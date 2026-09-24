J Balvin desfiló en el Vogue World Milano: así fue el debut del colombiano en la pasarela de moda

J Balvin desfiló con un traje de Dolce & Gabbana en Vogue World Milano 2026 - crédito @jbalvin / Instagram

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J Balvin fue una de las figuras que participó en Vogue World Milano 2026, el evento organizado por Vogue en la Galería Vittorio Emanuele II de Milán.

El cantante colombiano subió a la pasarela durante el primer segmento del espectáculo, titulado “La Revolución Artesanal”, con un diseño de Alta Moda de Dolce & Gabbana que combinó referencias barrocas, técnicas manuales y elementos inspirados en la tradición italiana.

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El intérprete de Mi gente llevó un traje de tres piezas en tonos rosa y negro, con brocados y bordados realizados a mano con cuentas de vidrio. La propuesta incluyó detalles asociados a los drapeados venecianos y a las formas escultóricas. También lució un collar dorado de la firma italiana, pantalones rectos y botines de gamuza.

La aparición del artista ocurrió en la primera jornada de la Semana de la Moda de Milán, una cita que reunió a referentes del cine, la música, el deporte y el modelaje. J Balvin desfiló en una pasarela compartida con Jennifer Lopez, Gigi Hadid y Cardi B, entre otras personalidades que participaron de la quinta edición de Vogue World.

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J Balvin participó en Vogue World Milano 2026, realizado en la Galería Vittorio Emanuele II - crédito @jbalvin / Instagram

El bloque en el que participó Balvin estuvo dedicado a los oficios manuales y a las técnicas tradicionales de confección que forman parte de la historia de la moda italiana. El concepto remitió al Renacimiento, las cortes europeas y al trabajo de los talleres especializados en bordados, textiles y piezas de Alta Costura.

La elección de Dolce & Gabbana para vestir al cantante se ajustó a esa línea estética. El conjunto incorporó una chaqueta decorada con brocados y mangas rematadas con blondas de encaje. La prenda puso el acento en el proceso de elaboración artesanal, uno de los ejes del acto inaugural.

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El espectáculo se dividió en segmentos vinculados con la tradición manufacturera, la industrialización, el diseño italiano, la inteligencia artificial y la imaginación. La propuesta buscó poner en discusión el lugar del trabajo humano dentro de la moda en un momento de expansión de herramientas tecnológicas aplicadas a la creación y a la producción de indumentaria.

El artista llevó un traje rosa y negro con bordados de cuentas de vidrio y detalles barrocos - crédito @jbalvin / Instagram

El cantante no ofreció una actuación musical, sino que ocupó un lugar dentro de la puesta en escena como parte del elenco que presentó las colecciones y los conceptos de la noche.

Entre las celebridades que asistieron al evento estuvo Gigi Hadid, quien abrió la pasarela con un vestido de Alta Costura de Valentino diseñado por Alessandro Michele. La pieza pertenecía a la colección Primavera-Verano 2025 y requirió alrededor de 1.680 horas de trabajo artesanal. El diseño incluyó un patchwork elaborado con colchas venecianas recicladas, en sintonía con el tema central de la velada.

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Jennifer Lopez apareció con un look de Dolce & Gabbana y tuvo una intervención durante el espectáculo. Cardi B desfiló con un diseño de Versace. La convocatoria también incluyó a Alicia Keys, Naomi Campbell, Paloma Elsesser, Vittoria Ceretti, Imaan Hammam, Jeremy Pope, la tenista Aryna Sabalenka y la actriz Adria Arjona.

El paso de J Balvin por Vogue World Milano se suma a sus apariciones previas en el circuito internacional de la moda. En 2016 asistió al desfile Métiers d’Art de Chanel en París y también estuvo presente en una presentación de Rochambeau durante la temporada Primavera-Verano 2017.

Dolce & Gabbana vistió a J Balvin con una propuesta inspirada en el Renacimiento y la Alta Moda - crédito @jbalvin / Instagram

Un año después, el Council of Fashion Designers of America (CFDA) lo eligió como embajador de New York Fashion Week: Men’s. El organismo lo incluyó dentro de un grupo de figuras seleccionadas por su vínculo con la moda masculina y por su alcance ante el público.

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En 2019, Balvin asistió al desfile de Dior Men en París, cuando Kim Jones estaba al frente de la dirección creativa de la línea masculina. En febrero de 2023 también estuvo en el desfile de Dolce & Gabbana durante la Semana de la Moda de Milán, acompañado por la modelo argentina Valentina Ferrer, con quien terminó su relación en septiembre del 2026.

J Balvin asistió al desfile de Dolce & Gabbana en Milán junto a Valentina Ferrer en febrero de 2023- crédito @jbalvin/IG

Más tarde, en enero de 2025, volvió a París para asistir a las presentaciones de Louis Vuitton y Dior. Su participación en Vogue World Milano 2026 marcó una diferencia respecto de esas apariciones, ya que esta vez formó parte de la pasarela y no ocupó un lugar entre los invitados de primera fila.

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