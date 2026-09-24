Nacional le dañó al Avellino el fichaje de James Rodríguez, aseguró el director deportivo del club italiano: “Prefirió regresar a Colombia”

James Rodríguez estuvo cerca de fichar por el Avellino de Italia-crédito Cristian Bayona/Colprensa

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James Rodríguez se encuentra dentro de los jugadores convocados para el clásico de Colombia entre Atlético Nacional y Millonarios que se jugará el 24 de septiembre de 2026 a partir de las 8:00 p. m. en el estadio Atanasio Girardot de Medellín.

El excapitán de la selección Colombia ya jugó dos partidos con la camiseta del cuadro “Verdolaga”: ante Internacional de Bogotá en la victoria por 2-3 en el Campín, y entró en el segundo tiempo ante Llaneros FC en la derrota por 2-0 en el estadio Bello Horizonte - Rey Pelé de Villavicencio.

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Mario Aiello reveló que estuvo cerca de fichar a James para el Avellino de la Serie B de Italia-crédito @Guidolino8/X

Pero el capítulo de su frustado fichaje al Avellino de Italia se volvió a abrir tras conocerse las declaraciones de Mario Aliello, director deportivo del club, el 23 de septiembre de 2026 a la emisora Radio Napoli, y que recogió el periodista italiano Guido Olivares en su cuenta de X.

Aiello contó que se reunió con los agentes del jugador en Milán y que el club italiano estaba dispuesto a cerrar el acuerdo. El dirigente explicó que la operación había comenzado a mediados de agosto, aunque el club tuvo que concentrarse en el fichaje de Cheddira después de que su delantero se lesionara. También señaló que James buscaba una liga de primera división, posiblemente en Europa o Sudamérica.

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“¿James Rodríguez? El proceso comenzó a mediados de agosto. Vimos una posibilidad real de cerrar el acuerdo. El jugador prefería una liga de primer nivel, idealmente en Europa o Sudamérica. Luego nuestro delantero se lesionó, así que centramos nuestra atención en la operación por Cheddira. Más tarde, me reuní de nuevo en Milán con los agentes del jugador colombiano; él se había mostrado abierto al traspaso y el club estaba dispuesto. Pero en la fase final intervino el Atlético Nacional de Medellín, y él prefirió regresar a Colombia”, dijo.