exceso de sal, grasas saturadas o grasas trans.
  • La actividad física regular también ayuda a controlar el peso, la presión, el colesterol y la glucosa. La Asociación Estadounidense recomienda al menos 150 minutos semanales de ejercicio moderado o 75 minutos de actividad vigorosa para los adultos. Caminar a paso rápido, andar en bicicleta, nadar o bailar pueden formar parte de esa rutina.
  • Dejar de fumar y evitar la exposición al humo ajeno es otra medida central. El tabaco lesiona los vasos sanguíneos y favorece la formación de placas que pueden obstruir las arterias coronarias.
  • Dormir entre siete y nueve horas por noche y moderar el consumo de alcohol también forman parte del cuidado cardiovascular.
Corazón humano estilizado en tonos rojos y grises, rodeado de líneas de electrocardiograma sobre fondo abstracto.
Alimentarse bien y ejercitarse es indispensable para evitar afecciones cardiovasculares - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Señales de alerta

  • Dolor, presión o molestia en el pecho.
  • Falta de aire.
  • Dolor en uno o ambos brazos, la espalda, el cuello, la mandíbula o el estómago.
  • Náuseas, sudor frío o mareos pueden indicar un evento cardíaco.
  • En las mujeres también pueden aparecer cansancio inusual, dolor de espalda o malestar digestivo.

Ante síntomas compatibles con un infarto, se debe llamar de inmediato al servicio de emergencias y no conducir hasta un centro de salud ni esperar a que las molestias desaparezcan.

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