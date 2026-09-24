Colombia

Jorge Barón le envió mensaje de apoyo al periodista Yamid Amat, que se encuentra en cuidados intensivos: “Confiamos en la labor de su equipo médico”

El reconocido presentador colombiano pidió serenidad para la familia del comunicador, que permanece internado en la Fundación Santa Fe de Bogotá

El respaldo de Jorge Barón a Yamid Amat tras conocerse su estado de salud - crédito montaje Colprensa
El respaldo de Jorge Barón a Yamid Amat tras conocerse su estado de salud - crédito montaje Colprensa
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El presentador y empresario Jorge Barón expresó públicamente su respaldo al periodista Yamid Amat, quien permanece bajo atención médica en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de la Fundación Santa Fe de Bogotá. El mensaje se conoció a través de una publicación en redes sociales, donde el conductor de El show de las estrellas se dirigió al periodista y a su familia.

“Fuerza, mi querido Yamid”, escribió Barón en el video que compartió en su cuenta de Instagram. En la grabación, el presentador manifestó su solidaridad con el comunicador, destacó el acompañamiento de sus allegados y transmitió confianza en el equipo médico que está a cargo de su atención.

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Barón señaló que espera que Amat pueda atravesar este momento con serenidad y el respaldo de las personas cercanas. También envió un saludo a la familia del periodista y mencionó la importancia de mantener la confianza durante el proceso de recuperación.

“A Yamid Amat y a su familia, nuestro saludo respetuoso y solidario. Confiamos en la labor incansable de su equipo médico y en el cuidado constante que lo acompaña. Que la calma les sostenga, que no falte la palabra oportuna ni la mano cercana, y que cada jornada traiga un aliento de mejoría”, escribió el presentador.

La publicación reunió comentarios de seguidores y figuras vinculadas a los medios de comunicación y al entretenimiento en Colombia. Varios usuarios dejaron mensajes de apoyo para Amat, una de las voces con mayor trayectoria en la radio y la televisión del país. “Con afecto y esperanza, les deseamos serenidad, unión y confianza en cada paso”, de esa manera Jorge Barón cerró su mensaje deseando una pronta recuperación al periodista.

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“Cuando sea la hora... Le da la pataita de la buena suerte...”, “El Padre Celestial le conceda su salud plena y total”, “Mis oraciones están con el y su familia”, “Que DIOS LE SIGA BENDICIENDO CONSU SALUD”, “qué lindos deseos don Jorge”, (Sic), son los mensajes que se han ido sumando en redes sociales con la publicación del presentador.

La noticia sobre la hospitalización de Yamid Amat motivó manifestaciones públicas de colegas, oyentes y personalidades de distintos sectores. La familia del periodista no difundió detalles sobre el diagnóstico ni sobre las circunstancias que derivaron en su ingreso a cuidados intensivos.

El estado de salud de Yamid Amat mantiene la atención de los medios y del público en Colombia. La Fundación Santa Fe de Bogotá confirmó que el periodista, de 84 años, permanece internado en la Unidad de Cuidados Intensivos desde la noche del lunes 21 de septiembre. El parte médico divulgado a petición de la familia indicó que recibe “manejo integral y multidisciplinario”, mientras su condición fue calificada como crítica y su pronóstico continúa reservado.

La institución no informó cuál fue el diagnóstico que motivó su ingreso ni precisó los procedimientos médicos aplicados hasta el momento. También señaló que las próximas actualizaciones dependerán de la evolución clínica del comunicador y contarán con la autorización expresa de sus familiares.

Su hijo, el periodista Yamid Amat Serna, también difundió un mensaje en su cuenta de X para agradecer las manifestaciones de afecto recibidas desde que se conoció la hospitalización. “Gracias infinitas por todos los mensajes de apoyo, cariño y solidaridad a mi padre”, expresó.

Amat Serna sostuvo que esas muestras de acompañamiento llegan “a su corazón y al nuestro, su familia, con inmensa ilusión y esperanza”, mientras su padre continúa bajo cuidado intensivo en la Fundación Santa Fe. También reiteró que el pronóstico es reservado y definió los buenos deseos del público como “bendiciones inmensas” para el entorno familiar.

Yamid Amat es reconocido por su trabajo en espacios de información y análisis político. A lo largo de su carrera estuvo vinculado a proyectos radiales y televisivos que marcaron el debate público colombiano, entre ellos 6 AM Hoy por Hoy, de Caracol Radio, y el noticiero CM&.

Por ahora, el estado de salud del periodista continúa bajo reserva. Por ahora, las comunicaciones públicas se concentraron en los mensajes de respaldo y en el pedido de respeto para sus familiares y para el proceso médico que atraviesa.

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